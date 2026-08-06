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konyhai tippek

Szinte mindenki elrontja: ezért ne tárold a hagymát a krumpli mellett

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Habár sok háztartásban egymás mellett tárolják őket, ez jelentősen lerövidítheti az eltarthatóságukat: a hagyma és a burgonya klasszikus páros, a kamrában azonban már nem tesznek jót egymásnak. Cikkünkben eláruljuk, mi áll ennek a hátterében, és hogyan érdemes úgy elhelyezni a zöldségeket, hogy azok minél tovább megőrizzék a minőségüket.
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konyhai tippektároláshagymakrumplieltarthatóság
  • A hagymát és a burgonyát nem szerencsés egy helyen tárolni.
  • A burgonya nedvességet ad le, így a környezetében elhelyezett hagyma könnyebben penészesedhet.
  • A hagyma által kibocsátott gázok a burgonya állapotára negatívan hatnak.
  • A kellemetlenségek elkerülésének legjobb módja a zöldségek külön tárolása hűvös, száraz, sötét és jól szellőző helyen.

Sokan helytakarékosságból ugyanabba a kosárba vagy kamrapolcra teszik a hagymát és a burgonyát, ezzel azonban akaratlanul is felgyorsíthatják mindkét zöldség öregedését. Igen, jól tudjuk, hogy a hagyma és a krumpli elválaszthatatlan párost alkot számtalan ételben, ám a tárolásuknál már egészen más szabályok érvényesek.

Vöröshagyma pucolása
Ami a tányéron tökéletes, a kamrában katasztrófa: a hagyma és a krumpli nincs jó hatással egymásra. Fotó: New Africa / Shutterstock

Hogyan hat egymásra a hagyma és a krumpli?

A betakarítás után ezek a növények továbbra is élő organizmusok maradnak: lélegeznek, nedvességet párologtatnak és vegyületeket bocsátanak ki. Ha mindez egy zárt vagy rosszul szellőző helyen történik, a kialakuló mikroklíma kedvezhet a romlási folyamatoknak.

A nedvesség a krumpli és a hagyma egyik legnagyobb ellensége

A burgonya a magas víztartalma miatt folyamatosan nedvességet ad le – ez önmagában nem jelent problémát, de a hagyma számára már kedvezőtlen körülményeket teremt. Ez a zöldség ugyanis száraz, jól szellőző helyen őrzi meg legtovább a minőségét.

Ha túl párás környezetbe kerül, a külső héja felpuhulhat, a belsejében pedig könnyebben megindulhat a penészedés vagy a rothadás. Emiatt a hagyma eltarthatósága jelentősen csökkenhet, még akkor is, ha kívülről eleinte nem látszik rajta semmi.

A burgonya sem jár jobban

Nem csak a hagyma sínyli meg az „együttélést”. A rossz légáramlás, a felhalmozódó nedvesség és a természetes növényi gázok a burgonya állapotára is hatással lehetnek, így hamarabb megindulhat a csírázás és az öregedés. A kicsírázott burgonyát mindig érdemes alaposan átvizsgálni. 

Ha a gumó zöldre színeződött, puha tapintású vagy keserű ízű, akkor már nem ajánlott elfogyasztani. 

A zöld elszíneződés arra is utalhat, hogy megnőtt a természetes glikoalkaloidok – köztük a szolanin – mennyisége.

Kicsírázott burgonyák
Fény hatására a krumpli klorofillt termel, bezöldül és csírázni kezd. A mellette tárolt hagyma csak tovább ront a helyzeten. Fotó: Helena56 / Shutterstock

Így maradnak tovább frissek a legkedveltebb zöldségek

A legjobb megoldás, ha a hagymát és a burgonyát külön tároljuk. Mindkettő számára ideális a hűvös, száraz, sötét és jól szellőző helyiség, de ne kerüljenek közvetlenül egymás mellé. 

A burgonya papír- vagy hálós zsákban érzi magát a legjobban. Hűtőszekrény helyett inkább kamrában vagy hűvös szekrényben tároljuk. 

A hagymát nyitott kosárban érdemes tartani, távol a burgonyától, valamint az olyan gyümölcsöktől is, amelyek etilént bocsátanak ki – például az almától vagy a banántól. 

Egy kis odafigyeléssel mindkét alapanyag hosszabb ideig megőrzi frissességét, így kevesebb élelmiszer kerül a szemétbe.

A hagymás krumplisaláta is finom, de a hagymalekvár egyenesen isteni. Készítsd el a videó alapján:

@major.petraa karamellizált hagymalekvár 🤎 insta: majorpetraa #hagyma #onion #jam #onionjam #recept #recipe #caramel #kitchen #mykitchen ♬ Cooking Time - TonsTone
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