Fokföldi ibolya gondozása: ezzel a 4 lépéssel az otthonod legszebb dísze lehet

A fokföldi ibolya különleges származású szobanövény, amely megfelelő gondozással szinte folyamatosan virágozhat.

Néhány egyszerű gondozási szabály betartásával látványosan meghosszabbítható a virágzása.

A fény, a hőmérséklet, a tápanyag és a növény állapota is fontos szerepet játszik.

Egy apró, sokszor elfelejtett trükk is segíthet abban, hogy újabb virágokat hozzon.

Az itthon többnyire fokföldi ibolyaként ismert és nevezett növény eredeti neve afrikaiibolya. A „fokföldi” jelző kifejezetten megtévesztő, hiszen azt sugallja, hogy a növény a dél-afrikai Fokföldről származik, valójában azonban Kelet-Afrikából, a Tanzánia területén található Uzambara-hegység sziklarepedéseiben és szurdokaiban őshonos növényről van szó. Szintén furcsa lehet az „ibolya” elnevezés, mivel ránézésre cseppet sem hasonlít az apró virágokra, és rendszertanilag is távol áll az ibolyafajoktól.

A fokföldi ibolya a lakásod éke lehet, ha betartasz néhány szabályt.

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Legfontosabb teendők a fokföldi ibolya virágzásáért

Minden növény odafigyelést és gondozást igényel, nincs ez másképp a fokföldi ibolya vagyis az egyik legnépszerűbb otthonainkban virágzó növény esetében sem. Ha szeretnénk, hogy ez a látványos zárvatermő folyamatosan hozza a szebbnél szebb virágokat, néhány egyszerű házi praktikát kell csupán betartanunk az általános gondozáson túl.

A fokföldi ibolya fényigénye

Ahhoz, hogy a fokföldi ibolya szüntelenül virágozzon, nélkülözhetetlen biztosítani számára a megfelelő mennyiségű és mértékű fényt, amire közvetett módon van szüksége a növénynek. Ha ezt nem adjuk meg neki, nemcsak leredukálódhat a virágzás esélye, de még el is maradhat.

A fokföldi ibolya gondozása

Kedvenc szobanövényünk kb. 18-24 fok között szeret lenni, ezen kívül kifejezetten fontos számára az optimális páratartalom, hiszen ilyen feltételek mellett képes tökéletesen virágozni. Utóbbit akár párásító berendezés használatával is megoldhatjuk. Emellett érdemes a virágot huzatmentes helyre tenni, a nagy légáramlás ugyanis negatívan hathat rá, akárcsak a jelentős hőingadozás vagy a hirtelen hőmérséklet-változás.

A fokföldi ibolya tápanyagigénye

Ahhoz, hogy termékeny legyen a fokföldi ibolya, folyamatosan biztosítanunk kell a tápanyagellátást. Ehhez alkalmazhatunk bármilyen folyékony tápoldatot a kb. 20 fok körüli locsolóvízhez adva, arra viszont különösen figyeljünk, hogy ne vigyük túlzásba. A műveletet kb. 2-4 hetente végezzük el tavasztól egészen az őszi időszakig.