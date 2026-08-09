Gólyáktól a világítótoronyig: csodás hétvégi úti cél a Fertő tó túloldalán

Kulturális kincsek: történelmi belváros Rustban, szabadtéri kőfejtő Szentmargitbányán és az Esterházy-kastély Kismartonban.

történelmi belváros Rustban, szabadtéri kőfejtő Szentmargitbányán és az Esterházy-kastély Kismartonban. Vízi sportok és strandolás: nádasmentes strandidill és szörfparadicsom Podersdorf ikonikus világítótornyánál.

nádasmentes strandidill és szörfparadicsom Podersdorf ikonikus világítótornyánál. Tökéletes bringatúra: sík, kiváló minőségű kerékpárutak a tó körül, amelyek kompokkal tetszőlegesen rövidíthetők.

Az osztrák–magyar határon átlépve egy teljesen más világ fogad, ahol a szőlőültetvények és a sekély sós tó találkozása különleges mikroklímát teremt. A Fertő tó osztrák oldala tökéletes terep az aktív kikapcsolódásra vágyóknak és a kultúra iránt érdeklődőknek egyaránt, hiszen a romantikus vízparti falvak mellett történelmi városok és különleges színházi élmények is várják az utazókat.

A Fertő tó osztrák oldala számos festői kisvárossal és hangulatos vízparti pihenéssel csalogat.

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Milyen látnivalókat tartogat a Fertő tó osztrák oldala?

A tó osztrák részének felfedezését érdemes a nyugati parton fekvő Rusztban kezdeni. A gólyáiról és kiváló borairól ismert település történelmi magja szinte érintetlenül őrizte meg kora újkori hangulatát. A műemlékvédelem alatt álló polgárházak között sétálva érdemes betérni az egyik helyi vinotékába, vagy meglátogatni a Halásztemplomot, amely a környék legrégebbi egyházi épülete.

Ruszt, a gólyáiról és hangulatos borospincéiről nevezetes kisváros a Fertő-tó gyöngyszeme.

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Innen csupán néhány kilométerre található Szentmargitbánya (St. Margarethen), amelynek ókori eredetű kőfejtője ma lenyűgöző szabadtéri színpadként működik, emellett a családdal érkezőknek a közvetlen közelében fekvő Familypark kínál egész napos szórakozást.

A szentmargitbányai kőbánya látványos operaelőadásairól ismert.

Fotó: wikipedia/Dralon

Dél felé haladva elérjük Mörbisch am See-t (Fertőmeggyes), amely elsősorban a vízi színpadáról és az ott rendezett nyári operettfesztiválról híres. A tóparti település hagyományos nádfedeles házai és szűk sikátorai hűen idézik a Burgenlandra jellemző építészeti stílust.

Fertőmeggyes gondozott portáiról, virágzó kertjeiről és festői kis utcáiról ismert.

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Kulturális kitérők és aktív pihenés a Fertő tó partján

A tó keleti partja teljesen más arcát mutatja. Podersdorf am See (Pátfalu) a vízi sportok szerelmeseinek igazi paradicsoma. Mivel ezen a szakaszon nincsen nádas, a strand közvetlenül kapcsolódik a nyílt vízhez, így a szörfösök, kitesurfösök és vitorlázók kedvelt találkozóhelye. A part mentén magasodó piros-fehér csíkos világítótorony a környék egyik legtöbbet fényképezett jelképe, ahonnan páratlan naplementéket lehet megcsodálni.