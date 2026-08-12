Tényleg bemászik a fülbe a fülbemászó és belepetézik az agyba?

Orvosilag dokumentáltak már olyan esetet, ahol tényleg bemászott egy az emberi fülbe.

Ha bejut, a mászkálása erős fülzúgást és fájdalmat okozhat.

Megfelelő orvosi eszközzel (vagy csipesszel) könnyen eltávolítható maradandó károsodás nélkül.

A hiedelmek néha valósággá válnak. Az igazság néha sokkal bizarrabb egy horrorfilmnél: tényleg találtak fülbemászót egy férfi fülében, de a sztori vége nem az, amire először számítanánk. Számos hiedelem tejed ezzel a skorpiószerű lénnyel kapcsolatban és nem csak hazánkban. Európa több nyelvén is hasonló a rovar elnevezése, nem csoda, hogy alig van olyan gyerek, aki ne kapott volna frászt a fülbemászótól. De vajon tényleg szeret ott vendégeskedni? És mit csinál ott? Cikkünkből kiderül!

A fülbemászó elhalt növényi anyagokkal és szerves törmelékkel táplálkozik.

Fotó: Mario Deambrogio / Shutterstock

Honnan ered a fülbemászó neve?

Az IFL Science cikke szerint a neve egy elterjedt, régi, európai babonából ered. Eszerint a fülbemászó képes éjszaka az alvó ember fülébe mászni és átszakítani a dobhártyát, hogy a petéit az agyába rakja. Pedig ehhez a fogói gyengék és ezt valószínűleg régen is tudták, mert a XVIII. századi orvosi könyvekben a közönséges fülbemászót kifejezetten javallották süketség gyógyítására.

Belemászik a fülbe a fülbemászó?

Hacsak nem rakják bele valakinek a fülébe szándékosan vagy nem téved el valamilyen oknál fogva, általánosságban nem szokása az emberi fülbe belemászni. Az, hogy kialakult ez a hiedelem, alapvetően az információhiánnyal magyarázható. Mivel éjszakai állatok, ritkán kerültek az ember szeme elé, ami fokozta titokzatosságukat. Nappal a fülbemászó szűk repedésekben, résekben, kövek alatt pihen, hajlékony testével egészen keskeny nyílásokba is ügyesen betuszkolja magát. Néha elképesztő, hányan tudnak egy helyen összezsúfolódni.

A fülbemászók veszélyesnek látszanak, de nem azok

Bár a legtöbben a potrohukon található méretes fogóik miatt veszélyesnek tartják és sikítva menekülnek előlük, de ezek a rovarok alapvetően békések, ám előfordul, hogy néha eltévednek. Egy 24 éves férfi esete is ezt bizonyítja: erős fájdalommal és fülcsengéssel ment orvoshoz, ahol az otoendoszkóp (avagy fülkamera) a hallójárat mélyén egy ilyen rovart talált.