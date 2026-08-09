Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
külföldi utazás

Gólyáktól a világítótoronyig: csodás hétvégi úti cél a Fertő tó túloldalán

4 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Akár a nyári kánikulában vagy már egy hűvösebb őszi hétvégén is kiváló úti cél lehet a szomszédos Burgenland északi csücske. A Fertő tó osztrák oldala ugyanis egyedülálló természeti adottságai és gazdag kulturális kínálata miatt rengeteg élményt tartogat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
külföldi utazásKismartonAusztriaFertő tó
  • Kulturális kincsek: történelmi belváros Rustban, szabadtéri kőfejtő Szentmargitbányán és az Esterházy-kastély Kismartonban.
  • Vízi sportok és strandolás: nádasmentes strandidill és szörfparadicsom Podersdorf ikonikus világítótornyánál.
  • Tökéletes bringatúra: sík, kiváló minőségű kerékpárutak a tó körül, amelyek kompokkal tetszőlegesen rövidíthetők.

Az osztrák–magyar határon átlépve egy teljesen más világ fogad, ahol a szőlőültetvények és a sekély sós tó találkozása különleges mikroklímát teremt. A Fertő tó osztrák oldala tökéletes terep az aktív kikapcsolódásra vágyóknak és a kultúra iránt érdeklődőknek egyaránt, hiszen a romantikus vízparti falvak mellett történelmi városok és különleges színházi élmények is várják az utazókat.

A Fertő tó osztrák oldala nádasban gazdag.
A Fertő tó osztrák oldala számos festői kisvárossal és hangulatos vízparti pihenéssel csalogat.
Fotó: Shutterstock /  

Milyen látnivalókat tartogat a Fertő tó osztrák oldala?

A tó osztrák részének felfedezését érdemes a nyugati parton fekvő Rusztban kezdeni. A gólyáiról és kiváló borairól ismert település történelmi magja szinte érintetlenül őrizte meg kora újkori hangulatát. A műemlékvédelem alatt álló polgárházak között sétálva érdemes betérni az egyik helyi vinotékába, vagy meglátogatni a Halásztemplomot, amely a környék legrégebbi egyházi épülete.

Az ausztriai Ruszt óvárosának színes házai.
Ruszt, a gólyáiról és hangulatos borospincéiről nevezetes kisváros a Fertő-tó gyöngyszeme.
Fotó:  Shutterstock /  

Innen csupán néhány kilométerre található Szentmargitbánya (St. Margarethen), amelynek ókori eredetű kőfejtője ma lenyűgöző szabadtéri színpadként működik, emellett a családdal érkezőknek a közvetlen közelében fekvő Familypark kínál egész napos szórakozást.

A szentmargitbányai kőbánya egy operaelőadás díszleteivel
A szentmargitbányai kőbánya látványos operaelőadásairól ismert.
Fotó:  wikipedia/Dralon

Dél felé haladva elérjük Mörbisch am See-t (Fertőmeggyes), amely elsősorban a vízi színpadáról és az ott rendezett nyári operettfesztiválról híres. A tóparti település hagyományos nádfedeles házai és szűk sikátorai hűen idézik a Burgenlandra jellemző építészeti stílust.

Fertőmeggyesi utcarészlet.
Fertőmeggyes gondozott portáiról, virágzó kertjeiről és festői kis utcáiról ismert. 
Fotó:  Shutterstock /  

Kulturális kitérők és aktív pihenés a Fertő tó partján

A tó keleti partja teljesen más arcát mutatja. Podersdorf am See (Pátfalu) a vízi sportok szerelmeseinek igazi paradicsoma. Mivel ezen a szakaszon nincsen nádas, a strand közvetlenül kapcsolódik a nyílt vízhez, így a szörfösök, kitesurfösök és vitorlázók kedvelt találkozóhelye. A part mentén magasodó piros-fehér csíkos világítótorony a környék egyik legtöbbet fényképezett jelképe, ahonnan páratlan naplementéket lehet megcsodálni.

Az ausztriai Podersdorf világítótornya a Fertő tavon.
Podersdorf, vagyis Pátfalu legismertebb látványossága a piros-fehér csíkos világítótorony.
Fotó: Shutterstock

A régió felfedezésének egyik legnépszerűbb módja a kerékpározás. A tó körüli, jól kitáblázott és nagyrészt teljesen sík B10-es kerékpárútvonal kiváló minőségű aszfalton halad. A teljes kör mintegy 125 kilométer hosszú, de a tóparti kompjáratok segítségével tetszőlegesen lerövidíthető, így családok vagy kezdő kerekesek is könnyen teljesíthetnek kisebb szakaszokat.

A kismartoni Eszterházy-kastély külső homlokzata.
A régió székhelye, Eisenstad, vagyis Kismarton az Eszterházy-család egykori központja volt, ahol kastélyuk ma múzeumként működik. 
Fotó:  Shutterstock /  

Ha a tó közvetlen környezetét elhagyva tágítjuk a kört, Kismarton (Eisenstadt) kihagyhatatlan állomás. A tartományi székhely legfőbb nevezetessége az Esterházy-kastély, amely a barokk építészet kiemelkedő emléke. A kastély falai között hosszú évekig alkotott Joseph Haydn, akinek emléke ma is meghatározza a város zenei életét. A kastélyparkban tett séta és a történelmi belváros felfedezése tökéletes lezárása lehet a környéken tett utazásnak.

Nézd meg a videót is a Fertő tó osztrák attrakcióiról:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!