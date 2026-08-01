El sem hiszed, mi mindenre jó a habkő! Igazi takarító csodafegyver!

Ha szóba kerül a habkő, a legtöbben azonnal a sarokreszelőre gondolnak, pedig ez a különleges, vulkáni eredetű természetes anyag nemcsak a bőrápolásban, hanem számos háztartási feladatnál is remekül használható.
6 tuti tipp: erre jó a habkő
1. Fellazítja a lerakódásokat
A makacs vízkőlerakódások ellen hatékony megoldást nyújt a habkő, ám vigyázzunk: használat előtt minden esetben áztassuk pár percre meleg vízbe az eszközt, hogy magába szívja a nedvességet és ne karcolja meg a felületet. A nedves porcelánt finoman átdörzsölve fokozatosan fellazítja a lerakódásokat és megtisztítja a vécé csészét.
2. Sütőrácsra ragadt zsírfoltok
Sokan küzdünk a sütő kivehető rácsára száradt bosszantó zsírfoltokkal, amiket rendkívül nehéz eltávolítani súrolószerekkel. Erre a problémára is tökéletes megoldást nyújt ez a vulkáni kőzet, ami meleg vízbe való áztatás után könnyedén távolítja el a zsírmaradványokat.
3. Makacs vízkő ellen
A fürdőszobában is bevethetjük, ha makacs vízkőlerakódásokkal küzdünk. Finom, egyenletes mozdulatokkal dörzsöljük át az előzőleg beáztatott habkővel, kerülve az erős nyomást. Munka közben időnként öblítsük le a felületet, hogy ellenőrizhessük az eredményt. A tisztítás végén alaposan öblítsük le a felületet, hogy eltávolítsuk a levált maradványokat.
4. Javítsuk a vízelvezetést
Apró szemcsékre törve a virágföldhöz keverve javíthatjuk annak levegősségét és vízelvezetését. Ez különösen azoknál a növényeknél előnyös, amelyek érzékenyek a túlzott nedvességre, mint például az aloe vera, legénypálma, anyósnyelv vagy karácsonyi kaktusz.
5. Búcsúzzunk el a rozsdafoltoktól
A habkő kiválóan működik a porcelánon lévő rozsdafoltok ellen, mert a porcelán sokkal keményebb anyag, így a kő anélkül dörzsöli le a korróziót, hogy megkarcolná a felületét. Először alaposan nedvesítsük meg és áztassuk be az eszközt, majd gyengéd, körkörös vagy oda-vissza mozdulatokkal dörzsöljük a foltot.
6. Grillezés után is hasznos lehet
Ha a grillrácsra ráégett ételmaradékok nehezen távolíthatók el, egy külön erre a célra használt habkő megkönnyítheti a tisztítást. Öntsünk egy kevés növényi olajat vagy vizet a rácsra és a grillkőre: a kenőanyag segíti a kő csúszását és hatékonyabbá teszi a tisztítást. Enyhe nyomással toljuk oda-vissza a követ a rács rúdjain. A habkő használat közben gyorsan kopik, és felveszi a rudak pontos formáját, így a rudak oldalához is könnyedén hozzáférhetünk.
Így lesz hófehér a fuga
Apró, de annál szembetűnőbb jelenség lehet a fürdőszobai fugákban lerakódó vízkő és szappanmaradvány, aminek eltávolításában szintén segítséget nyújthat a sokoldalú habkő - írja a Fanny magazin. Ha penésszel küzdünk, akkor sem kell aggódnunk, hiszen a habkő erre is megoldást nyújt!
Végezzünk egy próbát!
Fontos, hogy száraz habkővel soha ne kezdjünk dolgozni! Áztassuk néhány percig vízbe, hogy teljesen átnedvesedjen. Így könnyebben siklik a felületen, és jóval kíméletesebben távolíthatjuk el amakacs lerakódásokat. Minden burkolat más, ezért érdemes egy kevésbé feltűnő részen kipróbálni a habkövet. Ha nem tapasztalunk karcolást vagy sérülést, nyugodtan folytathatjuk a tisztítást a többi fugán is.
Készítsük elő a vegyszereket!
Használjunk olyan természetes anyagokat, amelyek kémiailag feloldják a vízkövet és elpusztítják a penészgombákat. A háztartási ecet kiváló savas tisztítószer, amely kémiailag feloldja a kalcium-karbonátot. Egyszerűen csak fújjuk rá a fugára, hagyjuk hatni 10-15 percig, majd a vízbe áztatott habkővel finoman dörzsöljük át a felületet.
Körkörös mozdulatokkal dolgozzunk!
Ne akarjuk egyetlen mozdulattal eltüntetni az összes szennyeződést. Inkább kisebb, körkörös vagy rövid oda-vissza mozdulatokkal haladjunk. Érdemes 20–30 centiméteres részekben haladni, így folyamatosan ellenőrizhetjük az eredményt. A fellazult szennyeződést könnyebb letörölni, mielőtt újra rászáradna a fugára, így a munka is gyorsabbnak tűnik.
Szürkéből hófehéret
Amikor egy-egy szakasz elkészült, nedves mikroszálas kendővel vagy puha szivaccsal távolítsuk el a fellazult szennyeződéseket. Ezután érdemes száraz ruhával is áttörölni a burkolatot, hogy jól lássuk, szükség van-e még egy újabb tisztítási körre. Ha tisztítás után szürkés vagy sárgás marad, keverjünk az ecetből és szódabikarbónából sűrű pasztát, kenjük rá a fugára. Ezután dörzsöljük át habkővel a felületet, majd öblítsük le.
Mikor cseréljük ki?
A habkő felületén könnyedén megtelepedhetnek a baktériumok, ezért minden használat után öblítsük le meleg, mosószeres vízzel és egy nem használatban lévő fogkefével súroljuk át. Akkor érdemes lecserélni, ha elveszti a durva textúráját, és már nem olyan hatékony, mint korábban, de legkésőbb havonta vegyünk egy újat.
Gondoljunk a megelőzésre is
Ha rendszeresen áttöröljük a csempét, használat után letöröljük a felesleges vizet, és gondoskodunk a megfelelő szellőzésről, a fuga sokkal lassabban szennyeződik el. A habkövet így elegendő lesz csak időnként elővennünk, amikor valóban szükség van egy alaposabb tisztításra. A megfelelő karbantartással nemcsak szebb marad a burkolat, hanem a tisztítás is jóval kevesebb időt vesz majd igénybe.