5 frizura, ami durván öregíti az arcod – ezeket sose kérd a fodrásztól

2. A frufru-dilemma

Amikor megjelennek az első homlokráncok, a legtöbben azt gondolják, hogy a frufru majd ápol és eltakar. Ez azonban kétélű fegyver, mivel az egyenesre vágott frufru bezárja az arcot, optikailag lekicsinyíti a szemeket, és éppen a szem körüli finom vonalakra irányítja a figyelmet. A lágy, hosszabb, függönyszerűen elváló frufru ezzel szemben sokkal előnyösebb, mert lágyítja a vonásokat és rendkívül sokféleképpen formázható.

A frufru dilemmánál tényleg érdemes arra figyelni, hogy a szemhéj fölötti esetleges megereszkedést talán ne emeljük ki egy erősen kontúros, pont a szemöldökig érő fazonnal

– tette hozzá Ferencz Dalma.

3. Unalmas hajszínek

A hajszínnel kapcsolatban a legfontosabb szabály, hogy kerülni kell a monokróm, élettelen árnyalatokat. Ahogy idősödünk, a bőrünk tónusa is fakulhat, így ha sötét hajunk van, mindenképp érdemes az arc körül világosabb tincseket elhelyezni. A túlszőkített haj, a platinaszőke vagy hamvas árnyalatok ugyanakkor sápaszthatnak. Ehelyett válasszunk inkább melegebb, természetesebb tónusokat, például méz- vagy karamellszíneket. Ha az ősz haj mellett döntünk, az is lehet csodás, ha sötétebb és világosabb melírcsíkok finom játékával dobjuk fel.

A megjelenő ősz hajat nem feltétlenül szükséges drasztikusan elfedni. Ma már léteznek kiváló őszhaj-árnyalók, amelyekkel rendkívül divatos és elegáns ősz frizurát lehet elérni.

4. Turbózzuk fel a volument

A kor előrehaladtával a hajunk elvékonyodik, a hajvonal mentén pedig megritkulhat. A fejre tapadó, teljesen egyenes haj megnyújtja az arcot és fáradt hatást kelt. A megoldás a volumenépítésben rejlik, amit egy minőségi hajszárítóval és egy nagy körkefével érhetünk el a legkönnyebben a beszárítás során. Érdemes kerülni a nehéz, elnehezítő hajolajokat, és helyettük könnyed dúsító spray-ket alkalmazni közvetlenül a hajtövekre. A hajszerkezet is árulkodhat az idő múlásáról, hiszen a nedvességvesztés miatt a haj fénytelen, száraz és töredezett lesz. A rendszeres otthoni kondicionálás és az időnkénti professzionális szalonkezelések mellett a fokozott hővédelemről se feledkezzünk el.

Ha el akarjuk kerülni a fejünkre rálapuló frizurát, a legegyszerűbb, ha hajszárítás közben előrehajtjuk a fejünket, és a föld felé tartva szárítjuk a tincseket. Amikor felegyenesedünk, már ott is van a vágyott volumen!

5. Ne ragaszkodj a megszokott választékhoz

Kevesen tudják, de ha évtizedeken át pontosan ugyanott választják el a hajukat, azzal rengeteget ártanak neki. Ha mindig középen választjuk el, az nagyon karakteres, de túlságosan kemény kontúrokat ad, és felerősíti az arc esetleges aszimmetriáit. Érdemes kipróbálni az oldalválasztékokat, mert azok lágyítják a vonásokat, ráadásul optikailag megemelik a hajtöveket is. Ferencz Dalma szerint van valami, ami minden trendnél fontosabb.

Amit a leginkább hangsúlyozni szeretnék, az a viselő komfortérzete. A színválasztásnál és a hajhossznál is ez a legfontosabb tényező – ha jól érezzük magunkat a frizuránkban, az az arcunkra is ráragyog.

A megfelelően megválasztott fazon, a ragyogó színek és a modern formázási technikák éveket faraghatnak le a korunkból. Ne féljünk a változtatástól, hiszen az egészséges és élettel teli haj a legszebb és legtermészetesebb fiatalító eszköz.

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