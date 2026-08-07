Megfejtettük a görög tengerpartok titkát: így lesz tökéletesen krémes a frappéd

Véletlen találmány: a görögök kedvenc nyári hűsítőjét 1957-ben egy kávékiállításon alkotta meg rögtönzve Dimitrisz Vakondiosz, amikor meleg víz híján jéggel és hideg vízzel rázta össze az instant kávéját.

a görögök kedvenc nyári hűsítőjét 1957-ben egy kávékiállításon alkotta meg rögtönzve Dimitrisz Vakondiosz, amikor meleg víz híján jéggel és hideg vízzel rázta össze az instant kávéját. A tökéletes hab titka: az ellenállhatatlanul sűrű, tartós hab kizárólag porlasztva szárított (spray-dried) instant kávéból alakítható ki, mivel ennek rendkívül alacsony az olajtartalma.

az ellenállhatatlanul sűrű, tartós hab kizárólag porlasztva szárított (spray-dried) instant kávéból alakítható ki, mivel ennek rendkívül alacsony az olajtartalma. Egyszerű otthoni elkészítés: kézi habosítóval vagy shakerrel mindössze fél perc alatt, néhány alapösszetevőből (kávé, cukor, kevés víz, jég és tetszés szerint tej) bárki könnyedén elkészítheti.

A görög kávékultúra egyik ikonikus szimbóluma a frappé, amely az 1950-es évek óta a meleg nyári napok elmaradhatatlan kísérője. A története 1957-re nyúlik vissza, amikor a Szaloniki Nemzetközi Vásáron a Nestlé egyik munkatársa, Dimitrisz Vakondiosz meleg víz híján hideg vízzel és jégkockákkal rázta össze a megszokott instant kávéját egy shakerben. Ez az rögtönzött kísérlet indította hódító útjára az italt, amely hamar a mediterrán életérzés védjegyévé vált. A klasszikus változat porlasztva szárított instant kávéból, vízből, jégből és ízlés szerint cukorból vagy tejből készül.

A meleg, nyári napok legizgalmasabb hűsítője egy ízletes frappé.

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Mi az a frappé, és hogy készül az igazi görög jegeskávé?

A tradicionális receptek szerint a siker titka a megfelelő habosításban rejlik. Ehhez a legjobb választás a nescafé frappé alapanyagként való használata, mivel a porlasztva szárított kávé alacsony olajtartalma teszi lehetővé a jellegzetes, sűrű és tartós habréteg kialakulását. Amikor a kávéport kevés vízzel és cukorral összerázod vagy habosítóval felvered, egy háromfázisú kolloid rendszer jön létre, amelyben a levegőbuborékok és a kávészemcsék stabil szerkezetet alkotnak. Ha frissen főzött kávéból vagy magasabb olajtartalmú kávéfajtákból próbálnád megcsinálni, a hab sajnos pillanatok alatt elfolyósodna.

Görögországban a kávézókban az édesség mértéke alapján külön elnevezésekkel rendelheted meg ezt a hűsítőt:

Skétos: teljesen cukor nélkül,

teljesen cukor nélkül, Métrios: közepesen édesen (általában 2 teáskanál kávéhoz 2 teáskanál cukor),

közepesen édesen (általában 2 teáskanál kávéhoz 2 teáskanál cukor), Glykós: kifejezetten édesen (4 teáskanál cukorral).

Ha tejjel kéred, az ottani szokások szerint leggyakrabban sűrített tejet adnak hozzá. A frappé készítése során az italt szinte kivétel nélkül szívószállal tálalják, mivel a tetején képződő vastag habréteg önmagában tisztán kóstolva sokak számára kellemetlenül kesernyés lehet.