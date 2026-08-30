Így ad új önbizalmat a nőknek Heidrich Júlia, stylist: „Nem a testükkel volt a baj, hanem a fazonokkal”

Divattervező akart lenni gyerekként, majd Hollandiában tanult nemzetközi gazdálkodást, Olaszországban pedig rátalált arra a világra, amelyben ma igazán otthon érzi magát. Heidrich Júlia története azt is megmutatja, hogyan lehet a ruhákon keresztül közelebb kerülni önmagunkhoz, és hogyan segíthetünk másoknak abban, hogy végre meglássák magukban azt, amit addig nem vettek észre – írja a Fanny magazin.
Így ad új önbizalmat a nőknek Heidrich Júlia, stylist
„Segíthettem, hogy szebbnek lássák magukat”
Júlia gyerekként még dizájnernek készült, de utólag úgy érzi, örül, hogy végül nem ezt a pályát választotta, hiszen ez egy igen nehéz és versengő szakma. A kreativitása azonban már kicsiként is nagy teret kapott.
– Mindig is imádtam kézműveskedni, festőtáborba és rajzszakkörre is jártam. Szerettem kisminkelni a barátnőimet, és kiválasztani, hogy mit vegyenek fel. Már ekkor is örömöt okozott, ha segíthettem abban, hogy szebbnek lássák magukat. Például 12 évesen előfordult, hogy lelkesen átmentem egyikükhöz kiszelektálni a szekrényét – meséli. – A gimnázium vége felé azonban letért erről az útról, és Hollandiába ment nemzetközi gazdálkodást tanulni, ami kiváló stratégiai alapot biztosított számára a vállalkozáshoz. Eközben élt Olaszországban is, ahol már 2018 körül is nagy népszerűségnek örvendtek a különböző stylist szolgáltatások és a színelemzés.
– Ekkor állt össze bennem, hogy a mások „szépítése” és a gardróbrendezés tulajdonképpen létezik mint szakma, így a hivatásom olyan dolog lehetne, amit nagyon élvezek. Emellett fontos számomra az is, hogy láthassam a munkám eredményét, és segíthessek vele másoknak – folytatja Júlia, majd hozzáteszi, hogy fantasztikus érzés megtapasztalni, amikor a szakértelme megváltoztatja az emberek életét.
– Nagyon hálásak szoktak lenni a vendégeim, ami rendkívül motiváló. Számos olyan visszajelzést kapok, amelyben elmondják, hogy sokkal céltudatosabban és hatékonyabban tudnak vásárolni a közös munka után, gyorsabban össze tudnak pakolni egy adott utazásra vagy épp a mindennapi készülődés megy zökkenőmentesebben – árulja el.
„Hozzájárultam, hogy kedvesebb legyen magával”
Tapasztalatai szerint sok harmincas nő talál rá, akik szeretnének önmagukba fektetni, és olyan stílust kialakítani, ami tükrözi a szakmai sikereiket. Úgy érzik, az egyetemi évek óta nem változott meg a kinézetük, viszont már nem ugyanazt az üzenetet szeretnék közvetíteni a külvilág felé. De ezen kívül is számos helyzetben tudna segíteni a szakember.
– Bárcsak olyankor is többen felkeresnének, amikor épp nem elégedettek a súlyukkal, mert ilyenkor nagyobb kihívást jelent az öltözködés így kifejezetten fontos, hogy tudjuk, mi az, amiben csinosnak érezzük magunkat. Illetve mivel a testalkattípusunk nem változik a súlyunkkal együtt, ezért gyakorlatilag mindegy, mikor vesz részt valaki egy alkatelemzésen, hiszen a típusa ugyanaz marad – mondja, majd hozzáteszi: pontosan egy ilyen történettel kapcsolatban van egy olyan emléke, amit sosem felejt el.
