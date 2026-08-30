Így csökkenthetjük már ősszel a téli fűtésszámlát

Kilenc tippet gyűjtöttünk össze a téli fűtésszámla csökkentése érdekében. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni az energiamegtakarítás érdekében még a fűtési szezon kezdete előtt!
Fűtésszámla csökkentése: a ház szigetelésével sok hőt tarthatunk bent
Szigeteljük a falakat
A megfelelő homlokzati szigetelés az egyik leghatékonyabb módja a hőveszteség csökkentésének. Ha a teljes felújítás nem fér bele, kisebb lépésekkel, például már egy faliszőnyeggel is javíthatunk a hőérzeten.
Ne feledkezzünk meg a födémről
A meleg levegő felfelé száll, ezért a tető felől is sok energia távozhat. A födém utólagos szigetelése általában kisebb beruházás, mint a teljes homlokzat korszerűsítése, mégis sokat segíthet a hő megtartásában.
Ellenőrizzük a nyílászárókat
A rosszul záródó nyílászárókon könnyen kiszökik a meleg. Ha még jó állapotban vannak, tömítéscserével, beállítással vagy hővédő fóliával is javíthatunk a szigetelésen. Viszont elöregedett ablakoknál hosszú távon a csere lehet a jobb megoldás.
Szigeteljük a fűtés-csöveket
A fűtetlen pincén vagy garázson áthaladó fűtési csövek is sok hőt adhatnak le. A szigetelés egyszerű és viszonylag olcsó megoldás, a rendszer átmosása pedig hatékonyabb működést eredményezhet.
Zárjuk le a réseket és szüntessük meg a huzatot
A bejárati ajtó, a pince- és padlásfeljáró körüli réseken is távozhat a meleg. Szigetelőcsíkkal, korszerű tömítéssel vagy ajtóseprűvel kis ráfordítással is javíthatunk a számlán.
A fűtés-rendszer is megérdemli az őszi ellenőrzést
A fűtési szezon előtt nemcsak az otthon szigetelésére, hanem a fűtési rendszer állapotára is érdemes figyelni. Ha azon gondolkodsz, hogyan spórolj a rezsin, már az őszi ellenőrzéssel és a kisebb hibák időben történő javításával is sokat tehetsz azért, hogy kevesebb energia vesszen kárba a téli hónapokban. Az energiamegtakarítás nemcsak a környezetnek kedvez, hanem a fűtésszámlánkon is érezhető lehet, ha tudatosan odafigyelünk az otthonunk energiafelhasználására.
Ellenőrizzük a kazánt a fűtési szezon előtt
Még a hideg beállta előtt érdemes szakemberrel ellenőriztetni a kazánt és a teljes rendszert. Az éves karbantartás javíthatja a hatékonyságot, és időben kiderülhetnek az esetleges hibák is. Régi készüléknél egy korszerűbb eszköz hosszú távon jelenthet megtakarítást.
Légtelenítsük a radiátorokat
A levegős radiátor, a rosszul működő szelep vagy a fűtőtest elé tolt bútor is ronthatja a hőleadást. Végezzünk légtelenítést, és gondoskodjunk arról, hogy a meleg szabadon áramolhasson. Hőtükör fóliával tovább javíthatjuk a hatékonyságot.
Az apró változtatásokkal is javíthatunk a hőérzeten
Mit tehetünk hideg padló ellen?
A hideg burkolat nemcsak kellemetlen, hanem hőérzetünket is ronthatja. Ha a földszinti helyiségek alatt fűtetlen pince vagy más hideg tér található, annak födémszigetelése, melegburkolása például egy olcsóbb fűtőszőnyeggel sokat javíthat a komforton.
Ellenőrizzük a tetőszerkezetet és az ereszt
Ősszel nézessük át a cserepeket és a tetőszerkezetet, valamint tisztítsuk ki az ereszcsatornát. A kisebb hibák kijavítása nemcsak a hőveszteséget mérsékelheti, hanem a téli beázásokat és komolyabb károkat is megelőzheti.
Mikor érdemes szakembert hívni?
- Nem minden fűtés körüli feladatot érdemes házilag elvégezni. A kazán, a fűtési rendszer vagy a tetőszerkezet ellenőrzését és javítását bízzuk szakemberre, különösen akkor, ha szokatlan zajt, hibajelzést, vízszivárgást vagy ingadozó fűtést tapasztalunk. Ha a fűtésszámla csökkentése a cél, a szezon előtt végzett karbantartással az esetleges problémák időben feltárhatók, így elkerülhetők a hideg időben jelentkező váratlan meghibásodások és a nagyobb javítási költségek is - írja a Fanny magazin.