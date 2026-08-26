A vérholdtól a világvégéig: elképesztő hiedelmek kapcsolódnak a holdfogyatkozáshoz

- Különböző kultúrákban különböző hiedelmek kötődtek a holdfogyatkozáshoz. Egy dolog azonban közös volt bennük: mindenhol természetfeletti jelként tekintettek rá.
- Néhány helyen konkrét hagyományok is kötődtek a vérholdhoz vagy a teljes holdfogyatkozáshoz: áldozatokat mutattak be vagy máshogy viselkedtek, amíg tartott az égi jelenség.
- Cikkünkben bemutatjuk az 5 legizgalmasabb hiedelmet, amely a holdfogyatkozáshoz kapcsolódott a történelemben.
Ma már tudjuk, hogy a holdfogyatkozás akkor következik be, amikor a Föld a Nap és a Hold közé kerül, és a Föld árnyéka a Hold felszínére vetül. Teljes holdfogyatkozás esetén az egész Hold a Föld sötét árnyékába kerülhet, és vöröses színt ölthet – ezt nevezik gyakran vérholdnak. A vöröses árnyalatot egyébként a Föld légkörén áthaladó, megtört napfény okozza. Ezt azonban a múltban nem tudták az emberek, így a saját hitviláguk szerint ruházták fel jelentéssel a jelenséget.
5+1 izgalmas hiedelem a holdfogyatkozásról
A különös látvány miatt az emberek sokáig egészen más magyarázatokat kerestek a vérhold látványára. A holdfogyatkozáshoz kapcsolódó hiedelmek között akadtak egészen hátborzongatók is.
1. A jaguár, amely felfalta a Holdat
Az inkák szerint a holdfogyatkozást egy hatalmas jaguár támadása okozta. A ragadozó megtámadta és felfalta a Holdat, a vörös színt pedig a Hold vérével magyarázták. Attól is tartottak, hogy a jaguár ezután a Földre jön, és az embereket is felfalja, ezért zajongással, lándzsák rázásával és kutyák ugattatásával próbálták elűzni a vadat – számolt be a National Geographic.
2. A király, akinek rejtőzködnie kellett
Az ókori Mezopotámiában a holdfogyatkozást démonok támadásának tekintették, ami veszélybe sodorhatta volna a királyukat. Mivel a mezopotámiaiak sokkal fejlettebbek voltak, mint a korabeli népek, már képesek voltak előre jelezni a holdfogyatkozásokat, így fel is készültek azokra: egy helyettes királyt ültettek trónra, amíg az igazi uralkodó elrejtőzött. A „beugró” uralkodó sorsa a fogyatkozás után nem alakult túl jól, általában végeztek vele.
3. Rahu démon, aki újra és újra lenyeli a Holdat
Egy régi hindu hiedelem szerint Rahu démon azért üldözi a Napot és a Holdat, mert bosszút akar állni azokon egy ősi sérelme miatt. Amikor sikerül elkapnia a Holdat, egyszerűen lenyeli azt – ez okozza a holdfogyatkozást. A legenda szerint azonban Rahunak csak a feje maradt halhatatlan, a Hold így végül mindig kiszabadult a nyakán keresztül.
4. A kismamákat különösen óvták vérhold idején
A holdfogyatkozáshoz Indiában több, várandós nőket érintő legenda is kapcsolódott. Egyes hagyományok szerint a kismamáknak ilyenkor nem volt szabad enniük és házimunkát végezniük, sőt bizonyos helyekre nem is mehettek ki, mert attól tartottak, hogy az égi jelenség árthat a születendő gyereknek. Hasonló hiedelmekről Észak-Amerika egyes őslakos közösségeiben is beszámoltak, pedig a két népet több ezer kilométer és egy óceán választotta el egymástól.
5. A Holdat a saját állatai támadták meg
A kaliforniai Hupa indiántörzs története szerint a Holdnak húsz felesége és számos állata volt. Amikor nem adott nekik elegendő élelmet, az állatok – köztük hegyi oroszlánok és csörgőkígyók – rátámadtak, és addig falatoztak belőle, amíg csak a vére maradt. A Hold feleségei ezután megmentették és meggyógyították, így ért véget az égi testtel kapcsolatos jelenség.
+1: A vérhold a végzet jele?
A vörös Hold látványa sok kultúrában baljós jelentést kapott: háborúval, halállal, szerencsétlenséggel vagy akár a világvégével is összekapcsolták. A „vérhold” kifejezés ráadásul modern apokaliptikus hiedelmekben is felbukkant, miközben a tudomány szerint a vörös színnek teljesen természetes oka van. Emellett az asztrológiában is hatalmas jelentőséget társítanak hozzá.
Mikor lesz holdfogyatkozás 2026-ban?
A következő látványos égi eseményre már nem kell sokat várni: 2026. augusztus 28-án, péntek hajnalban részleges holdfogyatkozás lesz látható Magyarországról. Budapesten 3:23-kor kezdődik a jelenség, a Hold 4:33-tól lép be a Föld sötét árnyékába, a legnagyobb látható fogyatkozás pedig 5:58-kor következik be, közvetlenül holdnyugta előtt.
Az augusztusi holdfogyatkozás további részleteiről az alábbi videóban tájékozódhatsz:
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