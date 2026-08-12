„A hepatitis A rendkívül ellenálló" − hepatológust kérdeztünk a hazánkban terjedő vírusról

- A hepatitis A-fertőzések miatt 2026 májusától szintén rendkívüli intézkedéseket vezettek be
- A fertőzés rendkívül ellenálló, bejutás után pár héttel okoz csak tüneteket.
- Hepatológus szakorvos ismerteti a kór tüneteit, a védőoltással kapcsolatos tudnivalókat és a gyógyulás esélyeit
A tavalyi évben főként Budapest és Pest megye volt érintett, majd a második félévben Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben gyorsult fel a terjedés. A hepatitis A-fertőzések miatt 2026 májusától szintén rendkívüli intézkedéseket vezettek be, miután egy balmazújvárosi óvodában az intézmény egyik dajkájánál kimutatták a vírust. Ezzel párhuzamosan Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is terjed a fertőzés − ez a második leginkább sújtott térség, ahol az év folyamán kifejezetten megnőtt az esetszám.
Az iskolakezdés előtt különösen fontos a hepatitis A elleni védelem
A hepatitis A-járvány hónapok óta jelen van Hajdúhadházon. Az első fertőzéseket márciusban azonosították, azóta pedig folyamatosan emelkedett az igazolt esetek száma. Augusztus elején már hetven megbetegedésről számoltak be, írja a Vaol. A hepatitis A-oltást egészségügyi szakszemélyzetből álló, kitelepülő oltócsoportok végzik, annak felvétele önkéntes alapon működik. Az oltási kampány egyik legfontosabb célja, hogy a gyermekek között lassítsák a fertőzés terjedését. Az első életévüket betöltött, de még tizenhat év alatti gyermekek kaphatják meg a védőoltást.
Így terjed a hepatitis A
A fertőzéssel kapcsolatos tudnivalókról és a gyógyulás esélyeiről dr. Németh Alíz a Hepatológiai Központ hepatológusa, gasztroenterológus beszélt az Origónak.
A leggyakoribb fertőzési forrás a higiénia hiánya miatt (fekáliával) szennyezett étel vagy víz fogyasztása, illetve a fertőzött személlyel vagy tárggyal történő szoros kapcsolat. Ritkán bár, de vér útján is terjedhet. Az A-típus a többi hepatitisz formával szemben akut betegség, nem okoz krónikus májbetegséget. Oltással lehet megelőzni, és az e tekintetben veszélyes vidékeken különösen fontos a megfelelő higiénia, a gyakori kézmosás.
A hepatitis A rendkívül ellenálló, napokig túlél a felületeken, és a fertőzöttek már a tünetek megjelenése előtt is képesek továbbadni a betegséget. Ha megtörtént a fertőződés, az általában a vírus bejutása után pár héttel okoz tüneteket, bár sokaknál ezek egyáltalán nem mutatkoznak.
A kór tünetei
- szokatlan fáradtság, gyengeség,
- hányás, hasmenés,
- alhasi, jellemzően jobb oldali fájdalom,
- agyagos vagy szürke színű széklet, sötét vizelet,
- étvágytalanság,
- hőemelkedés,
- sárgaság a bőrön, a szemfehérjén,
- intenzív viszketés.
A tünetek általában enyhék és néhány hét alatt elmúlnak, de egyes esetekben hosszú hónapokig tartó súlyos betegséget is okozhatnak − árulta el dr. Németh Alíz. Az orvosi vizsgálat és a differenciál diagnózis azonban még enyhe esetben is fontos, mert el kell különíteni a hepatitisz-A fertőzést más májbetegségektől, amelyek esetleg komolyabb kezelést igényelnek.
Tehát fertőződés-gyanú vagy panaszok esetén mindenképpen ajánlott orvoshoz fordulni.
Mikor érdemes védőoltást kérni?
Ha valakinél nagy a hepatitis-A vírussal való találkozás lehetősége, érdemes beadatni az oltást. Ez vonatkozik azokra, akik olyan területekre terveznek menni, ahol erősebb a vírus jelenléte (például Mexikó, Közép- és Dél-Amerika, illetve szegényes vízhálózattal rendelkező területek).
Ha járványveszélyes területre utazunk, az oltást ajánlott 4 héttel, de minimum 2 héttel hamarabb beadatni, hogy a védettség biztosan kialakuljon.
Vonatkozik azokra is, akik alapbetegségük (például vérzékenység, krónikus hepatitisz-B vagy -C vírushordozók) vagy életmódjuk miatt (pl. intravénás kábítószer-használók) fokozottan veszélyeztettek.
Ha valakinek a védőoltás ellenjavallt, az ún. passzív immunizálásban részesülhet, ami azt jelenti, hogy hepatitisz-A ellenes ellenanyagot (immunglobulint) kaphat injekció formájában.
Létezik-e gyógymód a hepatitis A ellen?
A szakorvos állítja: a hepatitis jó eséllyel gyógyítható. A többi vírusos hepatitishez képest előnye, hogy nem válik krónikussá, a legtöbb beteg néhány hónapon belül maradandó májkárosodás nélkül felépül.
A kezelés elsősorban tüneti és támogató jellegű, mivel a szervezet magától leküzdi a vírust, és a legtöbb beteg teljesen meggyógyul néhány héten vagy hónapon belül. Mindazonáltal ritka esetekben előfordul, hogy a vírus heveny májelégtelenséget okoz – általában krónikus betegeknél, terheseknél és időseknél reálisabb kockázat. Az akut májelégtelenség kórházi kezelést igényel és súlyos esetben májátültetés is szükségessé válhat
- folytatja dr. Németh Alíz, majd hozzáteszi:
Amennyiben nem súlyos esetről van szó, a gyógyulást elősegítheti a pihenés, a megfelelő étrend, és különösen a folyadékbevitel, ami hányás, hasmenés esetén megelőzheti a kiszáradást. Érdemes az orvostól tanácsot kérni a szedett gyógyszerekkel kapcsolatban, és a májkárosító hatása miatt a májgyulladás ideje alatt ajánlatos kerülni az alkoholfogyasztást.
Aki pedig vírushordozó, a továbbadás elkerülése érdemében addig érdemes tartózkodnia a szexuális együttléttől, amíg kimutatható nála a hepatitisz-A, fontos kezet mosnia minden vécéhasználat után és ajánlott tartózkodni a másik ételétől is.
Itt megtudhatod, miért veszélyes a hepatitis A hosszú lappangási ideje:
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