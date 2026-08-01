El sem hiszed, mi mindenre jó a habkő! Igazi takarító csodafegyver!

Ha szóba kerül a habkő, a legtöbben azonnal a sarokreszelőre gondolnak, pedig ez a különleges, vulkáni eredetű természetes anyag nemcsak a bőrápolásban, hanem számos háztartási feladatnál is remekül használható.

A habkő messze nem csak sarokcsiszolásra jó!

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6 tuti tipp: erre jó a habkő

1. Fellazítja a lerakódásokat

A makacs vízkőlerakódások ellen hatékony megoldást nyújt a habkő, ám vigyázzunk: használat előtt minden esetben áztassuk pár percre meleg vízbe az eszközt, hogy magába szívja a nedvességet és ne karcolja meg a felületet. A nedves porcelánt finoman átdörzsölve fokozatosan fellazítja a lerakódásokat és megtisztítja a vécé csészét.

2. Sütőrácsra ragadt zsírfoltok

Sokan küzdünk a sütő kivehető rácsára száradt bosszantó zsírfoltokkal, amiket rendkívül nehéz eltávolítani súrolószerekkel. Erre a problémára is tökéletes megoldást nyújt ez a vulkáni kőzet, ami meleg vízbe való áztatás után könnyedén távolítja el a zsírmaradványokat.

3. Makacs vízkő ellen

A fürdőszobában is bevethetjük, ha makacs vízkőlerakódásokkal küzdünk. Finom, egyenletes mozdulatokkal dörzsöljük át az előzőleg beáztatott habkővel, kerülve az erős nyomást. Munka közben időnként öblítsük le a felületet, hogy ellenőrizhessük az eredményt. A tisztítás végén alaposan öblítsük le a felületet, hogy eltávolítsuk a levált maradványokat.

4. Javítsuk a vízelvezetést

Apró szemcsékre törve a virágföldhöz keverve javíthatjuk annak levegősségét és vízelvezetését. Ez különösen azoknál a növényeknél előnyös, amelyek érzékenyek a túlzott nedvességre, mint például az aloe vera, legénypálma, anyósnyelv vagy karácsonyi kaktusz.

5. Búcsúzzunk el a rozsdafoltoktól

A habkő kiválóan működik a porcelánon lévő rozsdafoltok ellen, mert a porcelán sokkal keményebb anyag, így a kő anélkül dörzsöli le a korróziót, hogy megkarcolná a felületét. Először alaposan nedvesítsük meg és áztassuk be az eszközt, majd gyengéd, körkörös vagy oda-vissza mozdulatokkal dörzsöljük a foltot.

6. Grillezés után is hasznos lehet

Ha a grillrácsra ráégett ételmaradékok nehezen távolíthatók el, egy külön erre a célra használt habkő megkönnyítheti a tisztítást. Öntsünk egy kevés növényi olajat vagy vizet a rácsra és a grillkőre: a kenőanyag segíti a kő csúszását és hatékonyabbá teszi a tisztítást. Enyhe nyomással toljuk oda-vissza a követ a rács rúdjain. A habkő használat közben gyorsan kopik, és felveszi a rudak pontos formáját, így a rudak oldalához is könnyedén hozzáférhetünk.