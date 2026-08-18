Megbénít és reménytelenségbe taszít – néma szenvedésre ítél a szülés utáni depresszió, amivel Hayden Panettiere küzdött

- Az anyák mintegy 10 százalékát érintő probléma a szülés utáni depresszió. Mégis kevés szó esik erről a betegségről.
- Nemrég azonban nagyobb figyelmet kapott a betegség, miután 36 éves korában elvesztettük a Sikoly és a Hősök sztárját, aki az egyik legismertebb hollywoodi színésznő volt, aki nyíltan beszélt az állapotáról.
- Cikkünkben bemutatjuk, hogy mit lehet tudni a kismamákat érintő betegségről és arról, hogyan alakulhat ki a hangulatzavar!
Harminchat éves korában elhunyt Hayden Panettiere színésznő, akit a magyar közönség többek között a Hősök és a Nashville című sorozatokból, valamint a Hajrá csajok és a Sikoly című filmből ismerhet. A színésznő korábban nyíltan beszélt arról, hogy lánya születése után szülés utáni depresszióval küzdött, és orvosi segítségre volt szüksége. A színésznőnek hála nagyobb figyelmet kapott az anyákat érintő betegség. Cikkünkben utánajártunk, hogyan alakulhat ki a hangulatzavar, és mit tehetünk a leküzdéséért!
Hayden Panettiere betegsége: ezt kell tudni a kismamákat érintő hangulatzavarról
A szülés utáni, vagyis postpartum depresszió egy hangulatzavar, amely a gyermek születését követően jelentkezhet. Kialakulásában több tényező együttes jelenléte is szerepet játszhat, például a szülés utáni hormonális változások, a pszichés terhelés és a megváltozott élethelyzet – olvasható az NHS tájékoztatójában. A szülést követően az anyák jelentős része tapasztal átmeneti hangulatingadozást, fokozott érzékenységet. Ez az állapot azonban – amelyet baby bluesnak nevezünk – a gyermekáldás utáni első héten jelentkezik, és néhány nap alatt lecseng. A szülés utáni depresszió ezzel szemben egy tartósabb és súlyosabb állapot.
„Fontos leszögeznünk, hogy a szülés utáni hormonális változások miatt minden nő megél bizonyos hangulatingadozásokat. Ez azonban nem egyszerűen azt jelenti, hogy fáradtabb, vagy rosszkedvű az illető. A postpartum depresszióról akkor beszélünk, amikor tartósan megváltozik az édesanya hangulata, gondolkodása, illetve a hétköznapokhoz való viszonya. Nem találja a helyét, és ez az állapot hosszú időn keresztül fennáll. Nem minden érzelmi hullámzás jelent depressziót. A tartósságon van a hangsúly. Jellemző lehet a szomorúság, a reménytelenség, az üresség érzése, hogy valaki nem érzi jól magát a bőrében. Azok a dolgok, amelyek korábban örömet okoztak számára, már nem nyújtanak örömöt. Lényeges tehát, hogy a hangulat tartósan megváltozik"
– nyilatkozta lapunknak Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus. A szakértő szerint a postpartum depresszió egyik jellegzetes tünete még az állandó készenléti állapot. Az édesanya aggódik és sokszor irracionális félelmek tartják őt sakkban a babájukkal kapcsolatban. Ezek hatására akár pánikszerű tünetek is kialakulhatnak nála, ráadásul az alvása és az étvágya minősége is megváltozhat.
Mitől alakul ki a szülés utáni depresszió?
Hormonális, pszichológiai és szociális tényezők egyaránt szerepet játszhatnak a hangulatzavar kialakulásában. A terhesség ideje alatt radikálisan megemelkednek egyes női hormonok szintjei, amelyek a szülést követően hirtelen visszaesnek. Ez pedig az anyák szervezete számára komoly változást jelent. Emellett az újszülött ellátása, az alváshiány, az élethelyzet teljes átrendeződése és az anyai szerephez való alkalmazkodás is komoly pszichés terhelést ró az anyákra.
A szülési utáni depresszió kialakulásának kockázatát növelheti a korábbi depresszió vagy szorongásos zavar, a terhesség alatti depressziós tünetek, a stresszes életesemények, a társas támogatás hiánya, az alacsony önértékelés, illetve a párkapcsolati problémák is.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy a szülés utáni depresszió rendezett körülmények között élő, támogató családdal rendelkező anyák esetében nem fordulhat elő!
A tünetek
A szülés utáni depresszió tünetei hasonlóak lehetnek a depresszió más formái esetén tapasztaltakhoz, de az anyasággal és a gyermek gondozásával kapcsolatos panaszok is megjelenhetnek. Ilyen lehet például a(z):
- ürességérzés vagy érdektelenség,
- állandó fáradtság, kimerültség
- ingerlékenység, idegesség és feszültség,
- alvászavar,
- étvágyváltozás,
- koncentrációs és memóriazavar,
- döntési nehézség,
- erős bűntudat vagy értéktelenségérzés,
- az anyai szereppel kapcsolatos szorongás,
- túlzott aggodalom a gyermek miatt,
- a gyermek iránti érdektelenség vagy a vele való kapcsolatteremtés nehézsége,
- a reménytelenség és kiszolgáltatottság érzése
- súlyos estben pedig felmerülhetnek öngyilkossági gondolatok is
Szülési utáni pszichózis
A szülés utáni depressziót fontos megkülönböztetni a szülés utáni pszichózistól. A ritka, de súlyos mentális zavar során az anya hallucinációkat, súlyos zavartságot, alvászavart és öngyilkossági gondolatokat tapasztalhat, valamint a gyerekére is veszélyt jelenthet. A gyermekágyi pszichózis azonnali orvosi kezelést igényel!
A szülés utáni depresszió kezelése
A terápia a tünetek súlyosságától és egyéni körülményektől függően történhet pszichoterápiával, gyógyszeres kezeléssel vagy ezek kombinációjával. A pszichoterápia során az anya szakember segítségével dolgozhatja fel a megterhelő érzéseket és élethelyzeteket, mindeközben a szorongásos és a depressziós tünetek kezeléséhez is segítséget kap.
A családtagok és barátok is sokat segíthetnek a helyzeten
Dr. Makai Gábor elárulta, hogy a kismamák környezetében élők is rengeteget segíthetnek ebben a helyzeten. Gyakorlati tanácsokkal is ellátta a szülés utáni depresszióval küzdő nők családtagjait:
„A legfontosabb, hogy az édesanya azt érezze: nincs egyedül. A biztonságérzetét erősíti, ha tud valakire támaszkodni. Fontos, hogy legyen mellette olyan támogató közeg, legyen az a férj, a nagyszülők vagy más családtagok, akik bevonhatók a mindennapokba. Nem szabad magukra hagyni ezeket a nőket a saját gondolataikkal és félelmeikkel. Ahogyan más élethelyzetekben is, itt is fontos, hogy legyen tér és idő a problémákról beszélni, és közösen megoldásokat keresni azokra" – zárta sorait a szakértő.
Nem az anya hibája!
A szülés utáni depressziótól egy nő sem lesz rossz anya, nem jelenti azt sem, hogy ne szeretné gyermekét. A betegség miatt kialakulhat bennük bűntudat és szégyenérzet is. A nő úgy érezheti, hogy alkalmatlan az anyai szerep betöltésére. Ezek az érzések azonban szintén fakadhatnak a depresszió tünetegyütteséből. Fontos, hogy felismerjük a problémát és kérjünk megfelelő segítséget!
A témával kapcsolatos további tudnivalókat az alábbi videóban hallgathatsz meg:
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