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Tényleg bemászik a fülbe a fülbemászó és belepetézik az agyba?

2 órája
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E furcsa rovar legendája évszázadok óta kísért minket, de a tudomány végre tiszta vizet önt a pohárba. Vajon tényleg belepetézik az agyunkba a fülbemászó?
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hallásfülbemászónéphitrovar
  • Orvosilag dokumentáltak már olyan esetet, ahol tényleg bemászott egy az emberi fülbe.
  • Ha bejut, a mászkálása erős fülzúgást és fájdalmat okozhat.
  • Megfelelő orvosi eszközzel (vagy csipesszel) könnyen eltávolítható maradandó károsodás nélkül.

A hiedelmek néha valósággá válnak. Az igazság néha sokkal bizarrabb egy horrorfilmnél: tényleg találtak fülbemászót egy férfi fülében, de a sztori vége nem az, amire először számítanánk.  Számos hiedelem tejed ezzel a skorpiószerű lénnyel kapcsolatban és nem csak hazánkban. Európa több nyelvén is hasonló a rovar elnevezése, nem csoda, hogy alig van olyan gyerek, aki ne kapott volna frászt a fülbemászótól. De vajon tényleg szeret ott vendégeskedni? És mit csinál ott? Cikkünkből kiderül!

fülbemászó rovar egy levélen
A fülbemászó elhalt növényi anyagokkal és szerves törmelékkel táplálkozik. 
Fotó: Mario Deambrogio / Shutterstock

Honnan ered a fülbemászó neve?

Az IFL Science cikke szerint a neve egy elterjedt, régi, európai babonából ered. Eszerint a fülbemászó képes éjszaka az alvó ember fülébe mászni és átszakítani a dobhártyát, hogy a petéit az agyába rakja. Pedig ehhez a fogói gyengék és ezt valószínűleg régen is tudták, mert a XVIII. századi orvosi könyvekben a közönséges fülbemászót kifejezetten javallották süketség gyógyítására.

Belemászik a fülbe a fülbemászó?

Hacsak nem rakják bele valakinek a fülébe szándékosan vagy nem téved el valamilyen oknál fogva, általánosságban nem szokása az emberi fülbe belemászni. Az, hogy kialakult ez a hiedelem, alapvetően az információhiánnyal magyarázható. Mivel éjszakai állatok, ritkán kerültek az ember szeme elé, ami fokozta titokzatosságukat. Nappal a fülbemászó szűk repedésekben, résekben, kövek alatt pihen, hajlékony testével egészen keskeny nyílásokba is ügyesen betuszkolja magát. Néha elképesztő, hányan tudnak egy helyen összezsúfolódni.

A fülbemászók veszélyesnek látszanak, de nem azok

Bár a legtöbben a potrohukon található méretes fogóik miatt veszélyesnek tartják és sikítva menekülnek előlük, de ezek a rovarok alapvetően békések, ám előfordul, hogy néha eltévednek. Egy 24 éves férfi esete is ezt bizonyítja: erős fájdalommal és fülcsengéssel ment orvoshoz, ahol az otoendoszkóp (avagy fülkamera) a hallójárat mélyén egy ilyen rovart talált.

Nem jönnek a fényre

Az orvosok próbálták fénnyel kicsalogatni a hívatlan potyautast, de az inkább mélyebbre fúródott a hallójáratba, mert nem szereti a reflektorfényt. Végül csipesszel kellett kiszedni, de szerencsére a srác dobhártyája és hallása teljesen ép maradt. Szóval nyugalom, ha be is téved egy, nem fogja kirágni az agyunkat, de az biztos, hogy egy-két órára – vagy míg orvoshoz nem jutunk – elég kellemetlen albérlő lesz.

Így repül a fülbemászó: 

 

 

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