Így ad új önbizalmat a nőknek Heidrich Júlia, stylist: „Nem a testükkel volt a baj, hanem a fazonokkal”

Divattervező akart lenni gyerekként, majd Hollandiában tanult nemzetközi gazdálkodást, Olaszországban pedig rátalált arra a világra, amelyben ma igazán otthon érzi magát. Heidrich Júlia története azt is megmutatja, hogyan lehet a ruhákon keresztül közelebb kerülni önmagunkhoz, és hogyan segíthetünk másoknak abban, hogy végre meglássák magukban azt, amit addig nem vettek észre – írja a Fanny magazin.

Így ad új önbizalmat a nőknek Heidrich Júlia, stylist Fotó: Fanny magazin

Így ad új önbizalmat a nőknek Heidrich Júlia, stylist

„Segíthettem, hogy szebbnek lássák magukat”

Júlia gyerekként még dizájnernek készült, de utólag úgy érzi, örül, hogy végül nem ezt a pályát választotta, hiszen ez egy igen nehéz és versengő szakma. A kreativitása azonban már kicsiként is nagy teret kapott.

– Mindig is imádtam kézműveskedni, festőtáborba és rajzszakkörre is jártam. Szerettem kisminkelni a barátnőimet, és kiválasztani, hogy mit vegyenek fel. Már ekkor is örömöt okozott, ha segíthettem abban, hogy szebbnek lássák magukat. Például 12 évesen előfordult, hogy lelkesen átmentem egyikükhöz kiszelektálni a szekrényét – meséli. – A gimnázium vége felé azonban letért erről az útról, és Hollandiába ment nemzetközi gazdálkodást tanulni, ami kiváló stratégiai alapot biztosított számára a vállalkozáshoz. Eközben élt Olaszországban is, ahol már 2018 körül is nagy népszerűségnek örvendtek a különböző stylist szolgáltatások és a színelemzés.

– Ekkor állt össze bennem, hogy a mások „szépítése” és a gardróbrendezés tulajdonképpen létezik mint szakma, így a hivatásom olyan dolog lehetne, amit nagyon élvezek. Emellett fontos számomra az is, hogy láthassam a munkám eredményét, és segíthessek vele másoknak – folytatja Júlia, majd hozzáteszi, hogy fantasztikus érzés megtapasztalni, amikor a szakértelme megváltoztatja az emberek életét.

– Nagyon hálásak szoktak lenni a vendégeim, ami rendkívül motiváló. Számos olyan visszajelzést kapok, amelyben elmondják, hogy sokkal céltudatosabban és hatékonyabban tudnak vásárolni a közös munka után, gyorsabban össze tudnak pakolni egy adott utazásra vagy épp a mindennapi készülődés megy zökkenőmentesebben – árulja el.