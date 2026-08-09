Gólyáktól a világítótoronyig: csodás hétvégi úti cél a Fertő tó túloldalán

- Kulturális kincsek: történelmi belváros Rustban, szabadtéri kőfejtő Szentmargitbányán és az Esterházy-kastély Kismartonban.
- Vízi sportok és strandolás: nádasmentes strandidill és szörfparadicsom Podersdorf ikonikus világítótornyánál.
- Tökéletes bringatúra: sík, kiváló minőségű kerékpárutak a tó körül, amelyek kompokkal tetszőlegesen rövidíthetők.
Az osztrák–magyar határon átlépve egy teljesen más világ fogad, ahol a szőlőültetvények és a sekély sós tó találkozása különleges mikroklímát teremt. A Fertő tó osztrák oldala tökéletes terep az aktív kikapcsolódásra vágyóknak és a kultúra iránt érdeklődőknek egyaránt, hiszen a romantikus vízparti falvak mellett történelmi városok és különleges színházi élmények is várják az utazókat.
Milyen látnivalókat tartogat a Fertő tó osztrák oldala?
A tó osztrák részének felfedezését érdemes a nyugati parton fekvő Rusztban kezdeni. A gólyáiról és kiváló borairól ismert település történelmi magja szinte érintetlenül őrizte meg kora újkori hangulatát. A műemlékvédelem alatt álló polgárházak között sétálva érdemes betérni az egyik helyi vinotékába, vagy meglátogatni a Halásztemplomot, amely a környék legrégebbi egyházi épülete.
Innen csupán néhány kilométerre található Szentmargitbánya (St. Margarethen), amelynek ókori eredetű kőfejtője ma lenyűgöző szabadtéri színpadként működik, emellett a családdal érkezőknek a közvetlen közelében fekvő Familypark kínál egész napos szórakozást.
Dél felé haladva elérjük Mörbisch am See-t (Fertőmeggyes), amely elsősorban a vízi színpadáról és az ott rendezett nyári operettfesztiválról híres. A tóparti település hagyományos nádfedeles házai és szűk sikátorai hűen idézik a Burgenlandra jellemző építészeti stílust.
Kulturális kitérők és aktív pihenés a Fertő tó partján
A tó keleti partja teljesen más arcát mutatja. Podersdorf am See (Pátfalu) a vízi sportok szerelmeseinek igazi paradicsoma. Mivel ezen a szakaszon nincsen nádas, a strand közvetlenül kapcsolódik a nyílt vízhez, így a szörfösök, kitesurfösök és vitorlázók kedvelt találkozóhelye. A part mentén magasodó piros-fehér csíkos világítótorony a környék egyik legtöbbet fényképezett jelképe, ahonnan páratlan naplementéket lehet megcsodálni.
A régió felfedezésének egyik legnépszerűbb módja a kerékpározás. A tó körüli, jól kitáblázott és nagyrészt teljesen sík B10-es kerékpárútvonal kiváló minőségű aszfalton halad. A teljes kör mintegy 125 kilométer hosszú, de a tóparti kompjáratok segítségével tetszőlegesen lerövidíthető, így családok vagy kezdő kerekesek is könnyen teljesíthetnek kisebb szakaszokat.
Ha a tó közvetlen környezetét elhagyva tágítjuk a kört, Kismarton (Eisenstadt) kihagyhatatlan állomás. A tartományi székhely legfőbb nevezetessége az Esterházy-kastély, amely a barokk építészet kiemelkedő emléke. A kastély falai között hosszú évekig alkotott Joseph Haydn, akinek emléke ma is meghatározza a város zenei életét. A kastélyparkban tett séta és a történelmi belváros felfedezése tökéletes lezárása lehet a környéken tett utazásnak.
Nézd meg a videót is a Fertő tó osztrák attrakcióiról: