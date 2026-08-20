- A grapefruit nem is olyan ártalmatlan gyümölcs, mint hitted.
- Bizonyos gyógyszerekkel együtt fogyasztva komoly rosszullétet okozhat.
- Összegyűjtöttük, mit kell tudni erről a jelenségről, és hogy mit tehetünk ellene.
A citruslevek páratlan előnyökkel bírnak magas C-vitamin tartalmuknak és gombaölő hatásuknak köszönhetően. Ugyanakkor a grapefruit potenciálisan halálos egészségügyi kockázatot jelent a növekvő számú vényköteles gyógyszereket szedő betegek körében.
Miért lehet veszélyes a grapefruit?
A grapefruitban található növényi anyagok gátolják a bélfalban működő CYP3A4 enzimet. Ennek az enzimnek fontos szerepe van abban, hogy a szervezet a gyógyszerek egy részét lebontsa, még mielőtt azok bekerülnének a vérkeringésbe. Ha az enzim működése lelassul, több hatóanyag juthat a vérbe. Ez olyan, mintha a beteg a megszokottnál nagyobb gyógyszeradagot kapott volna – annak ellenére, hogy pontosan az előírt mennyiséget vette be.
Mely gyógyszereknél lehet különösen komoly a kockázat?
Nem minden gyógyszer érintett, és az egyes készítmények között is jelentős különbségek lehetnek. Van, hogy fokozódhatnak a mellékhatások, máskor viszont csökkenhetnek. Különösen fontos odafigyelni például bizonyos:
- koleszterincsökkentőkre, például egyes sztatinokra,
- vérnyomáscsökkentőkre,
- szívritmuszavarok kezelésére használt gyógyszerekre,
- valamint egyes szorongásoldókra.
Akár súlyos következménye is lehet az együttfogyasztásnak
A megemelkedett gyógyszerszint bizonyos készítményeknél komoly problémát okozhat. Egyes sztatinok esetében például nőhet az izomkárosodás kockázata. Súlyos esetben a veseműködést is veszélyeztetheti. Más gyógyszerekkel együtt (egy napon) bevéve a túl magas vérszint vérnyomásesést, szívritmuszavart vagy egyéb súlyos mellékhatást válthat ki.
Fontos megjegyezni, hogy a grapefruit hatásához hasonló kölcsönhatást a pomelo, a sevillai narancs és a tangelo is okozhat.
Elég, ha néhány órával később vesszük be a gyógyszert?
Nem feltétlenül. A kölcsönhatásért felelős enzimek működésének helyreállítása időt vehet igénybe, ezért nem biztos, hogy néhány óra különbség megoldja a problémát. Az sem igaz, hogy minden gyógyszer mellett tilos grapefruitot fogyasztani.
A kockázat mindig az adott hatóanyagtól és a dózistól függ.
Mit érdemes tenni?
Ha valaki rendszeresen gyógyszert szed, nem érdemes találomra elhagynia sem a gyógyszert, sem a grapefruitot.
A konkrét készítmény betegtájékoztatóját kell ellenőrizni, illetve gyógyszerésztől vagy orvostól kell megkérdezni, hogy az adott gyógyszer mellett fogyasztható-e grapefruit.
Végül jöjjön egy, a grapefruit jótékony hatásairól szóló videó, hiszen a gyümölcs alapvetően mégiscsak egészséges:
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