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Hámlik a bőröd napozás után? Hatékonyan tehetsz ellene, de ezt érdemes kerülnöd

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Vörös, viszket, és legszívesebben azonnal lehántanád magadról? A napégés okozta hámlás nem tartozik a kellemes nyári élmények közé, de néhány praktikus tipp megfogadásával enyhítheted a tüneteket. Mutatjuk, mit érdemes tenned ilyenkor, mit kerülj el, és mikor indokolt orvoshoz fordulnod.
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  • A napozás utáni hámlás a bőr természetes regenerációs folyamata.
  • A gyógyulást hűsítő, illat- és alkoholmentes készítmények, megfelelő hidratálás és kíméletes tisztálkodás segíti.
  • A leváló bőr tépkedése és a további napozás lassíthatja a regenerációt.

A napégés okozta hámlás a szervezet védekező mechanizmusa, amely által a bőr megszabadul a hőtől és UV-sugárzástól károsodott sejtektől. Ha napozás után hámlást tapasztasz, a legfontosabb feladat a sérült bőrfelszín felszíni és mélyebb rétegeinek támogatása. Mutatjuk, hogyan csináld!

Napozás utáni hámlás
A leégéssel járó veszélyeket, a bőr hámlását megfelelő fényvédelemmel lehet megelőzni. Fotó: Pavel Vatsura / Shutterstock

Így gyorsíthatod fel a bőröd regenerációját hámlás esetén

Kívülről olyan könnyű textúrájú, illatanyag- és alkoholmentes készítményekkel érdemes hűsíteni a napégette bőrt, mint a tiszta aloe vera kivonat vagy a panthenol tartalmú habok, krémek és fényvédők. Ezzel párhuzamosan a belső hidratálásról is gondoskodni kell, így a szokásosnál lényegesen több tiszta víz vagy cukormentes folyadék fogyasztása javasolt. 

Tisztálkodás során szintén a kíméletesség a fő szempont: forró fürdő helyett válaszd inkább a langyos zuhanyt, a tisztálkodás végeztével pedig a dörzsölés helyett csupán finom mozdulatokkal itasd fel a nedvességet a bőrödről.

Aloe vera gél kinyerése
Az aloe vera kiváló hűsítő. Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

A leggyakoribb hiba, amit elkövethetünk: a tépkedés

A hámlásban lévő bőrdarabok tépkedése felsérti az alattuk fejlődő, még teljesen védtelen új hámréteget, ami maradandó foltokhoz és bakteriális fertőzésekhez vezethet. Hasonlóan káros a nehéz, zsíros, és kőolaj-származék alapú kenőcsök alkalmazása, mivel ezek vastag réteget képezve elzárják a hőt. Amíg a hámlás teljesen le nem zajlik, az érintett területeket szigorúan óvni kell a közvetlen napfénytől akár sűrű szövésű, szellős ruházat viselésével, hiszen a friss bőr rendkívül fogékony az újbóli, még súlyosabb leégésre.

Amennyiben a hámlást olyan kísérő tünetek is kiegészítik, mint a magas láz, kiterjedt és fájdalmas hólyagok, hidegrázás vagy szédülés, mindenképpen orvosi ellátásra van szükség.

Mennyi az ideális napozási idő? A következő videóból megtudhatod:

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