A grapefruit nem is olyan ártalmatlan gyümölcs, mint hitted.

Bizonyos gyógyszerekkel együtt fogyasztva komoly rosszullétet okozhat.

Összegyűjtöttük, mit kell tudni erről a jelenségről, és hogy mit tehetünk ellene.

A citruslevek páratlan előnyökkel bírnak magas C-vitamin tartalmuknak és gombaölő hatásuknak köszönhetően. Ugyanakkor a grapefruit potenciálisan halálos egészségügyi kockázatot jelent a növekvő számú vényköteles gyógyszereket szedő betegek körében.

A grapefruit rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a koleszterinszint és a vérnyomás csökkentéséhez

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Miért lehet veszélyes a grapefruit?

A grapefruitban található növényi anyagok gátolják a bélfalban működő CYP3A4 enzimet. Ennek az enzimnek fontos szerepe van abban, hogy a szervezet a gyógyszerek egy részét lebontsa, még mielőtt azok bekerülnének a vérkeringésbe. Ha az enzim működése lelassul, több hatóanyag juthat a vérbe. Ez olyan, mintha a beteg a megszokottnál nagyobb gyógyszeradagot kapott volna – annak ellenére, hogy pontosan az előírt mennyiséget vette be.

Mely gyógyszereknél lehet különösen komoly a kockázat?

Nem minden gyógyszer érintett, és az egyes készítmények között is jelentős különbségek lehetnek. Van, hogy fokozódhatnak a mellékhatások, máskor viszont csökkenhetnek. Különösen fontos odafigyelni például bizonyos:

koleszterincsökkentőkre, például egyes sztatinokra,

vérnyomáscsökkentőkre,

szívritmuszavarok kezelésére használt gyógyszerekre,

valamint egyes szorongásoldókra.

A grapefruit és a grapefruitlé megváltoztathatja számos gyógyszer lebontását a májban

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Akár súlyos következménye is lehet az együttfogyasztásnak

A megemelkedett gyógyszerszint bizonyos készítményeknél komoly problémát okozhat. Egyes sztatinok esetében például nőhet az izomkárosodás kockázata. Súlyos esetben a veseműködést is veszélyeztetheti. Más gyógyszerekkel együtt (egy napon) bevéve a túl magas vérszint vérnyomásesést, szívritmuszavart vagy egyéb súlyos mellékhatást válthat ki.

Fontos megjegyezni, hogy a grapefruit hatásához hasonló kölcsönhatást a pomelo, a sevillai narancs és a tangelo is okozhat.

Elég, ha néhány órával később vesszük be a gyógyszert?

Nem feltétlenül. A kölcsönhatásért felelős enzimek működésének helyreállítása időt vehet igénybe, ezért nem biztos, hogy néhány óra különbség megoldja a problémát. Az sem igaz, hogy minden gyógyszer mellett tilos grapefruitot fogyasztani.

A kockázat mindig az adott hatóanyagtól és a dózistól függ.

Mit érdemes tenni?

Ha valaki rendszeresen gyógyszert szed, nem érdemes találomra elhagynia sem a gyógyszert, sem a grapefruitot.

A konkrét készítmény betegtájékoztatóját kell ellenőrizni, illetve gyógyszerésztől vagy orvostól kell megkérdezni, hogy az adott gyógyszer mellett fogyasztható-e grapefruit.

Végül jöjjön egy, a grapefruit jótékony hatásairól szóló videó, hiszen a gyümölcs alapvetően mégiscsak egészséges:

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