Szinte mindenki elrontja: ezért ne tárold a hagymát a krumpli mellett

- A hagymát és a burgonyát nem szerencsés egy helyen tárolni.
- A burgonya nedvességet ad le, így a környezetében elhelyezett hagyma könnyebben penészesedhet.
- A hagyma által kibocsátott gázok a burgonya állapotára negatívan hatnak.
- A kellemetlenségek elkerülésének legjobb módja a zöldségek külön tárolása hűvös, száraz, sötét és jól szellőző helyen.
Sokan helytakarékosságból ugyanabba a kosárba vagy kamrapolcra teszik a hagymát és a burgonyát, ezzel azonban akaratlanul is felgyorsíthatják mindkét zöldség öregedését. Igen, jól tudjuk, hogy a hagyma és a krumpli elválaszthatatlan párost alkot számtalan ételben, ám a tárolásuknál már egészen más szabályok érvényesek.
Hogyan hat egymásra a hagyma és a krumpli?
A betakarítás után ezek a növények továbbra is élő organizmusok maradnak: lélegeznek, nedvességet párologtatnak és vegyületeket bocsátanak ki. Ha mindez egy zárt vagy rosszul szellőző helyen történik, a kialakuló mikroklíma kedvezhet a romlási folyamatoknak.
A nedvesség a krumpli és a hagyma egyik legnagyobb ellensége
A burgonya a magas víztartalma miatt folyamatosan nedvességet ad le – ez önmagában nem jelent problémát, de a hagyma számára már kedvezőtlen körülményeket teremt. Ez a zöldség ugyanis száraz, jól szellőző helyen őrzi meg legtovább a minőségét.
Ha túl párás környezetbe kerül, a külső héja felpuhulhat, a belsejében pedig könnyebben megindulhat a penészedés vagy a rothadás. Emiatt a hagyma eltarthatósága jelentősen csökkenhet, még akkor is, ha kívülről eleinte nem látszik rajta semmi.
A burgonya sem jár jobban
Nem csak a hagyma sínyli meg az „együttélést”. A rossz légáramlás, a felhalmozódó nedvesség és a természetes növényi gázok a burgonya állapotára is hatással lehetnek, így hamarabb megindulhat a csírázás és az öregedés. A kicsírázott burgonyát mindig érdemes alaposan átvizsgálni.
Ha a gumó zöldre színeződött, puha tapintású vagy keserű ízű, akkor már nem ajánlott elfogyasztani.
A zöld elszíneződés arra is utalhat, hogy megnőtt a természetes glikoalkaloidok – köztük a szolanin – mennyisége.
Így maradnak tovább frissek a legkedveltebb zöldségek
A legjobb megoldás, ha a hagymát és a burgonyát külön tároljuk. Mindkettő számára ideális a hűvös, száraz, sötét és jól szellőző helyiség, de ne kerüljenek közvetlenül egymás mellé.
A burgonya papír- vagy hálós zsákban érzi magát a legjobban. Hűtőszekrény helyett inkább kamrában vagy hűvös szekrényben tároljuk.
A hagymát nyitott kosárban érdemes tartani, távol a burgonyától, valamint az olyan gyümölcsöktől is, amelyek etilént bocsátanak ki – például az almától vagy a banántól.
Egy kis odafigyeléssel mindkét alapanyag hosszabb ideig megőrzi frissességét, így kevesebb élelmiszer kerül a szemétbe.
A hagymás krumplisaláta is finom, de a hagymalekvár egyenesen isteni. Készítsd el a videó alapján: