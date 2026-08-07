Megfejtettük a görög tengerpartok titkát: így lesz tökéletesen krémes a frappéd

- Véletlen találmány: a görögök kedvenc nyári hűsítőjét 1957-ben egy kávékiállításon alkotta meg rögtönzve Dimitrisz Vakondiosz, amikor meleg víz híján jéggel és hideg vízzel rázta össze az instant kávéját.
- A tökéletes hab titka: az ellenállhatatlanul sűrű, tartós hab kizárólag porlasztva szárított (spray-dried) instant kávéból alakítható ki, mivel ennek rendkívül alacsony az olajtartalma.
- Egyszerű otthoni elkészítés: kézi habosítóval vagy shakerrel mindössze fél perc alatt, néhány alapösszetevőből (kávé, cukor, kevés víz, jég és tetszés szerint tej) bárki könnyedén elkészítheti.
A görög kávékultúra egyik ikonikus szimbóluma a frappé, amely az 1950-es évek óta a meleg nyári napok elmaradhatatlan kísérője. A története 1957-re nyúlik vissza, amikor a Szaloniki Nemzetközi Vásáron a Nestlé egyik munkatársa, Dimitrisz Vakondiosz meleg víz híján hideg vízzel és jégkockákkal rázta össze a megszokott instant kávéját egy shakerben. Ez az rögtönzött kísérlet indította hódító útjára az italt, amely hamar a mediterrán életérzés védjegyévé vált. A klasszikus változat porlasztva szárított instant kávéból, vízből, jégből és ízlés szerint cukorból vagy tejből készül.
Mi az a frappé, és hogy készül az igazi görög jegeskávé?
A tradicionális receptek szerint a siker titka a megfelelő habosításban rejlik. Ehhez a legjobb választás a nescafé frappé alapanyagként való használata, mivel a porlasztva szárított kávé alacsony olajtartalma teszi lehetővé a jellegzetes, sűrű és tartós habréteg kialakulását. Amikor a kávéport kevés vízzel és cukorral összerázod vagy habosítóval felvered, egy háromfázisú kolloid rendszer jön létre, amelyben a levegőbuborékok és a kávészemcsék stabil szerkezetet alkotnak. Ha frissen főzött kávéból vagy magasabb olajtartalmú kávéfajtákból próbálnád megcsinálni, a hab sajnos pillanatok alatt elfolyósodna.
Görögországban a kávézókban az édesség mértéke alapján külön elnevezésekkel rendelheted meg ezt a hűsítőt:
- Skétos: teljesen cukor nélkül,
- Métrios: közepesen édesen (általában 2 teáskanál kávéhoz 2 teáskanál cukor),
- Glykós: kifejezetten édesen (4 teáskanál cukorral).
Ha tejjel kéred, az ottani szokások szerint leggyakrabban sűrített tejet adnak hozzá. A frappé készítése során az italt szinte kivétel nélkül szívószállal tálalják, mivel a tetején képződő vastag habréteg önmagában tisztán kóstolva sokak számára kellemetlenül kesernyés lehet.
Egyszerű frappé recept a tökéletes otthoni hűsüléshez
Nem kell Görögországig utaznod ahhoz, hogy élvezd ezt az italt: egy tökéletes frappé otthoni körülmények között is pillanatok alatt megvalósítható egy kézi habosító vagy egy shaker segítségével.
Hozzávalók:
- 2 teáskanál instant kávé (lehetőleg spray-dried / porlasztva szárított)
- 1–2 teáskanál cukor (ízléstől függően)
- 2-3 evőkanál hideg víz (a habosításhoz)
- Jégkockák
- Hideg víz és/vagy tej a pohár feltöltéséhez
Elkészítés:
- Egy magas üvegpohárba vagy shakerbe tegyél 2 teáskanál instant kávét és a kívánt mennyiségű cukrot.
- Önts hozzá mindössze 2-3 evőkanál hideg vizet.
- Kézi habosítóval (vagy a shaker erőteljes rázásával) verd 15–30 másodpercig, amíg sűrű, világosbarna, krémessé váló habot nem kapsz.
- Dobj a pohárba 4-5 jégkockát.
- Lassan öntsd fel hideg vízzel (és ha szeretnéd, egy kevés tejjel).
- Helyezz bele egy szívószálat, keverd meg finoman, és már fogyaszthatod is!
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