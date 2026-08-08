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külföldi utazás

Hallstatt jóval többet kínál, mint egy mesebeli tópart – Mutatjuk, miért látogass el Ausztria szívébe

44 perce
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Eleged van a tikkasztó hőségből, és egy frissítő, fenséges alpesi menedékre vágysz a nyári hónapokban? Ha a hegyek között akarsz kikapcsolódni, Hallstatt látnivalói tökéletes programot kínálnak a nyaraláshoz.
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  • Kánikula elleni menedék: a tóparti mikroklíma és a 10 fokos sóbánya ideális frissülést nyújt a nyári hőségben.
  • Több ezer éves történelem: a kelta sírok, a római kori maradványok és a híres Csontház mind a falu gazdag múltját idézik.
  • Panoráma és alpesi hangulat: a Skywalk kilátó, a virágos faházak és a tóparti gasztroélmények gondoskodnak a kikapcsolódásról.

Az osztrák Salzkammergut régió szívében található Hallstatt látnivalói tökéletes választást jelentenek, ha a nyári kánikula elől a hegyek hűsítő világába menekülnél. A meredek sziklafalak és a smaragdzöld víztükör közé ékelődött település magashegyi fekvése és tóparti mikroklímája miatt ideális úti cél a meleg hónapokban.

Hallstatt látnivalói közé tartozik a festői főtér a színes házakkal.
Hallstatt látnivalói kulturális és természeti értékekben is bővelkednek. Ez az a hely, ahol valóban könnyű feltöltődni. 
Fotó: SCStock / Shutterstock

Melyek Hallstatt látnivalói, amiket semmiképp sem szabad kihagyni?

A helység nemcsak képeslapra illő panorámájáról ismert, hanem több mint hétezer éves múltjáról is. Ez a vidék adta a nevét a kora vaskori Hallstatt-kultúrának, gazdagságát pedig a hegy mélyén rejlő sóbányáknak köszönheti, amelyeket már a bronzkori kelta közösségek is aktívan bányásztak.

Hallstatti panoráma a hegyekből a városra ésa tóra.
Akár a tóról tekintünk a városkára, akár a hegyek magasából az alant elterülő Halstattra és a tóra, mindenképpen lenyűgöző a panoráma. 
Fotó: Vadym Lavra / Shutterstock

A falu felfedezése önmagában is felüdülés, hiszen a virágos faházakkal szegélyezett utcákon sétálva szinte megáll az idő. A tópartról induló kishajóval érkezve különösen megkapó látvány tárul elénk, ahogy a gótikus és barokk épületek kirajzolódnak a hegyoldalban. A település központjából a siklóval pár perc alatt feljuthatunk a magasvölgybe, ahol a hegyoldalból kinyúló Skywalk kilátóteraszról madártávlatból csodálható meg a tó és a Dachstein sziklái.

A magasban található a világ legrégebbi működő sóbányája, a Salzwelten is, ahová speciális bányászruhában léphetünk be. A földalatti túra során faborítású csúszdákon lehet leereszkedni a mélyebb szintekre, ahol multimédiás bemutatók, egy földalatti sós tó és egy őskori faborítású lépcső várja az érdeklődőket. A hegy belsejében uralkodó tízfokos hűvös kifejezetten frissítő a nyári melegben.

A hallstatti sóbánya facsúszdái.
A Salzwelten sóbánya gyerekek számára is izgalmas kaland, ahol a bányászok egykori facsúszdáin lehet leereszkedni a hegy gyomrába. 
Fotó: Massimo Pizzotti / Shutterstock

Történelmi emlékek és alpesi séták

A hegyoldalban feltárt több mint ezerötszáz kelta sírhely és a helyi múzeum leletanyaga mellett a falu utcáin lépkedve is lépten-nyomon történelembe botlunk. Érdemes meglátogatni a helyi sportbolt alagsorát is, ahol egy felújítás során feltárt ókori római út maradványain sétálhatunk.

A falu szívében elterülő Fő tér (Marktplatz) tökéletes kiindulópont a helyi kézműves kultúra felfedezéséhez. A tér körüli szűk sikátorokban apró üzletek bújnak meg, ahol a helyi fafaragók és árusok kézzel készült portékáit – például egyedi fatányérokat, fajátékokat és hűtőmágneseket – szerezhetjük be.

A hallstatti főtér színes házakkal és a tér közepén álló Szentháromság-oszloppal.
A képeslapra kívánkozó hallstatti főtér a színesre pingált, és muskátlikkal beültetett házakkal. 
Fotó: Kyle J Little / Shutterstock

A sziklás teraszra épült Szent Mihály-kápolna melletti Csontház szintén a település sajátos múltjáról mesél: a szűkös temetőhely miatt a kiásott koponyákat művészien lefestették, majd itt helyezték el.

beautiful landscapes of hallstatt, Hallstatt is a village on Lake Hallstatt's western shore in Austria's mountainous Salzkammergut region
A híres hallstatti temető, amelynek Csontházában díszesre festett koponyákat láthatunk. 
Fotó: thsulemani / Shutterstock

A nézelődést érdemes egy gasztroélménnyel zárni az egyik tóparti teraszon: a frissen fogott helyi tóvidéki halakból készült ételek és a hagyományos alpesi almás rétes nemcsak finomak, de a vízparti hűsölést is tökéletessé teszik, míg a tóparti kávézók tökéletesek a pihenésre, szemlélődésre.

Hallstatti utcarészlet tradicionális osztrák házakkal.
Hallstatti idill: elég csak a szépen karban tartott házakon legeltetni a szemünket, és az ember elfelejti minden búját-baját. 
Fotó: Nantpaul Chandrangsu / Shutterstock

Bár nyáron a napközbeni órákban sok a látogató, Hallstatt kora reggel és este visszakapja csendes arcát, így ilyenkor élvezhető igazán a hegyvidéki levegő és a természet nyugalma.

Nézd meg a videót is a festői Hallstattról:

 

 

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