– Volt egy vendégem, aki borzasztóan rosszul érezte magát a bőrében és csúnyán beszélt a testéről. Eleinte színelemzésre jelentkezett, de az alkatelemzést javasoltam, mivel úgy gondoltam, ez gyorsabb eredményeket hozna. Ezek után még gardróbendezésen is részt vett. Pár héttel később, amikor találkoztunk, azt mondta, hogy reggel izgatottan áll a szekrény előtt, a ruháit is más fényben látja, és sokkal jobban érzi magát az alakjával kapcsolatban. Nem gondolta volna azt sem, hogy ennyi minden jól áll neki. Hihetetlenül megható volt, hogy hozzájárultam ahhoz, hogy kedvesebb legyen önmagával – meséli. De nem ez a hölgy az egyetlen, akinek sokat segített. Akadt ugyanis egy ötvenes éveiben járó vendége is, aki azelőtt a diplomáciában dolgozott, amikor azonban befejezte a munkát, fogalma sem volt arról, milyen szetteket viseljen.
– Meg volt lőve, hogy ha nem létezik ez az elképesztő szigorú öltözködési szabályrendszer, akkor tulajdonképpen miként is kell öltözni. Nagyon szép, minőségi ruhái voltak, de a tengerészkék és szürke kosztümön kívül tanácstalan volt, mit válasszon egy elegánsabb eseményre vagy épp a hétköznapokra. Inspiráló nyitottsággal fogadott minden új információt, hatalmas élmény volt hozzájárulni ahhoz, hogy megtalálja a saját, egyedi stílusát. Néha még azóta is kapok tőle fotókat arról, hogy a közösen vásárolt ruhát viseli egy esküvőn vagy a fia szalagavatóján. Ezt mindig szívmelengető látni – árulja el Júlia, és hozzáteszi, visszatérő vendégei közt még nagy követőtáborral rendelkező pszichológus is van, akivel jó kapcsolatot ápol.
– Nagyon szeretem azt, amikor a szín- és alkatelemzés után egy nő teljesen más szemmel néz magára. Olyan, mintha attól kezdve egy új ember lehetne. Sokaknak felszabadító érzés, hogy nem a testükkel volt a baj, hanem a fazonokkal, amiket választottak. Egy vendégem egyszer azt mondta, hogy ők elvetett magvak, és segítek nekik virággá válni ami az egyik legszebb visszajelzés, amit hallottam – meséli.
„Bárcsak több önbizalmuk és kevesebb önkritikájuk lenne”
Persze, a munkája nemcsak másokra, hanem önmagára is hatással van. Több területen is megváltozott ugyanis azóta, hogy stylistként dolgozik.
– Ha a stílusomat és gardróbomat nézzük, sok fázison mentem át én is, mire megtaláltam, hogy a számos különböző javaslat közül mi az, amit önazonosnak érzek. Ritkábban vásárolok és szigorúbban szelektálok. Ami az életstílusomat illeti, mivel vállalkozóként dolgozom, megtanultam beosztani az időmet és sokkal extrovertáltabb lettem. Ma már bárkivel könnyen és szívesen elbeszélgetek – mondja, de azt is hozzáteszi, hogy nagy örömére elképesztő motiváló és ambiciózus nőkkel hozta össze a sors.
– Sokan a karrierjük mellett sportolnak, önfejlesztéssel foglalkoznak, tanulnak, párkapcsolatban és barátként, esetleg anyaként is helytállnak. Volt, akinek 30 évesen saját pilates stúdiója vagy fogászati rendelője volt, nemzetközi konferencián tartott előadást orvosként és mindeközben egy két lábbal a földön járó, szerény ember volt. A nők, akikkel dolgoztam, bármire képesek és mindeközben még a környezetük igényeit is figyelembe veszik, és empatikusak maradnak. Ha egy dolgot kellene kiemelnem, azt mondanám, hogy túl szerények, és bárcsak több önbizalmuk és kevesebb önkritikájuk lenne.