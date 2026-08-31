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ínyencség

A füge a konyha jolly jokere: készíts belőle lekvárt és sajtot – íme a recept

1 órája
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Amikor a ropogós pirítósra kened ezt az édes csemegét, az ízlelőbimbóid valósággal ünnepelnek. A fügelekvár sűrű textúrája gazdagon olvad szét, mellette a tányéron pedig már ott várakozik a fügesajt, amelyet akár húsok mellé is fogyaszthatsz. Szerencséd van, mert most mindkét receptet elhoztuk neked
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ínyencségfügelekvárrecept
  • A füge tápláló, szénhidrátdús gyümölcs, amely laktat, és a fogyókúrákba is beilleszthető.
  • Két szuperreceptet is hoztunk: így készíts mennyei fügelekvárt és fügesajtot!

Konyhai felhasználása kifejezetten sokoldalú: fogyasztható frissen magában vagy salátákban, joghurtokhoz keverve, de remekül passzol húsételek mellé mártásként is. A legjobb, ami a gyümölccsel történhet, ha dzsemet vagy sajtot készítünk belőle − el is hoztuk neked a cukormentes fügelekvár és a mennyei fügesajt receptjét.

fügelekvár fog készülni a férfi kezében tartott fügéből
A fügelekvár a füge második élete.
Fotó: 123rf.com

Fügelekvár házilag cukor nélkül

A füge rendkívül egészséges gyümölcs: magas rost-, kálium-, kalcium- és vitamintartalmának köszönhetően hatékonyan támogatja az emésztést, védi a szív- és érrendszert, valamint erősíti a csontokat. Áldásos hatása lekvár formájában is élvezhető: sem sűrítőanyag, sem tartósítószer nem kell bele, az édesítő és a méz tartósítja, a citrom pedig pekintartalmánál fogva sűríti.  

Hozzávalók

  • 1 kg érett füge
  • 10 dkg eritrit vagy sztívia
  • 17 dkg méz
  • 1 darab citrom
  • 1 tk. vaníliakivonat

Elkészítés

1. A fügét mosd meg, távolítsd el a szárát és negyedeld. 

2. A fügét, az édesítőszert és a mézet, a citrom levét és héját tedd lábasba. Folyamatos kevergetés mellett kezdd el főzni, míg forrni nem kezd.

3. Vedd kicsire a lángot, majd  40-45 percig főzd, míg el nem kezd sűrűsödni. Közben folyamatosan kevergesd, nehogy leégjen. Ha szeretnéd, krumplinyomóval pépesítsd. 

4. Vedd le a tűzről, majd keverd bele a vaníliát. Osszuk szét két tiszta üvegbe, majd száraz dunsztban hagyd kihűlni.

Fügesajt azoknak, akik szeretnek kísérletezni az ízekkel. Fügelekvár mellé
Fügesajt azoknak, akik szeretnek kísérletezni az ízekkel.
Fotó: Picture Partners / Shutterstock

Fügesajt ínyenceknek

Ha igazi különlegességre vágysz, a fügesajtot imádni fogod. Elkészíteni is. A klasszikus birsalmasajt mintájára készül, a dióval töltött változatot pedig a spanyoloknak köszönhetjük. Íme az Origo verziója:

Hozzávalók

  • 1 kg friss, érett füge
  • 100–150 g cukor
  • fél citrom leve
  • egy csipet fahéj vagy szegfűszeg, esetleg darabolt dió

Elkészítés 

  1. A fügét alaposan mosd meg, majd darabold fel cikkekre. A héját hagyd rajta, mert abban van a természetes pektin, ami sűríti a sajtot.
  2. Tedd a fügét egy lábasba a citromlével és a cukorral együtt. Alacsony lángon, gyakran kevergetve főzd sűrű, pépes masszává (ez kb. 40–60 perc). Akkor jó, ha teljesen elpárolgott a felesleges nedvesség, és a massza szinte edényhez tapadóan sűrűvé válik. 
  3. Bélelj ki egy kisebb tepsit sütőpapírral, és simítsd bele a sűrű fügepépet minél vastagabbra (kb. 2-3 cm-es rétegbe). Ekkor adhatod hozzá a diót is.
  4. A formázott fügesajtot hagyd 2-3 órát pihenni, hogy szeletelhető legyen

Ha megszáradt, borítsd ki a tepsiből, húzd le róla a sütőpapírt, és hűvös, száraz helyen, zsírpapírba csomagolva tárold (vagy lakmározz belőle azonnal).

Pikánsabb fügelekvárra vágsz? Próbáld ki gyömbérrel és egy kis likőrrel

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