Elfelejtheted a méregdrága vegyszereket: ez a filléres por eltünteti a legmakacsabb foltokat is

- Környezetbarát és csodásan tisztít: az aktív oxigénes fehérítő (nátrium-perkarbonát) hatékonyan eltávolítja a makacs, régi foltokat is anélkül, hogy károsítaná a környezetet.
- Egyszerű használat: meleg ( legalább 40 °C-os) vízben feloldva áztatáshoz vagy mosásrásegítőként is bevethető, különösen pamut és vászon anyagoknál.
- Sokoldalú tisztítószer: nemcsak ruhákhoz, hanem fugák, csempék, lefolyók és konyhai edények szagtalanítására és fertőtlenítésére is tökéletes.
A háztartási munkák során gyakran szembesülünk olyan beszáradt szennyeződésekkel, amelyeket a sima mosószerek már nem tudnak kiszedni. A túl erős vegyszerek viszont károsíthatják a szöveteket, ezért érdemes szelídebb, mégis eredményes módszert választani. A nátrium-perkarbonát alapú aktív oxigénes tisztítás pontosan ilyen alternatívát kínál. Ez a filléres hatóanyag biológiailag teljesen lebomlik, így a környezetet sem terheli. Ha a mosás során a kíméletes, de alapos folteltávolítás a célod, érdemes ezt az anyagot bevetned a mindennapokban.
Hogy működik a folteltávolítás oxigénes fehérítővel?
A szer lényege a víz hatására felszabaduló aktív oxigénben rejlik. Amikor a port legalább 40 fokos, meleg vízzel kevered, olyan reakció lép fel, amely szétbontja a szerves szennyeződéseket, elpusztítja a baktériumokat és megszünteti a kellemetlen szagokat. A hatékonysága különösen szembetűnő a vörösbor, a kávé, a tea, a fű vagy a föld okozta foltok esetében. A használata egyszerű: oldd fel a szert meleg vízben, áztasd benne a ruhákat a megszokott mosás előtt, vagy adagold közvetlenül a mosógépdobba a szürkülés és sárgulás megszüntetésére.
Fontos szabályok a textilkezelésben
Bár az oxigénes tisztító jóval szelídebb a klóros változatoknál, nem használható minden anyagon. Vászon és pamut esetében kiválóan működik, de a gyapjú, a selyem és a valódi bőr tönkremehet tőle. A döntésben a ruhák ápolási címkéje segít:
- az üres háromszög jelzi, hogy bármilyen fehérítő alkalmazható,
- a csíkozott háromszög kifejezetten az oxigénes alapú szerek használatát engedélyezi,
- az áthúzott háromszög esetén viszont teljesen kerülni kell ezeket az anyagokat.
Színes textíliáknál is bevethető, de a pontos adagolásra ügyelni kell a fakulás elkerülése érdekében.
Sokoldalú felhasználás a háztartásban
Ez a szer nemcsak a ruhák ápolására alkalmas. Egy evőkanálnyi por forró vízben feloldva felfrissíti a kávéskannákat, lekvárosüvegeket vagy termoszokat. Kiválóan tisztítható vele a csempe, a csempefuga, valamint a műanyag kerti bútor is. Emellett a lefolyók szagtalanítására, illetve a kisállatok ketreceinek vagy az alomtálcák fertőtlenítésére egyaránt használható.
A szer legnagyobb előnye a környezetkímélő jelleg, a fertőtlenítő hatás és a széles körű alkalmazhatóság. Hátrányként említhető, hogy kényes anyagoknál nem használható, túladagolva kifakíthatja a színeket, porszerű formájában pedig ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön a szembe vagy a légutakba.
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