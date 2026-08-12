„A hepatitis A rendkívül ellenálló" − hepatológust kérdeztünk a hazánkban terjedő vírusról

A hepatitis A-fertőzések miatt 2026 májusától szintén rendkívüli intézkedéseket vezettek be

A fertőzés rendkívül ellenálló, bejutás után pár héttel okoz csak tüneteket.

Hepatológus szakorvos ismerteti a kór tüneteit, a védőoltással kapcsolatos tudnivalókat és a gyógyulás esélyeit

A tavalyi évben főként Budapest és Pest megye volt érintett, majd a második félévben Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben gyorsult fel a terjedés. A hepatitis A-fertőzések miatt 2026 májusától szintén rendkívüli intézkedéseket vezettek be, miután egy balmazújvárosi óvodában az intézmény egyik dajkájánál kimutatták a vírust. Ezzel párhuzamosan Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is terjed a fertőzés − ez a második leginkább sújtott térség, ahol az év folyamán kifejezetten megnőtt az esetszám.

A hepatitis A-fertőzések miatt 2026 májusától szintén rendkívüli intézkedéseket vezettek be

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Az iskolakezdés előtt különösen fontos a hepatitis A elleni védelem

A hepatitis A-járvány hónapok óta jelen van Hajdúhadházon. Az első fertőzéseket márciusban azonosították, azóta pedig folyamatosan emelkedett az igazolt esetek száma. Augusztus elején már hetven megbetegedésről számoltak be, írja a Vaol. A hepatitis A-oltást egészségügyi szakszemélyzetből álló, kitelepülő oltócsoportok végzik, annak felvétele önkéntes alapon működik. Az oltási kampány egyik legfontosabb célja, hogy a gyermekek között lassítsák a fertőzés terjedését. Az első életévüket betöltött, de még tizenhat év alatti gyermekek kaphatják meg a védőoltást.

Így terjed a hepatitis A

A fertőzéssel kapcsolatos tudnivalókról és a gyógyulás esélyeiről dr. Németh Alíz a Hepatológiai Központ hepatológusa, gasztroenterológus beszélt az Origónak.

A leggyakoribb fertőzési forrás a higiénia hiánya miatt (fekáliával) szennyezett étel vagy víz fogyasztása, illetve a fertőzött személlyel vagy tárggyal történő szoros kapcsolat. Ritkán bár, de vér útján is terjedhet. Az A-típus a többi hepatitisz formával szemben akut betegség, nem okoz krónikus májbetegséget. Oltással lehet megelőzni, és az e tekintetben veszélyes vidékeken különösen fontos a megfelelő higiénia, a gyakori kézmosás.

A hepatitis A rendkívül ellenálló, napokig túlél a felületeken, és a fertőzöttek már a tünetek megjelenése előtt is képesek továbbadni a betegséget. Ha megtörtént a fertőződés, az általában a vírus bejutása után pár héttel okoz tüneteket, bár sokaknál ezek egyáltalán nem mutatkoznak.