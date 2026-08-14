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szobanövény

Fokföldi ibolya gondozása: ezzel a 4 lépéssel az otthonod legszebb dísze lehet

35 perce
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Apró, bársonyos levelek, élénk színű virágok, melyek lila, rózsaszín, kék és fehér árnyalatokban is pompázhatnak. A fokföldi ibolya az egyik legkedveltebb és legnépszerűbb szobanövény, főleg azért, mert ha megfelelően gondozzuk, akár egész évben is virágozhat. Mutatjuk, hogyan csináld!
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szobanövényfokföldikertészetiibolya
  • A fokföldi ibolya különleges származású szobanövény, amely megfelelő gondozással szinte folyamatosan virágozhat.
  • Néhány egyszerű gondozási szabály betartásával látványosan meghosszabbítható a virágzása.
  • A fény, a hőmérséklet, a tápanyag és a növény állapota is fontos szerepet játszik.
  • Egy apró, sokszor elfelejtett trükk is segíthet abban, hogy újabb virágokat hozzon.

Az itthon többnyire fokföldi ibolyaként ismert és nevezett növény eredeti neve afrikaiibolya. A „fokföldi” jelző kifejezetten megtévesztő, hiszen azt sugallja, hogy a növény a dél-afrikai Fokföldről származik, valójában azonban Kelet-Afrikából, a Tanzánia területén található Uzambara-hegység sziklarepedéseiben és szurdokaiban őshonos növényről van szó. Szintén furcsa lehet az „ibolya” elnevezés, mivel ránézésre cseppet sem hasonlít az apró virágokra, és rendszertanilag is távol áll az ibolyafajoktól. 

fokföldi ibolya elszáradt levelét vágja le egy nő
A fokföldi ibolya a lakásod éke lehet, ha betartasz néhány szabályt. 
Fotó: Shutterstock

Legfontosabb teendők a fokföldi ibolya virágzásáért

Minden növény odafigyelést és gondozást igényel, nincs ez másképp a fokföldi ibolya vagyis az egyik legnépszerűbb otthonainkban virágzó növény esetében sem. Ha szeretnénk, hogy ez a látványos zárvatermő folyamatosan hozza a szebbnél szebb virágokat, néhány egyszerű házi praktikát kell csupán betartanunk az általános gondozáson túl. 

A fokföldi ibolya fényigénye

Ahhoz, hogy a fokföldi ibolya szüntelenül virágozzon, nélkülözhetetlen biztosítani számára a megfelelő mennyiségű és mértékű fényt, amire közvetett módon van szüksége a növénynek. Ha ezt nem adjuk meg neki, nemcsak leredukálódhat a virágzás esélye, de még el is maradhat. 

A fokföldi ibolya gondozása

Kedvenc szobanövényünk kb. 18-24 fok között szeret lenni, ezen kívül kifejezetten fontos számára az optimális páratartalom, hiszen ilyen feltételek mellett képes tökéletesen virágozni. Utóbbit akár párásító berendezés használatával is megoldhatjuk. Emellett érdemes a virágot huzatmentes helyre tenni, a nagy légáramlás ugyanis negatívan hathat rá, akárcsak a jelentős hőingadozás vagy a hirtelen hőmérséklet-változás. 

A fokföldi ibolya tápanyagigénye

Ahhoz, hogy termékeny legyen a fokföldi ibolya, folyamatosan biztosítanunk kell a tápanyagellátást. Ehhez alkalmazhatunk bármilyen folyékony tápoldatot a kb. 20 fok körüli locsolóvízhez adva, arra viszont különösen figyeljünk, hogy ne vigyük túlzásba. A műveletet kb. 2-4 hetente végezzük el tavasztól egészen az őszi időszakig. 

Vágjuk le az elhalt növényi részeket?

Igen, lényeges a fokföldi ibolya egészsége és virágzása szempontjából az elhalt és elhervadt részek eltávolítása. Ha ezeket nem szedjük le, a növény nem az új hajtásokra fordítja az energiáját, ez pedig akadályozhatja a megfelelő fejlődést és a virágok megjelenését is. A legjobb, ha tiszta ollóval és tőből metsszük le le az ilyen részeket.

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