Szinte mindenki elrontja: ezért ne tárold a hagymát a krumpli mellett

A hagymát és a burgonyát nem szerencsés egy helyen tárolni.

A burgonya nedvességet ad le, így a környezetében elhelyezett hagyma könnyebben penészesedhet.

A hagyma által kibocsátott gázok a burgonya állapotára negatívan hatnak.

A kellemetlenségek elkerülésének legjobb módja a zöldségek külön tárolása hűvös, száraz, sötét és jól szellőző helyen.

Sokan helytakarékosságból ugyanabba a kosárba vagy kamrapolcra teszik a hagymát és a burgonyát, ezzel azonban akaratlanul is felgyorsíthatják mindkét zöldség öregedését. Igen, jól tudjuk, hogy a hagyma és a krumpli elválaszthatatlan párost alkot számtalan ételben, ám a tárolásuknál már egészen más szabályok érvényesek.

Ami a tányéron tökéletes, a kamrában katasztrófa: a hagyma és a krumpli nincs jó hatással egymásra. Fotó: New Africa / Shutterstock

Hogyan hat egymásra a hagyma és a krumpli?

A betakarítás után ezek a növények továbbra is élő organizmusok maradnak: lélegeznek, nedvességet párologtatnak és vegyületeket bocsátanak ki. Ha mindez egy zárt vagy rosszul szellőző helyen történik, a kialakuló mikroklíma kedvezhet a romlási folyamatoknak.

A nedvesség a krumpli és a hagyma egyik legnagyobb ellensége

A burgonya a magas víztartalma miatt folyamatosan nedvességet ad le – ez önmagában nem jelent problémát, de a hagyma számára már kedvezőtlen körülményeket teremt. Ez a zöldség ugyanis száraz, jól szellőző helyen őrzi meg legtovább a minőségét.

Ha túl párás környezetbe kerül, a külső héja felpuhulhat, a belsejében pedig könnyebben megindulhat a penészedés vagy a rothadás. Emiatt a hagyma eltarthatósága jelentősen csökkenhet, még akkor is, ha kívülről eleinte nem látszik rajta semmi.

A burgonya sem jár jobban

Nem csak a hagyma sínyli meg az „együttélést”. A rossz légáramlás, a felhalmozódó nedvesség és a természetes növényi gázok a burgonya állapotára is hatással lehetnek, így hamarabb megindulhat a csírázás és az öregedés. A kicsírázott burgonyát mindig érdemes alaposan átvizsgálni.

Ha a gumó zöldre színeződött, puha tapintású vagy keserű ízű, akkor már nem ajánlott elfogyasztani.

A zöld elszíneződés arra is utalhat, hogy megnőtt a természetes glikoalkaloidok – köztük a szolanin – mennyisége.