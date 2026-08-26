A vérholdtól a világvégéig: elképesztő hiedelmek kapcsolódnak a holdfogyatkozáshoz

Különböző kultúrákban különböző hiedelmek kötődtek a holdfogyatkozáshoz. Egy dolog azonban közös volt bennük: mindenhol természetfeletti jelként tekintettek rá.

Néhány helyen konkrét hagyományok is kötődtek a vérholdhoz vagy a teljes holdfogyatkozáshoz: áldozatokat mutattak be vagy máshogy viselkedtek, amíg tartott az égi jelenség.

Cikkünkben bemutatjuk az 5 legizgalmasabb hiedelmet, amely a holdfogyatkozáshoz kapcsolódott a történelemben.

Ma már tudjuk, hogy a holdfogyatkozás akkor következik be, amikor a Föld a Nap és a Hold közé kerül, és a Föld árnyéka a Hold felszínére vetül. Teljes holdfogyatkozás esetén az egész Hold a Föld sötét árnyékába kerülhet, és vöröses színt ölthet – ezt nevezik gyakran vérholdnak. A vöröses árnyalatot egyébként a Föld légkörén áthaladó, megtört napfény okozza. Ezt azonban a múltban nem tudták az emberek, így a saját hitviláguk szerint ruházták fel jelentéssel a jelenséget.

Holdfogyatkozás augusztusban: rengeteg hiedelem és legenda lengi körül az égi jelenséget. Fotó: Serrgey75 / Shutterstock

5+1 izgalmas hiedelem a holdfogyatkozásról

A különös látvány miatt az emberek sokáig egészen más magyarázatokat kerestek a vérhold látványára. A holdfogyatkozáshoz kapcsolódó hiedelmek között akadtak egészen hátborzongatók is.

1. A jaguár, amely felfalta a Holdat

Az inkák szerint a holdfogyatkozást egy hatalmas jaguár támadása okozta. A ragadozó megtámadta és felfalta a Holdat, a vörös színt pedig a Hold vérével magyarázták. Attól is tartottak, hogy a jaguár ezután a Földre jön, és az embereket is felfalja, ezért zajongással, lándzsák rázásával és kutyák ugattatásával próbálták elűzni a vadat – számolt be a National Geographic.

2. A király, akinek rejtőzködnie kellett

Az ókori Mezopotámiában a holdfogyatkozást démonok támadásának tekintették, ami veszélybe sodorhatta volna a királyukat. Mivel a mezopotámiaiak sokkal fejlettebbek voltak, mint a korabeli népek, már képesek voltak előre jelezni a holdfogyatkozásokat, így fel is készültek azokra: egy helyettes királyt ültettek trónra, amíg az igazi uralkodó elrejtőzött. A „beugró” uralkodó sorsa a fogyatkozás után nem alakult túl jól, általában végeztek vele.