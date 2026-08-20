Ezt a 7 jelet sokan a kimerültségre fogják, pedig folsavhiány is állhat mögötte

- A folsavhiány tünetei sokáig hétköznapi kimerültségnek tűnhetnek.
- Ez a hiánybetegség a vérképzést és a koncentrációt is érintheti, babatervezésnél kiemelten fontos.
- A folsav természetes forrásból is pótolható.
A folsav, vagyis a B9-vitamin a vízben oldódó vitaminok közé tartozik, és több alapvető folyamathoz is szüksége van rá a szervezetnek. Szerepe van a sejtosztódásban, a DNS képződésében és a vörösvérsejtek termelődésében is. A folsavhiány ezért nemcsak fáradékonyságot okozhat, hanem a szervezet terhelhetőségére is hatással lehet.
Ezért olyan nehéz időben észrevenni a folsavhiányt
A folsavhiány sokáig észrevétlen maradhat, mert a tünetek nem mindig egyszerre és látványosan jelennek meg. Gyakran vérszegénység formájában válik igazán feltűnővé: ilyenkor a vörösvértestek eltérően fejlődnek, emiatt romolhat az oxigénszállítás hatékonysága, ami fáradtságot, gyengeséget és rosszabb terhelhetőséget okozhat. Van, akinél ez fokozatosan épül fel, másnál egy rutinlabor után kezd összeállni a kép.
Milyen tüneteknél érdemes gyanakodni?
A nehézség az, hogy a szervezet nem egyetlen látványos tünettel jelez, hanem több apróbb panasz jelentkezhet. Ilyen lehet például:
- tartós fáradtság, gyengeség;
- sápadtság;
- légszomj vagy szívdobogásérzés;
- koncentrációs nehézségek;
- vörös, érzékeny vagy fájó nyelv;
- étvágytalanság, esetenként fogyás;
- hasmenés vagy más emésztőrendszeri panaszok.
Önmagában egyik tünet sem bizonyítja a folsavhiányt, de ha egyszerre több is fennáll, akkor már érdemes laborvizsgálatot kérni.
Mitől alakulhat ki folsavhiány?
Hiány kialakulhat akkor, ha valaki tartósan kevés folátot visz be a szervezetébe, de akkor is, ha a felszívódás romlik, vagy valamilyen okból megnő a szervezet igénye. Gyakoribb lehet egyoldalú táplálkozás, rendszeres alkoholfogyasztás, illetve olyan emésztőrendszeri problémák mellett, amelyek rontják a tápanyagok hasznosulását (cöliákia, gyulladásos bélbetegség). Bizonyos gyógyszerek is hozzájárulhatnak a hiány kialakulásához, emiatt akkor is érdemes számolni vele, ha valaki tartós kezelés alatt áll, és mellette olyan panaszokat tapasztal, amelyek vérszegénységre vagy hiányállapotra utalhatnak.
Miért fontos a folsavbevitel babatervezéskor?
A folsav a fogantatás előtti időszakban és a várandósság első heteiben különösen fontos, mert a magzat idegrendszere ilyenkor kezd kialakulni. Ha ekkor nincs elég B9-vitamin a szervezetben, nőhet a velőcsőzáródási rendellenességek kialakulásának kockázata. Ide tartozik a nyitott gerinc, de előfordulhatnak az agy és a koponya fejlődését érintő súlyos eltérések is. A fejlődési problémák nagyon korán kialakulhatnak, sokszor még azelőtt, hogy valaki biztosan tudná, hogy várandós. Emiatt a folsavbevitelre már a babatervezés előtt oda kell figyelni.
Hogyan derül ki a folsavhiány?
A tünetek alapján önmagában nem lehet biztos diagnózist mondani, mert a folsavhiányos vérszegénység panaszai több más állapotnál is megjelenhetnek. Vérvétel után a laboreredmények segítenek elkülöníteni például a B12-hiánytól vagy más típusú vérszegénységektől. Ez azért lényeges, mert a tartós fáradtság, a sápadtság vagy a koncentrációs zavarok mögött sokféle ok állhat, és nem mindegy, pontosan mi okozza a panaszokat.
Mit lehet tenni folsavhiány esetén?
A kezelés lényege a folsav pótlása és az ok rendezése. A hiányt általában étrendi változtatással és szükség esetén célzott pótlással lehet orvosolni. A tartós javuláshoz viszont nem elég csak gyorsan feltölteni a raktárakat, azt is meg kell nézni, miért ürültek ki. Ha a háttérben felszívódási zavar, gyógyszerszedés vagy más betegség áll, azt is rendezni kell. Emiatt a tartós panaszokra nem az a legjobb megoldás, ha valaki találomra elkezd vitaminokat szedni, hanem az, ha előbb kivizsgáltatja magát.
Hogyan pótolhatjuk természetes forrásokból?
A folsav természetes forrásokból is bevihető, főleg akkor, ha tudatosabban állítjuk össze az étrendünket. Jó választások lehetnek a zöld leveles zöldségek, például a spenót, a sóska, a salátafélék és a kelkáposzta, de sok folátot tartalmaznak a hüvelyesek is, például a lencse, a bab és a csicseriborsó. Célszerű gyakrabban enni brokkolit, spárgát, céklát, avokádót, citrusféléket, valamint teljes értékű gabonákat és olajos magvakat is. A máj szintén gazdag folátforrás. Érdemes azonban odafigyelni rá, hogy a folát hőérzékeny vitamin, vagyis a hosszú főzés csökkentheti a mennyiségét az ételekben. Akkor járunk a legjobban, ha a zöldségek egy része párolva, kíméletesen elkészítve, vagy frissen kerül a tányérra.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
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