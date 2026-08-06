Tudtad? Ez a nyári grillezések legnagyobb veszélye

- A nem megfelelően tárolt vagy átsütött ételek ételmérgezést okozhatnak, ezért különösen fontos a higiénia.
- A grillsütőt mindig biztonságos helyen használd, és sose hagyd felügyelet nélkül a tüzet.
- Hőségriadó idején csak saját kertben szabad grillezni, társasházi erkélyen a gázgrill használata tilos.
A szabadtéri sütögetés hangulata, a finom illatok és a közös étkezések a nyár legszebb részei közé tartoznak. Nem csoda, hiszen kevés hangulatosabb program létezik egy nyári estén, mint összegyűlni a családdal vagy a barátokkal, és élvezni a közös grillezés pillanatait. Mégis előfordul, hogy a végeredmény csalódást okoz, rosszabb esetben katasztrófába vagy életveszélyes helyzetbe torkollik.
A grillezés veszélyei
A nagy melegben a húsok és a majonézes, tejfölös saláták rendkívül gyorsan, akár percek alatt megromolhatnak. Ha a húsokat nem sütöd át alaposan, a bennük maradó baktériumok súlyos gyomorrontást vagy ételmérgezést okozhatnak. A sütés előkészületei során is óvatosnak kell lenni, éppen ezért a tűz élesztéséhez sose használj benzint vagy hígítót, mert ezek robbanást, akár súlyos égési sérüléseket okozhatnak, és mérgező anyagokat juttathatnak az ételbe.
Így lesz biztonságos a nyári grillezés
- A grillsütőt mindig szabadban, nyílt helyen, szilárd és stabil felületre elhelyezve szabad felállítani, távol a gyúlékony anyagoktól, fa- vagy műanyag épületektől, bútoroktól, illetve növényektől.
- Mielőtt belevágnál a sütögetésbe, ellenőrizd a szélviszonyokat. Az erős szél jelentősen fokozhatja a tűzveszélyt.
- Kerti grillezés során viselj zárt cipőt, sütőkesztyűt és kötényt, akinek pedig hosszú a haja a társaságban, jobb, ha felfogja, nehogy lángra kapjon.
- Gyakorlott grillmesterek tudják, hogy a faszén gyorsabb felizzását gyújtófolyadékkal segíthetik. Igen ám, csakhogy a hirtelen fellobbanó láng komoly veszélyforrás, ezért az adagolása csak az előírásoknak megfelelően ajánlott. Semmiképp se öntsd már izzásban lévő faszénre vagy parázsló fára.
- Az egyik legfontosabb, hogy sose hagyd felügyelet nélkül a grillsütőt. Érdemes minden hozzávalót és eszközt előre odakészíteni, hogy szemmel tudd tartani a tüzet.
- Mindenképpen készülj fel a legrosszabb eshetőségre is: legyen kéznél egy tűzoltó készülék, egy vödör homok vagy víz, esetleg kerti locsoló, arra az esetre, ha tűz ütne ki. Grillezés után hagyd kihűlni a faszenet, és legyen egy olyan edényed vagy fém vödröd, amelyben a kihűlt hamut és szenet tárolhatod.
- Nagy előny, ha rendelkezel megfelelő lakásbiztosítással, amely kiterjed a grillező berendezésekre, tűzkárokra, balesetekre és más ezzel kapcsolatos károkra, illetve a harmadik fél (szomszéd) kárára vonatkozó felelősségbiztosításra is.
Szabad-e hőségriadó idején grillezni?
Kizárólag a saját, belterületi magánkertben vagy zárt udvaron szabad grillezni hőségriadó idején, amennyiben nincsen érvényben külön országos tűzgyújtási tilalom.
Tudtad?
Tilos gázpalackról működő grillsütőt társasház erkélyén működtetni. Ha ezt megszeged, akár 1 millió forint büntetést is fizethetsz.
Ilyenné válhat az otthonod, ha túl közel teszed a grillezőt:
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