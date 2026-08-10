Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
házipraktika

Elfelejtheted a méregdrága vegyszereket: ez a filléres por eltünteti a legmakacsabb foltokat is

8 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A bolti vegyszerek kínálata óriási, mégis létezik egy pénztárcabarát és természetes megoldás a makacs szennyeződésekre. Ismerd meg ezt a környezetbarát szert, amellyel a hatékony folteltávolítás gyorsan és egyszerűen megvalósítható!
Link másolása
Vágólapra másolva!
házipraktikavörösbor foltcsodaszer
  • Környezetbarát és csodásan tisztít: az aktív oxigénes fehérítő (nátrium-perkarbonát) hatékonyan eltávolítja a makacs, régi foltokat is anélkül, hogy károsítaná a környezetet.
  • Egyszerű használat: meleg ( legalább 40 °C-os) vízben feloldva áztatáshoz vagy mosásrásegítőként is bevethető, különösen pamut és vászon anyagoknál.
  • Sokoldalú tisztítószer: nemcsak ruhákhoz, hanem fugák, csempék, lefolyók és konyhai edények szagtalanítására és fertőtlenítésére is tökéletes.

A háztartási munkák során gyakran szembesülünk olyan beszáradt szennyeződésekkel, amelyeket a sima mosószerek már nem tudnak kiszedni. A túl erős vegyszerek viszont károsíthatják a szöveteket, ezért érdemes szelídebb, mégis eredményes módszert választani. A nátrium-perkarbonát alapú aktív oxigénes tisztítás pontosan ilyen alternatívát kínál. Ez a filléres hatóanyag biológiailag teljesen lebomlik, így a környezetet sem terheli. Ha a mosás során a kíméletes, de alapos folteltávolítás a célod, érdemes ezt az anyagot bevetned a mindennapokban.

Folteltávolításegy fehér trikó hónaljából fehér porral.
A folteltávolítás nem megoldhatatlan nehézség, ha nátrium-perkarbonát alapú aktív oxigénes tisztítással végezzük.
Fotó: Shutterstock

Hogy működik a folteltávolítás oxigénes fehérítővel?

A szer lényege a víz hatására felszabaduló aktív oxigénben rejlik. Amikor a port legalább 40 fokos, meleg vízzel kevered, olyan reakció lép fel, amely szétbontja a szerves szennyeződéseket, elpusztítja a baktériumokat és megszünteti a kellemetlen szagokat. A hatékonysága különösen szembetűnő a vörösbor, a kávé, a tea, a fű vagy a föld okozta foltok esetében. A használata egyszerű: oldd fel a szert meleg vízben, áztasd benne a ruhákat a megszokott mosás előtt, vagy adagold közvetlenül a mosógépdobba a szürkülés és sárgulás megszüntetésére.

Fontos szabályok a textilkezelésben

Bár az oxigénes tisztító jóval szelídebb a klóros változatoknál, nem használható minden anyagon. Vászon és pamut esetében kiválóan működik, de a gyapjú, a selyem és a valódi bőr tönkremehet tőle. A döntésben a ruhák ápolási címkéje segít:

  • az üres háromszög jelzi, hogy bármilyen fehérítő alkalmazható,
  • a csíkozott háromszög kifejezetten az oxigénes alapú szerek használatát engedélyezi,
  • az áthúzott háromszög esetén viszont teljesen kerülni kell ezeket az anyagokat.

Színes textíliáknál is bevethető, de a pontos adagolásra ügyelni kell a fakulás elkerülése érdekében.

Vörösborfolt egy fehér farmernadrágon.
Ezzel a megoldással a vörösbor foltjának kiszedése is gyerekjáték lesz. 
Fotó: Shutterstock

Sokoldalú felhasználás a háztartásban

Ez a szer nemcsak a ruhák ápolására alkalmas. Egy evőkanálnyi por forró vízben feloldva felfrissíti a kávéskannákat, lekvárosüvegeket vagy termoszokat. Kiválóan tisztítható vele a csempe, a csempefuga, valamint a műanyag kerti bútor is. Emellett a lefolyók szagtalanítására, illetve a kisállatok ketreceinek vagy az alomtálcák fertőtlenítésére egyaránt használható.

A szer legnagyobb előnye a környezetkímélő jelleg, a fertőtlenítő hatás és a széles körű alkalmazhatóság. Hátrányként említhető, hogy kényes anyagoknál nem használható, túladagolva kifakíthatja a színeket, porszerű formájában pedig ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön a szembe vagy a légutakba.

Nézd meg a videót is a témában:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!