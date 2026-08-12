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Hepatitis A

„A hepatitis A rendkívül ellenálló" − hepatológust kérdeztünk a hazánkban terjedő vírusról

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
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Járvánnyal néz szembe Hajdúhadház − derült ki az önkormányzat legfrissebb bejegyzéséből. Jelenleg a hepatitis A-oltás beadását egészségügyi szakszemélyzetből álló, kitelepülő oltócsoportok végzik. A fertőzés felbukkanása azért ad okot aggodalomra, mert a vírus nem megfelelő higiéniás körülmények között, közösségekben rendkívül gyorsan képes terjedni.
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Hepatitis Avédőoltásfertőzésfertőzésveszély
  •  A hepatitis A-fertőzések miatt 2026 májusától szintén rendkívüli intézkedéseket vezettek be
  • A fertőzés rendkívül ellenálló, bejutás után pár héttel okoz csak tüneteket.
  • Hepatológus szakorvos ismerteti a kór tüneteit, a védőoltással kapcsolatos tudnivalókat és a gyógyulás esélyeit

A tavalyi évben főként Budapest és Pest megye volt érintett, majd a második félévben Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben gyorsult fel a terjedés. A hepatitis A-fertőzések miatt 2026 májusától szintén rendkívüli intézkedéseket vezettek be, miután egy balmazújvárosi óvodában az intézmény egyik dajkájánál kimutatták a vírust. Ezzel párhuzamosan Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is terjed a fertőzés − ez a második leginkább sújtott térség, ahol az év folyamán kifejezetten megnőtt az esetszám.

Kémcsőben hepatitis a vírus
A hepatitis A-fertőzések miatt 2026 májusától szintén rendkívüli intézkedéseket vezettek be
Fotó: faniadiana24 / Shutterstock

Az iskolakezdés előtt különösen fontos a hepatitis A elleni védelem

A hepatitis A-járvány hónapok óta jelen van Hajdúhadházon. Az első fertőzéseket márciusban azonosították, azóta pedig folyamatosan emelkedett az igazolt esetek száma. Augusztus elején már hetven megbetegedésről számoltak be, írja a Vaol. A hepatitis A-oltást egészségügyi szakszemélyzetből álló, kitelepülő oltócsoportok végzik, annak felvétele önkéntes alapon működik. Az oltási kampány egyik legfontosabb célja, hogy a gyermekek között lassítsák a fertőzés terjedését. Az első életévüket betöltött, de még tizenhat év alatti gyermekek kaphatják meg a védőoltást.

Így terjed a hepatitis A

A fertőzéssel kapcsolatos tudnivalókról és a gyógyulás esélyeiről dr. Németh Alíz a Hepatológiai Központ hepatológusa, gasztroenterológus beszélt az Origónak.

A leggyakoribb fertőzési forrás a higiénia hiánya miatt (fekáliával) szennyezett étel vagy víz fogyasztása, illetve a fertőzött személlyel vagy tárggyal történő szoros kapcsolat. Ritkán bár, de vér útján is terjedhet. Az A-típus a többi hepatitisz formával szemben akut betegség, nem okoz krónikus májbetegséget. Oltással lehet megelőzni, és az e tekintetben veszélyes vidékeken különösen fontos a megfelelő higiénia, a gyakori kézmosás. 

A hepatitis A rendkívül ellenálló, napokig túlél a felületeken, és a fertőzöttek már a tünetek megjelenése előtt is képesek továbbadni a betegséget. Ha megtörtént a fertőződés, az általában a vírus bejutása után pár héttel okoz tüneteket, bár sokaknál ezek egyáltalán nem mutatkoznak. 

A kór tünetei

  • szokatlan fáradtság, gyengeség,
  • hányás, hasmenés,
  • alhasi, jellemzően jobb oldali fájdalom,
  • agyagos vagy szürke színű széklet, sötét vizelet,
  • étvágytalanság,
  • hőemelkedés,
  • sárgaság a bőrön, a szemfehérjén,
  • intenzív viszketés. 

A tünetek általában enyhék és néhány hét alatt elmúlnak, de egyes esetekben hosszú hónapokig tartó súlyos betegséget is okozhatnak − árulta el dr. Németh Alíz. Az orvosi vizsgálat és a differenciál diagnózis azonban még enyhe esetben is fontos, mert el kell különíteni a hepatitisz-A fertőzést más májbetegségektől, amelyek esetleg komolyabb kezelést igényelnek. 

Tehát fertőződés-gyanú vagy panaszok esetén mindenképpen ajánlott orvoshoz fordulni. 

Nő ellenőrzi a beteg lázát
A hepatitis A rendkívül ellenálló
Fotó: Ground Picture / Shutterstock

Mikor érdemes védőoltást kérni?

Ha valakinél nagy a hepatitis-A vírussal való találkozás lehetősége, érdemes beadatni az oltást. Ez vonatkozik azokra, akik olyan területekre terveznek menni, ahol erősebb a vírus jelenléte (például Mexikó, Közép- és Dél-Amerika, illetve szegényes vízhálózattal rendelkező területek). 

Ha járványveszélyes területre utazunk, az oltást ajánlott 4 héttel, de minimum 2 héttel hamarabb beadatni, hogy a védettség biztosan kialakuljon. 


Vonatkozik azokra is, akik alapbetegségük (például vérzékenység, krónikus hepatitisz-B vagy -C vírushordozók) vagy életmódjuk miatt (pl. intravénás kábítószer-használók) fokozottan veszélyeztettek.
 

Ha valakinek a védőoltás ellenjavallt, az ún. passzív immunizálásban részesülhet, ami azt jelenti, hogy hepatitisz-A ellenes ellenanyagot (immunglobulint) kaphat injekció formájában.

Létezik-e gyógymód a hepatitis A ellen? 

A szakorvos állítja: a hepatitis jó eséllyel gyógyítható. A többi vírusos hepatitishez képest előnye, hogy nem válik krónikussá, a legtöbb beteg néhány hónapon belül maradandó májkárosodás nélkül felépül. 

A kezelés elsősorban tüneti és támogató jellegű, mivel a szervezet magától leküzdi a vírust, és a legtöbb beteg teljesen meggyógyul néhány héten vagy hónapon belül. Mindazonáltal ritka esetekben előfordul, hogy a vírus heveny májelégtelenséget okoz – általában krónikus betegeknél, terheseknél és időseknél reálisabb kockázat. Az akut májelégtelenség kórházi kezelést igényel és súlyos esetben májátültetés is szükségessé válhat

- folytatja dr. Németh Alíz, majd hozzáteszi:

Amennyiben  nem súlyos esetről van szó, a gyógyulást elősegítheti a pihenés, a megfelelő étrend, és különösen a folyadékbevitel, ami hányás, hasmenés esetén megelőzheti a kiszáradást. Érdemes az orvostól tanácsot kérni a szedett gyógyszerekkel kapcsolatban, és a májkárosító hatása miatt a májgyulladás ideje alatt ajánlatos kerülni az alkoholfogyasztást. 
Aki pedig vírushordozó, a továbbadás elkerülése érdemében addig érdemes tartózkodnia a szexuális együttléttől, amíg kimutatható nála a hepatitisz-A, fontos kezet mosnia minden vécéhasználat után és ajánlott tartózkodni a másik ételétől is. 

Itt megtudhatod, miért veszélyes a hepatitis A hosszú lappangási ideje:

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