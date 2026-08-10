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csillagjegy

Augusztusi horoszkóp: mindent átírnak az égiek, 3 csillagjegy élete alaposan felfordul

7 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Ez lesz a meglepetések hónapja! A horoszkóp szerint izgalmas fordulatok várhatók.
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csillagjegyaugusztusi horoszkóphoroszkóp

Ebben a hónapban új energiák kapnak szárnyra, aminek köszönhetően egyes csillagjegyek életében nagy lehetőségek nyílnak mind a szerelem, mind a pénzügyek területén. Mutatjuk az augusztusi horoszkóp részleteit!

Augusztusi horoszkóp: az új energiák új lehetőségeket hoznak
Augusztusi horoszkóp: az új energiák új lehetőségeket hoznak
Fotó: Unsplash

Augusztusi horoszkóp: három csillagjegy életében nagy változás jön

Oroszlán

Az Oroszlánok számára az augusztus vízválasztó lehet, a jegy képviselői ugyanis új karrierlehetőségeket kapnak és izgalmas ismeretségeket kötnek. Az augusztus 12-i napfogyatkozás elősegítheti egy szerelem kialakulását vagy egy új munkahelyen való elhelyezkedést, míg a hónap vége stabilabb pénzügyi és érzelmi alapokat teremthet.

Mérleg 

Készülj rá, hogy a társasági életed hamarosan felpezsdül, ami annak köszönhető, hogy a Vénusz a jegyedbe lép. Ebben a hónapban magabiztosabbá válsz, ami növeli a vonzerődet is, és elősegíti az új ismeretségek kialakulását. A hónap kedvez az állásinterjúknak, tárgyalásoknak és hosszú távú tervek elindításának.

Szűz 

A Szűz jegyűek is szerencsés helyzetben vannak, az előttük álló akadályok szép lassan megszűnnek. A munkahelyükön előléptethetik őket, ezzel pénzügyi lehetőségek nyílhatnak meg, és a hónap végén fontos fordulat következhet egy párkapcsolatban vagy üzleti együttműködésben. 

 

 

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