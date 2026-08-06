Tudtad? Ez a nyári grillezések legnagyobb veszélye

A nem megfelelően tárolt vagy átsütött ételek ételmérgezést okozhatnak, ezért különösen fontos a higiénia.

A grillsütőt mindig biztonságos helyen használd, és sose hagyd felügyelet nélkül a tüzet.

Hőségriadó idején csak saját kertben szabad grillezni, társasházi erkélyen a gázgrill használata tilos.

A szabadtéri sütögetés hangulata, a finom illatok és a közös étkezések a nyár legszebb részei közé tartoznak. Nem csoda, hiszen kevés hangulatosabb program létezik egy nyári estén, mint összegyűlni a családdal vagy a barátokkal, és élvezni a közös grillezés pillanatait. Mégis előfordul, hogy a végeredmény csalódást okoz, rosszabb esetben katasztrófába vagy életveszélyes helyzetbe torkollik.

A biztonságos grillezés a megfelelő előkészületekkel kell kezdődjön Fotó: Lobachad / Shutterstock

A grillezés veszélyei

A nagy melegben a húsok és a majonézes, tejfölös saláták rendkívül gyorsan, akár percek alatt megromolhatnak. Ha a húsokat nem sütöd át alaposan, a bennük maradó baktériumok súlyos gyomorrontást vagy ételmérgezést okozhatnak. A sütés előkészületei során is óvatosnak kell lenni, éppen ezért a tűz élesztéséhez sose használj benzint vagy hígítót, mert ezek robbanást, akár súlyos égési sérüléseket okozhatnak, és mérgező anyagokat juttathatnak az ételbe.

A húsokat mindig alaposan süsd át, hogy elkerüld az ételmérgezést Fotó: TSViPhoto / Shutterstock

Így lesz biztonságos a nyári grillezés