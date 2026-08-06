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kerti sütögetés

Tudtad? Ez a nyári grillezések legnagyobb veszélye

Tegnap, 12:30
Olvasási idő: 7 perc
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Egyszerűnek tűnik, mégis van néhány gyakori hiba, amely óriási károkat okozhat egy nyári grillezés során. Az ételkészítés mellett ugyanis a tűzbiztonságra is kiemelt figyelmet kell fordítani, pár apró malőr ugyanis úgy hazavághatja a baráti, családi összejöveteleket, hogy arra még hosszú ideig emlékezni fogsz.
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kerti sütögetéstűzvédelemgrillezéstűzbiztonságkánikula
  • A nem megfelelően tárolt vagy átsütött ételek ételmérgezést okozhatnak, ezért különösen fontos a higiénia. 
  • A grillsütőt mindig biztonságos helyen használd, és sose hagyd felügyelet nélkül a tüzet. 
  • Hőségriadó idején csak saját kertben szabad grillezni, társasházi erkélyen a gázgrill használata tilos. 

A szabadtéri sütögetés hangulata, a finom illatok és a közös étkezések a nyár legszebb részei közé tartoznak. Nem csoda, hiszen kevés hangulatosabb program létezik egy nyári estén, mint összegyűlni a családdal vagy a barátokkal, és élvezni a közös grillezés pillanatait. Mégis előfordul, hogy a végeredmény csalódást okoz, rosszabb esetben katasztrófába vagy életveszélyes helyzetbe torkollik.

Kukorica és húsok grillezése
A biztonságos grillezés a megfelelő előkészületekkel kell kezdődjön Fotó: Lobachad / Shutterstock

A grillezés veszélyei

A nagy melegben a húsok és a majonézes, tejfölös saláták rendkívül gyorsan, akár percek alatt megromolhatnak. Ha a húsokat nem sütöd át alaposan, a bennük maradó baktériumok súlyos gyomorrontást vagy ételmérgezést okozhatnak. A sütés előkészületei során is óvatosnak kell lenni, éppen ezért a tűz élesztéséhez sose használj benzint vagy hígítót, mert ezek robbanást, akár súlyos égési sérüléseket okozhatnak, és mérgező anyagokat juttathatnak az ételbe.

Kórokozók látványa egy sült húsok fölé tartott nagyítóban
A húsokat mindig alaposan süsd át, hogy elkerüld az ételmérgezést Fotó: TSViPhoto / Shutterstock

Így lesz biztonságos a nyári grillezés

  • A grillsütőt mindig szabadban, nyílt helyen, szilárd és stabil felületre elhelyezve szabad felállítani, távol a gyúlékony anyagoktól, fa- vagy műanyag épületektől, bútoroktól, illetve növényektől.
  • Mielőtt belevágnál a sütögetésbe, ellenőrizd a szélviszonyokat. Az erős szél jelentősen fokozhatja a tűzveszélyt.
  • Kerti grillezés során viselj zárt cipőt, sütőkesztyűt és kötényt, akinek pedig hosszú a haja a társaságban, jobb, ha felfogja, nehogy lángra kapjon.
  • Gyakorlott grillmesterek tudják, hogy a faszén gyorsabb felizzását gyújtófolyadékkal segíthetik. Igen ám, csakhogy a hirtelen fellobbanó láng komoly veszélyforrás, ezért az adagolása csak az előírásoknak megfelelően ajánlott. Semmiképp se öntsd már izzásban lévő faszénre vagy parázsló fára.
  • Az egyik legfontosabb, hogy sose hagyd felügyelet nélkül a grillsütőt. Érdemes minden hozzávalót és eszközt előre odakészíteni, hogy szemmel tudd tartani a tüzet.
Grillsütő és tűzoltó készülék
A szabadtéri sütögetés élményét néhány egyszerű óvintézkedéssel teheted gondtalanná Fotó: Susan Law Cain / Shutterstock
  • Mindenképpen készülj fel a legrosszabb eshetőségre is: legyen kéznél egy tűzoltó készülék, egy vödör homok vagy víz, esetleg kerti locsoló, arra az esetre, ha tűz ütne ki. Grillezés után hagyd kihűlni a faszenet, és legyen egy olyan edényed vagy fém vödröd, amelyben a kihűlt hamut és szenet tárolhatod.
  • Nagy előny, ha rendelkezel megfelelő lakásbiztosítással, amely kiterjed a grillező berendezésekre, tűzkárokra, balesetekre és más ezzel kapcsolatos károkra, illetve a harmadik fél (szomszéd) kárára vonatkozó felelősségbiztosításra is. 

Szabad-e hőségriadó idején grillezni?

Kizárólag a saját, belterületi magánkertben vagy zárt udvaron szabad grillezni hőségriadó idején, amennyiben nincsen érvényben külön országos tűzgyújtási tilalom.

Tudtad?

Tilos gázpalackról működő grillsütőt társasház erkélyén működtetni. Ha ezt megszeged, akár 1 millió forint büntetést is fizethetsz. 

Ilyenné válhat az otthonod, ha túl közel teszed a grillezőt:

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