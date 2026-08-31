A füge a konyha jolly jokere: készíts belőle lekvárt és sajtot – íme a recept

A füge tápláló, szénhidrátdús gyümölcs, amely laktat, és a fogyókúrákba is beilleszthető.

Két szuperreceptet is hoztunk: így készíts mennyei fügelekvárt és fügesajtot!

Konyhai felhasználása kifejezetten sokoldalú: fogyasztható frissen magában vagy salátákban, joghurtokhoz keverve, de remekül passzol húsételek mellé mártásként is. A legjobb, ami a gyümölccsel történhet, ha dzsemet vagy sajtot készítünk belőle − el is hoztuk neked a cukormentes fügelekvár és a mennyei fügesajt receptjét.

A fügelekvár a füge második élete.

Fotó: 123rf.com

Fügelekvár házilag cukor nélkül

A füge rendkívül egészséges gyümölcs: magas rost-, kálium-, kalcium- és vitamintartalmának köszönhetően hatékonyan támogatja az emésztést, védi a szív- és érrendszert, valamint erősíti a csontokat. Áldásos hatása lekvár formájában is élvezhető: sem sűrítőanyag, sem tartósítószer nem kell bele, az édesítő és a méz tartósítja, a citrom pedig pekintartalmánál fogva sűríti.

Hozzávalók

1 kg érett füge

10 dkg eritrit vagy sztívia

17 dkg méz

1 darab citrom

1 tk. vaníliakivonat

Elkészítés

1. A fügét mosd meg, távolítsd el a szárát és negyedeld.

2. A fügét, az édesítőszert és a mézet, a citrom levét és héját tedd lábasba. Folyamatos kevergetés mellett kezdd el főzni, míg forrni nem kezd.

3. Vedd kicsire a lángot, majd 40-45 percig főzd, míg el nem kezd sűrűsödni. Közben folyamatosan kevergesd, nehogy leégjen. Ha szeretnéd, krumplinyomóval pépesítsd.

4. Vedd le a tűzről, majd keverd bele a vaníliát. Osszuk szét két tiszta üvegbe, majd száraz dunsztban hagyd kihűlni.

Fügesajt azoknak, akik szeretnek kísérletezni az ízekkel.

Fotó: Picture Partners / Shutterstock

Fügesajt ínyenceknek

Ha igazi különlegességre vágysz, a fügesajtot imádni fogod. Elkészíteni is. A klasszikus birsalmasajt mintájára készül, a dióval töltött változatot pedig a spanyoloknak köszönhetjük. Íme az Origo verziója:

Hozzávalók

1 kg friss, érett füge

100–150 g cukor

fél citrom leve

egy csipet fahéj vagy szegfűszeg, esetleg darabolt dió

Elkészítés

A fügét alaposan mosd meg, majd darabold fel cikkekre. A héját hagyd rajta, mert abban van a természetes pektin, ami sűríti a sajtot. Tedd a fügét egy lábasba a citromlével és a cukorral együtt. Alacsony lángon, gyakran kevergetve főzd sűrű, pépes masszává (ez kb. 40–60 perc). Akkor jó, ha teljesen elpárolgott a felesleges nedvesség, és a massza szinte edényhez tapadóan sűrűvé válik. Bélelj ki egy kisebb tepsit sütőpapírral, és simítsd bele a sűrű fügepépet minél vastagabbra (kb. 2-3 cm-es rétegbe). Ekkor adhatod hozzá a diót is. A formázott fügesajtot hagyd 2-3 órát pihenni, hogy szeletelhető legyen

Ha megszáradt, borítsd ki a tepsiből, húzd le róla a sütőpapírt, és hűvös, száraz helyen, zsírpapírba csomagolva tárold (vagy lakmározz belőle azonnal).