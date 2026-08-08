A kertek új kedvence a füge – Így készíts belőle sűrű, zamatos lekvárt

A füge a melegebb hazai klímának köszönhetően egyre több kertben termeszthető.

Rostban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban gazdag gyümölcs, amely sokféleképpen felhasználható a konyhában.

Tartósítószer nélkül is készíthetsz belőle sűrű, zamatos házi lekvárt.

Az elmúlt évek enyhébb telei és hosszabb, melegebb nyarai kedveznek a füge termesztésének Magyarországon. Fügelekvár házilag készítve ráadásul kiváló lehetőség arra, hogy kényeztesd magad valami édessel, ami egészséges. Hoztunk egy isteni receptet, amit egyszerűen muszáj kipróbálnod idén nyáron!

A fügét akkor érdemes leszedni, amikor már puha tapintású és könnyedén leválik az ágról. Aztán jöhet a fügelekvár házilag!

Fotó: Zuyeu Uladzimir / Shutterstock

Miért lehet hazánkban a füge a kertek új sztárja, a fügelekvár pedig az édesszájúak kedvence?

A fügefa kevés gondozást igényel, és akár évente kétszer is hozhat termést. A napos, szélvédett helyeket kedveli, ahol gyorsan fejlődik, így nem csoda, hogy sok kertbarát választja dísz- és haszonnövényként egyaránt. Májustól augusztusig rendszeres öntözést és tápoldatozást igényel, télen a kertben nevelt bokrokat takarni kell, a dézsás növényeket pedig a legjobb, ha a fagy előtt védett, világos helyre visszük.

És hogy miért rajonganak érte frissen és aszalva is az édesszájúak? Mert ízletes és értékes tápanyagokat tartalmaz, ráadásul isteni fügelekvár házilag roppant egyszerűen készíthető belőle.

A füge hatása a szervezetre

Magas rosttartalma hozzájárulhat az emésztés megfelelő működéséhez, miközben kálium-, kalcium- és magnéziumtartalma támogatja a szervezet normál működését. Antioxidáns vegyületei segíthetnek a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmében, a természetes cukortartalma pedig gyors energiát biztosít.

Frissen és aszalva is tápláló választás, ugyanakkor cukortartalma miatt érdemes mértékkel fogyasztani.

Mikor érdemes leszedni és hogyan kell gondozni a fügefát?

A füge akkor érett, amikor megpuhul és kissé lekonyul az ágról. Az érett gyümölcs könnyen leválik a héjáról, és kellemes, édes illatot áraszt. A szüretet érdemes folyamatosan végezni, mert a termések nem egyszerre érnek. A fügefa napos, meleg helyen fejlődik a legjobban. A fiatal növényeket az első néhány tél során célszerű takarással védeni, később azonban már jóval ellenállóbbak. A rendszeres öntözés főként száraz időszakban nagyon fontos, tavasszal pedig egy kevés komposzt vagy szerves trágya is segíti a fejlődését. Metszeni csak óvatosan! Elsősorban az elszáradt vagy sérült ágakat érdemes eltávolítani.