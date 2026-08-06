Átalakulás előtt a magyar gyümölcskínálat – 5 egzotikus gyümölcs váltja fel a hazai kedvenceket

Egyre több egzotikus gyümölcs kerül a magyar családok kosarába.

Az egészségtudatos életmód és a közösségi média is növeli a különleges gyümölcsök iránti keresletet.

Ezek a termékek ma már nem számítanak ritkaságnak a boltokban, pedig néhány éve még vadászni kellett rájuk.

A magyar gyümölcskínálat az elmúlt évtizedben látványos változáson ment keresztül. A vásárlók ma már nemcsak a megszokott magyar gyümölcsfajtákat keresik, hanem egyre gyakrabban választanak olyan különlegességeket is, amelyek korábban csak ritkán kerültek a bevásárlókosarakba.

A magyar gyümölcsök mellett az egzotikus fajták is egyre nagyobb helyet kapnak a boltok polcain. Fotó: Iryna Gyrych / Shutterstock

Hogyan alakultak át a magyar gyümölcsvásárlási szokások?

A globalizáció, az import lehetőségek bővülése, az egészséges táplálkozás népszerűsége és az interneten is terjedő videók hatására az egzotikus gyümölcsök egyre nagyobb teret kapnak a magyar üzletek kínálatában. A térnyerésük rávilágít, hogy a hazai fogyasztók egyre nyitottabbak az új ízekre, így a jövőben az egzotikus kategória egyre kevésbé számít majd különlegesnek. Lássuk, melyek a legnépszerűbb csemegék, amelyek közül jó néhány teljesen elérhetetlennek számított néhány évtizeddel ezelőtt.

Ezek az egzotikus gyümölcsök hódítanak Magyarországon

Avokádó

Az avokádó az elmúlt évek egyik legnépszerűbb terméke. Míg korábban csak éttermekben vagy különleges receptek részeként találkozhattunk vele, mára szinte alap tételnek számít a magyar háztartások bevásárlólistáján. Népszerűségét főként a szupergyümölcs mivoltának és az egészséges táplálkozás terjedésének köszönheti, hiszen salátákhoz, szendvicsekhez és krémekhez is sokan használják.

Mangó

A mangó szintén egyre keresettebb a magyar vásárlók körében. Édes, különleges íze miatt sokan választják, de smoothie-kban, desszertekben és különféle egészséges receptekben is gyakran megjelenik. Ez a trópusi gyümölcs ma már nem számít ritkaságnak, sőt üdítők, koktélok és torták gyakori alapanyagává vált.

Gránátalma

A gránátalma az utóbbi évek egyik nagy felfedezettje Magyarországon. Különleges megjelenése és frissítő, kissé savanykás íze mellett sokan az egészséges életmód részeként keresik. Egyre több üzletben kapható, sőt termeszteni is kezdték hazánkban a növekvő vásárlási kedv miatt. Habár sok odafigyelést igényel, egyes fajtái képesek megteremni.