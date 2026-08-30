Így csökkenthetjük már ősszel a téli fűtésszámlát

Kilenc tippet gyűjtöttünk össze a téli fűtésszámla csökkentése érdekében. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni az energiamegtakarítás érdekében még a fűtési szezon kezdete előtt!

Már ősszel cél lehet a téli fűtésszámla csökkentése!

Fotó: Havran Zoltán (Illusztráció)

Fűtésszámla csökkentése: a ház szigetelésével sok hőt tarthatunk bent

Szigeteljük a falakat

A megfelelő homlokzati szigetelés az egyik leghatékonyabb módja a hőveszteség csökkentésének. Ha a teljes felújítás nem fér bele, kisebb lépésekkel, például már egy faliszőnyeggel is javíthatunk a hőérzeten.

Ne feledkezzünk meg a födémről

A meleg levegő felfelé száll, ezért a tető felől is sok energia távozhat. A födém utólagos szigetelése általában kisebb beruházás, mint a teljes homlokzat korszerűsítése, mégis sokat segíthet a hő megtartásában.

Ellenőrizzük a nyílászárókat

A rosszul záródó nyílászárókon könnyen kiszökik a meleg. Ha még jó állapotban vannak, tömítéscserével, beállítással vagy hővédő fóliával is javíthatunk a szigetelésen. Viszont elöregedett ablakoknál hosszú távon a csere lehet a jobb megoldás.

Szigeteljük a fűtés-csöveket

A fűtetlen pincén vagy garázson áthaladó fűtési csövek is sok hőt adhatnak le. A szigetelés egyszerű és viszonylag olcsó megoldás, a rendszer átmosása pedig hatékonyabb működést eredményezhet.

Zárjuk le a réseket és szüntessük meg a huzatot

A bejárati ajtó, a pince- és padlásfeljáró körüli réseken is távozhat a meleg. Szigetelőcsíkkal, korszerű tömítéssel vagy ajtóseprűvel kis ráfordítással is javíthatunk a számlán.

A fűtés-rendszer is megérdemli az őszi ellenőrzést

A fűtési szezon előtt nemcsak az otthon szigetelésére, hanem a fűtési rendszer állapotára is érdemes figyelni. Ha azon gondolkodsz, hogyan spórolj a rezsin, már az őszi ellenőrzéssel és a kisebb hibák időben történő javításával is sokat tehetsz azért, hogy kevesebb energia vesszen kárba a téli hónapokban. Az energiamegtakarítás nemcsak a környezetnek kedvez, hanem a fűtésszámlánkon is érezhető lehet, ha tudatosan odafigyelünk az otthonunk energiafelhasználására.

Ellenőrizzük a kazánt a fűtési szezon előtt

Még a hideg beállta előtt érdemes szakemberrel ellenőriztetni a kazánt és a teljes rendszert. Az éves karbantartás javíthatja a hatékonyságot, és időben kiderülhetnek az esetleges hibák is. Régi készüléknél egy korszerűbb eszköz hosszú távon jelenthet megtakarítást.