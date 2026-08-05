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Olaszország

Karnyújtásra a Paradicsom: Észak-Olaszország ékszerdoboza a Garda-tó, amit neked is látnod kell

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Fedezd fel Észak-Olaszország legnagyobb tavának lenyűgöző világát, ahol a mediterrán hangulat és az alpesi vonulatok találkoznak. Szervezd meg a következő vakációdat, hiszen a Garda-tó felejthetetlen élményeket kínál minden látogatónak.
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Olaszországkülföldi utazásnyaralásGarda-tó
  • Közeli paradicsom: a Garda-tó autóval gyorsan elérhető Magyarországról, így tökéletes úti cél a mediterrán és alpesi hangulat kedvelőinek.
  • Változatos látnivalók: történelmi várkastélyok, sziklákra épült kanyargós utak, festői óvárosok és a Monte Baldo csodás panorámája várja a látogatókat.
  • Aktív élmények: a tó északi része a vízi sportok fellegvára, míg a víz felett lebegő kerékpárutak egyedülálló bringás élményt kínálnak.

A Garda-tó Olaszország legnagyobb tava, amely Lombardia, Veneto és Trentino-Alto Adige régiók határán terül el. A hatalmas víztömeg sajátos mikroklímát teremt, így ezen a szélességi fokon ritkaságnak számító növények, mint az olajfa, a citrom, a pálma és a ciprus is megélnek. Magyarországról közúton is gyorsan elérhető, így a magyar nyaralók körében régóta az egyik legkedveltebb itáliai úti cél. A tó és környéke a történelmi emlékek, a természeti csodák és a sportolási lehetőségek ideális egyensúlyát nyújtja.

A Garda-tó panorámája egy magaslati kilátó pontról
A Garda-tó a magyar utazók között is nagy népszerűségnek örvend, és nem véletlenül. A tóra nyíló panoráma egészen lenyűgöző
Fotó: Shutterstock

Miért éppen a Garda-tó a legnépszerűbb úti cél Észak-Olaszországban?

A tó körüli települések mindegyike sajátos karakterrel és gazdag múlttal büszkélkedhet. A déli csücsökben egy keskeny félszigeten fekvő Sirmione kétségkívül a Garda-tó legszebb városai közé tartozik: itt található a vízparti Scaliger-vár, valamint a római kori villa maradványait őrző Catullus grottája.

A Rocca Scaligera-kastély Sirmionéban, a Garda-tónál.
A Rocca Scaligera-kastély Sirmionéban, a Garda-tó egyik legszebb fekvésű városában
Fotó: Shutterstock

A keleti parton magasodó Monte Baldo vonulatára forgókabinos felvonó viszi fel a kirándulókat, ahonnan páratlan kilátás nyílik a víztükörre, így ez a magaslat kiemelkedő helyet foglal el, ha a Garda-tó látnivalói kerülnek szóba. Az északi csücsökben fekvő Riva del Garda és Torbole a szörfösök és vitorlázók paradicsoma, köszönhetően a hegyek felől menetrendszerűen érkező napi szeleknek. A nyugati parton terül el Gardone Riviera és Salò, ahol a XIX. század végi és XX. század eleji elegáns villák, valamint a buja botanikus kertek idézik fel a békebeli üdülőkultúrát.

Torbole sul Garda látképe a Garda-tó mellett.
Torbole sul Garda panorámája, háttérben a Monte Brione tömbjével
Fotó: Shutterstock

Aktív kikapcsolódás és felfedezés a part mentén

A környék bejárásához többféle közlekedési mód áll rendelkezésre. Mivel Szlovénián keresztül végig autópályán haladhatsz, a Garda-tó autóval mindössze néhány órás vezetést jelent Budapestről.

Salò tengerparti sétánya a Garda-tónál.
Salò elegáns tengerparti promenádját régi villák szegélyezik
Fotó: Shutterstock

A tó partján kanyargó Gardesana út alagútjaival és sziklába vájt szakaszaival önmagában is élményt jelent. A sportosabb látogatóknak a Garda-tó biciklivel is emlékezetes pillanatokat kínál: a tó északi részén kialakított, sziklafalra rögzített látványos kerékpárutak a szédítő magasságban vezetnek a víz felett.

Ha pedig szeretnéd elkerülni a nyári közúti torlódásokat, a települések között menetrend szerint közlekedő kompok és hajók igénybevétele kényelmes megoldás lehet, így a Garda-tó utazás során vízi élményekkel is gazdagít. 

Gardone Riviera óvárosának utcarészlete lépcsősorral és színes házakkal
Gardone Riviera óvárosa hangulatos utcákkal, lépcsősorokkal és mediterrán hangulatú épületekkel csábít
Fotó: Shutterstock

A környék vízi sportjai, túraútvonalai és gasztronómiai különlegességei garantálják, hogy a látogatás minden évszakban teljes feltöltődést nyújtson.

Nézd meg az alábbi videót is a Garda-tó legizgalmasabb lehetőségeiről:

 

 

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