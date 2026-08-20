Ezt a 7 jelet sokan a kimerültségre fogják, pedig folsavhiány is állhat mögötte

A folsavhiány tünetei sokáig hétköznapi kimerültségnek tűnhetnek.

Ez a hiánybetegség a vérképzést és a koncentrációt is érintheti, babatervezésnél kiemelten fontos.

A folsav természetes forrásból is pótolható.

A folsav, vagyis a B9-vitamin a vízben oldódó vitaminok közé tartozik, és több alapvető folyamathoz is szüksége van rá a szervezetnek. Szerepe van a sejtosztódásban, a DNS képződésében és a vörösvérsejtek termelődésében is. A folsavhiány ezért nemcsak fáradékonyságot okozhat, hanem a szervezet terhelhetőségére is hatással lehet.

A folsavhiány leggyakoribb tünetei a fáradtság, kimerültség, légszomj.

Fotó: MAYA LAB / Shutterstock

Ezért olyan nehéz időben észrevenni a folsavhiányt

A folsavhiány sokáig észrevétlen maradhat, mert a tünetek nem mindig egyszerre és látványosan jelennek meg. Gyakran vérszegénység formájában válik igazán feltűnővé: ilyenkor a vörösvértestek eltérően fejlődnek, emiatt romolhat az oxigénszállítás hatékonysága, ami fáradtságot, gyengeséget és rosszabb terhelhetőséget okozhat. Van, akinél ez fokozatosan épül fel, másnál egy rutinlabor után kezd összeállni a kép.

Milyen tüneteknél érdemes gyanakodni?

A nehézség az, hogy a szervezet nem egyetlen látványos tünettel jelez, hanem több apróbb panasz jelentkezhet. Ilyen lehet például:

tartós fáradtság, gyengeség;

sápadtság;

légszomj vagy szívdobogásérzés;

koncentrációs nehézségek;

vörös, érzékeny vagy fájó nyelv;

étvágytalanság, esetenként fogyás;

hasmenés vagy más emésztőrendszeri panaszok.

Önmagában egyik tünet sem bizonyítja a folsavhiányt, de ha egyszerre több is fennáll, akkor már érdemes laborvizsgálatot kérni.

Mitől alakulhat ki folsavhiány?

Hiány kialakulhat akkor, ha valaki tartósan kevés folátot visz be a szervezetébe, de akkor is, ha a felszívódás romlik, vagy valamilyen okból megnő a szervezet igénye. Gyakoribb lehet egyoldalú táplálkozás, rendszeres alkoholfogyasztás, illetve olyan emésztőrendszeri problémák mellett, amelyek rontják a tápanyagok hasznosulását (cöliákia, gyulladásos bélbetegség). Bizonyos gyógyszerek is hozzájárulhatnak a hiány kialakulásához, emiatt akkor is érdemes számolni vele, ha valaki tartós kezelés alatt áll, és mellette olyan panaszokat tapasztal, amelyek vérszegénységre vagy hiányállapotra utalhatnak.