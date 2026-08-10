Elfelejtheted a méregdrága vegyszereket: ez a filléres por eltünteti a legmakacsabb foltokat is

Környezetbarát és csodásan tisztít: az aktív oxigénes fehérítő (nátrium-perkarbonát) hatékonyan eltávolítja a makacs, régi foltokat is anélkül, hogy károsítaná a környezetet.

az aktív oxigénes fehérítő (nátrium-perkarbonát) hatékonyan eltávolítja a makacs, régi foltokat is anélkül, hogy károsítaná a környezetet. Egyszerű használat: meleg ( legalább 40 °C-os) vízben feloldva áztatáshoz vagy mosásrásegítőként is bevethető, különösen pamut és vászon anyagoknál.

meleg ( legalább 40 °C-os) vízben feloldva áztatáshoz vagy mosásrásegítőként is bevethető, különösen pamut és vászon anyagoknál. Sokoldalú tisztítószer: nemcsak ruhákhoz, hanem fugák, csempék, lefolyók és konyhai edények szagtalanítására és fertőtlenítésére is tökéletes.

A háztartási munkák során gyakran szembesülünk olyan beszáradt szennyeződésekkel, amelyeket a sima mosószerek már nem tudnak kiszedni. A túl erős vegyszerek viszont károsíthatják a szöveteket, ezért érdemes szelídebb, mégis eredményes módszert választani. A nátrium-perkarbonát alapú aktív oxigénes tisztítás pontosan ilyen alternatívát kínál. Ez a filléres hatóanyag biológiailag teljesen lebomlik, így a környezetet sem terheli. Ha a mosás során a kíméletes, de alapos folteltávolítás a célod, érdemes ezt az anyagot bevetned a mindennapokban.

A folteltávolítás nem megoldhatatlan nehézség, ha nátrium-perkarbonát alapú aktív oxigénes tisztítással végezzük.

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Hogy működik a folteltávolítás oxigénes fehérítővel?

A szer lényege a víz hatására felszabaduló aktív oxigénben rejlik. Amikor a port legalább 40 fokos, meleg vízzel kevered, olyan reakció lép fel, amely szétbontja a szerves szennyeződéseket, elpusztítja a baktériumokat és megszünteti a kellemetlen szagokat. A hatékonysága különösen szembetűnő a vörösbor, a kávé, a tea, a fű vagy a föld okozta foltok esetében. A használata egyszerű: oldd fel a szert meleg vízben, áztasd benne a ruhákat a megszokott mosás előtt, vagy adagold közvetlenül a mosógépdobba a szürkülés és sárgulás megszüntetésére.

Fontos szabályok a textilkezelésben

Bár az oxigénes tisztító jóval szelídebb a klóros változatoknál, nem használható minden anyagon. Vászon és pamut esetében kiválóan működik, de a gyapjú, a selyem és a valódi bőr tönkremehet tőle. A döntésben a ruhák ápolási címkéje segít:

az üres háromszög jelzi, hogy bármilyen fehérítő alkalmazható,

a csíkozott háromszög kifejezetten az oxigénes alapú szerek használatát engedélyezi,

az áthúzott háromszög esetén viszont teljesen kerülni kell ezeket az anyagokat.

Színes textíliáknál is bevethető, de a pontos adagolásra ügyelni kell a fakulás elkerülése érdekében.