5 frizura, ami durván öregíti az arcod – ezeket sose kérd a fodrásztól

- Felejtsd el a túl rövid fazonokat, a természetes esésű, rejtett rétegek sokkal jobban fiatalítanak.
- Ne takard a homlokodat nehéz, egyenes frufruval, mert az csak bezárja az arcodat, és pont a szem körüli ráncokra irányítja a figyelmet.
- Változtass a megszokott, merev középválasztékodon, egy laza oldalválasztékkal lágyíthatod a vonásaidat és megemelheted a hajad.
Komoly összegeket költünk bőröregedés elleni szérumokra és krémekre, miközben a ráncok elleni harcban gyakran elfeledkezünk az egyik leghatékonyabb fiatalság-elixírről: a hajunkról. Ez hatalmas hiba, hiszen az egészséges, élettel teli és jól formázott frizura növeli az önbizalmunkat, és teljesen megváltoztatja az arcunkat. Egy rosszul megválasztott fazon vagy szín éveket öregíthet rajtunk. Most bemutatjuk azt az 5 tipikus hajhibát, amit jobb elkerülni.
Ferencz Dalma, a Salon11 fodrásza segítségével lerántjuk a leplet arról az 5 leggyakoribb hibáról, amelyekkel éveket öregíthetünk a megjelenésünkön, emellett eláruljuk, hogyan fiatalíthatjuk meg a vonásainkat egy szakértő szerint!
Milyen frizura illik hozzám?
Negyven év felett a legtöbben már a hajunkon is észrevesszük az idő múlását és elgondolkodunk azon, min kéne változtatnunk. Alább összeszedtük a válaszokat a leggyakoribb kérdésekre.
1. Tényleg kötelező a rövid haj?
Sokan állítják, hogy a kor előrehaladtával rövidebbre kell vágatni a tincseinket, azonban nem a hosszúság, hanem a vágástechnika a legfontosabb. A tépett, rövid frizura, amelyet a fejtetőn túlzottan feltupíroznak, garantáltan öregít. Ehelyett érdemes rejtett rétegeket és finom textúrákat kérni a fodrásztól, amelyek a fejtető kivételével mindenhol dúsítják a hajat, és természetes, laza hatást keltenek.
Nem az életkor dönti el a haj hosszát, hanem a haj állapota, sűrűsége és vastagsága, valamint az egyéni stílus. Egy jól rétegzett hosszú haj ugyanúgy lehet friss és fiatalos, mint egy jól elkészített rövid frizura. Az öregítő hatást ráadásul általában nem is önmagában a megemelt forma kelti, hanem az, hogy a túlzottan felmagasított, erősen tupírozott frizurák sokakban egy régebbi korszak divatját idézik – emiatt érezzük tőle idősebbnek a viselőjét
– magyarázta Ferencz Dalma fodrász.
2. A frufru-dilemma
Amikor megjelennek az első homlokráncok, a legtöbben azt gondolják, hogy a frufru majd ápol és eltakar. Ez azonban kétélű fegyver, mivel az egyenesre vágott frufru bezárja az arcot, optikailag lekicsinyíti a szemeket, és éppen a szem körüli finom vonalakra irányítja a figyelmet. A lágy, hosszabb, függönyszerűen elváló frufru ezzel szemben sokkal előnyösebb, mert lágyítja a vonásokat és rendkívül sokféleképpen formázható.
A frufru dilemmánál tényleg érdemes arra figyelni, hogy a szemhéj fölötti esetleges megereszkedést talán ne emeljük ki egy erősen kontúros, pont a szemöldökig érő fazonnal
– tette hozzá Ferencz Dalma.
3. Unalmas hajszínek
A hajszínnel kapcsolatban a legfontosabb szabály, hogy kerülni kell a monokróm, élettelen árnyalatokat. Ahogy idősödünk, a bőrünk tónusa is fakulhat, így ha sötét hajunk van, mindenképp érdemes az arc körül világosabb tincseket elhelyezni. A túlszőkített haj, a platinaszőke vagy hamvas árnyalatok ugyanakkor sápaszthatnak. Ehelyett válasszunk inkább melegebb, természetesebb tónusokat, például méz- vagy karamellszíneket. Ha az ősz haj mellett döntünk, az is lehet csodás, ha sötétebb és világosabb melírcsíkok finom játékával dobjuk fel.
A megjelenő ősz hajat nem feltétlenül szükséges drasztikusan elfedni. Ma már léteznek kiváló őszhaj-árnyalók, amelyekkel rendkívül divatos és elegáns ősz frizurát lehet elérni.
4. Turbózzuk fel a volument
A kor előrehaladtával a hajunk elvékonyodik, a hajvonal mentén pedig megritkulhat. A fejre tapadó, teljesen egyenes haj megnyújtja az arcot és fáradt hatást kelt. A megoldás a volumenépítésben rejlik, amit egy minőségi hajszárítóval és egy nagy körkefével érhetünk el a legkönnyebben a beszárítás során. Érdemes kerülni a nehéz, elnehezítő hajolajokat, és helyettük könnyed dúsító spray-ket alkalmazni közvetlenül a hajtövekre. A hajszerkezet is árulkodhat az idő múlásáról, hiszen a nedvességvesztés miatt a haj fénytelen, száraz és töredezett lesz. A rendszeres otthoni kondicionálás és az időnkénti professzionális szalonkezelések mellett a fokozott hővédelemről se feledkezzünk el.
Ha el akarjuk kerülni a fejünkre rálapuló frizurát, a legegyszerűbb, ha hajszárítás közben előrehajtjuk a fejünket, és a föld felé tartva szárítjuk a tincseket. Amikor felegyenesedünk, már ott is van a vágyott volumen!
5. Ne ragaszkodj a megszokott választékhoz
Kevesen tudják, de ha évtizedeken át pontosan ugyanott választják el a hajukat, azzal rengeteget ártanak neki. Ha mindig középen választjuk el, az nagyon karakteres, de túlságosan kemény kontúrokat ad, és felerősíti az arc esetleges aszimmetriáit. Érdemes kipróbálni az oldalválasztékokat, mert azok lágyítják a vonásokat, ráadásul optikailag megemelik a hajtöveket is. Ferencz Dalma szerint van valami, ami minden trendnél fontosabb.
Amit a leginkább hangsúlyozni szeretnék, az a viselő komfortérzete. A színválasztásnál és a hajhossznál is ez a legfontosabb tényező – ha jól érezzük magunkat a frizuránkban, az az arcunkra is ráragyog.
A megfelelően megválasztott fazon, a ragyogó színek és a modern formázási technikák éveket faraghatnak le a korunkból. Ne féljünk a változtatástól, hiszen az egészséges és élettel teli haj a legszebb és legtermészetesebb fiatalító eszköz.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: