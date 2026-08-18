Megbénít és reménytelenségbe taszít – néma szenvedésre ítél a szülés utáni depresszió, amivel Hayden Panettiere küzdött

Az anyák mintegy 10 százalékát érintő probléma a szülés utáni depresszió. Mégis kevés szó esik erről a betegségről.

Nemrég azonban nagyobb figyelmet kapott a betegség, miután 36 éves korában elvesztettük a Sikoly és a Hősök sztárját, aki az egyik legismertebb hollywoodi színésznő volt, aki nyíltan beszélt az állapotáról.

Cikkünkben bemutatjuk, hogy mit lehet tudni a kismamákat érintő betegségről és arról, hogyan alakulhat ki a hangulatzavar!

Harminchat éves korában elhunyt Hayden Panettiere színésznő, akit a magyar közönség többek között a Hősök és a Nashville című sorozatokból, valamint a Hajrá csajok és a Sikoly című filmből ismerhet. A színésznő korábban nyíltan beszélt arról, hogy lánya születése után szülés utáni depresszióval küzdött, és orvosi segítségre volt szüksége. A színésznőnek hála nagyobb figyelmet kapott az anyákat érintő betegség. Cikkünkben utánajártunk, hogyan alakulhat ki a hangulatzavar, és mit tehetünk a leküzdéséért!

Tragikusan fiatalon 36 évesen elhunyt Hayden Panettiere

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Hayden Panettiere betegsége: ezt kell tudni a kismamákat érintő hangulatzavarról

A szülés utáni, vagyis postpartum depresszió egy hangulatzavar, amely a gyermek születését követően jelentkezhet. Kialakulásában több tényező együttes jelenléte is szerepet játszhat, például a szülés utáni hormonális változások, a pszichés terhelés és a megváltozott élethelyzet – olvasható az NHS tájékoztatójában. A szülést követően az anyák jelentős része tapasztal átmeneti hangulatingadozást, fokozott érzékenységet. Ez az állapot azonban – amelyet baby bluesnak nevezünk – a gyermekáldás utáni első héten jelentkezik, és néhány nap alatt lecseng. A szülés utáni depresszió ezzel szemben egy tartósabb és súlyosabb állapot.

„Fontos leszögeznünk, hogy a szülés utáni hormonális változások miatt minden nő megél bizonyos hangulatingadozásokat. Ez azonban nem egyszerűen azt jelenti, hogy fáradtabb, vagy rosszkedvű az illető. A postpartum depresszióról akkor beszélünk, amikor tartósan megváltozik az édesanya hangulata, gondolkodása, illetve a hétköznapokhoz való viszonya. Nem találja a helyét, és ez az állapot hosszú időn keresztül fennáll. Nem minden érzelmi hullámzás jelent depressziót. A tartósságon van a hangsúly. Jellemző lehet a szomorúság, a reménytelenség, az üresség érzése, hogy valaki nem érzi jól magát a bőrében. Azok a dolgok, amelyek korábban örömet okoztak számára, már nem nyújtanak örömöt. Lényeges tehát, hogy a hangulat tartósan megváltozik"

– nyilatkozta lapunknak Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus. A szakértő szerint a postpartum depresszió egyik jellegzetes tünete még az állandó készenléti állapot. Az édesanya aggódik és sokszor irracionális félelmek tartják őt sakkban a babájukkal kapcsolatban. Ezek hatására akár pánikszerű tünetek is kialakulhatnak nála, ráadásul az alvása és az étvágya minősége is megváltozhat.