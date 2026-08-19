Horoszkóp: jó és rossz hírek jöhetnek, több csillagjegyre szerencsés hosszú hétvége vár

KOS
Egy kellemetlen és egy kellemes fényszög is hatással lehet önre. Vagyis jó és rossz hírt is kaphat. Ha nem egyértelmű, hogyan reagáljon, inkább halassza el a döntést! A hosszú hétvége nagyszerűnek ígérkezik. Csak arra ügyeljen, hogy senkit ne sürgessen. Szerelem: párja most igazi biztos pont lehet.
Karrier: a legnagyobb kihívás a prioritások felállítása - írja a Fanny magazin.
BIKA
A csütörtöki nemzeti ünnep miatt csak a szerda marad arra, hogy ügyeket intézzen. Ne bosszankodjon, ha az illetékes éppen szabadságon lesz! Önnek is ezt kellene tennie. Bármit talál ki, jó eséllyel összejön. Szerelem: persze a párjának is lesz egy-két javaslata…
Karrier: akadályok ugyan lesznek, de az utolsó pillanatban megláthatja a megoldást.
IKREK
Millió ötlete és dolga is van. Szinte ezerfelé kellene szakadnia ahhoz, hogy mindennel végezzen. Mivel ez lehetetlen, prioritást kell felállítania. Közben azonban nem ártana, ha élvezné is az életet. Szerelem: ne várjon a hosszú hétvégéig, romantikázhatnak hét közben is. Utána újra pöröghet tovább.
Karrier: a heti konstellációk jó eredményeket ígérnek.
RÁK
Az, aki próbára teszi a türelmét, később akár a megmentőjévé is válhat, csak maradjon megértő. Vegye észre, hogy nem önnel akar kitolni, amikor figyelmetlen! Ezek után szuper napok következnek. Szerelem: a hosszú hétvégére önnek és párjának is rengeteg terve és ötlete lehet.
Karrier: ne hagyja, hogy mások félelmei visszatartsák az előrelépéstől!
OROSZLÁN
Csütörtökön, pénteken és szombaton szuper fényszögek lesznek az égen. Értékelje és élvezze, hogy most jó dolga van! Ne sajnálja azokat, akik panaszkodnak! Csak akkor beszéljen, ha kérdezik! Szerelem: ha szingli, izgalmas találkozást jeleznek a bolygók.
Karrier: vasárnap hajnalban a Nap kilép az Oroszlánból, ami egy fejezet végét jelzi az ön számára.
SZŰZ
Ne lepődjön meg azon, hogy a hosszú hétvége miatt ezen a héten szinte mindenhol zárt ajtókba ütközhet. Aki csak teheti, szabadságra megy. Jobban jár, ha nem most akar fontos ügyeket intézni. Szerelem: nehezen jutnak dűlőre egy fontos kérdésben. Napolják el.
Karrier: vasárnap hajnalban a Nap belép a Szűzbe. Innentől könnyebb dolga lesz.
MÉRLEG
Rányomhatja a bélyegét erre a hetére a pénteki Vénusz–Szaturnusz szembenállás. Már szerdától különösen érzékeny lehet, főleg akkor, amikor tapintatlansággal találkozik. Ez akkor is felháboríthatja, ha nem érinti önt közvetlenül. Szerelem: most fókuszáljanak egymásra a külvilág helyett.
Karrier: ha jót akar magának, maradjon ki a konfliktusokból!
SKORPIÓ
A tűz és a víz elem remélhetőleg nem harcolni, hanem dominálni fog ezen a héten. Ez most különösen aktuális: szerdán gyorsan el kell intéznie mindent, hogy a hosszú hétvégén már lazíthasson. Szerelem: boldog napokat jelez a horoszkóp.
Karrier: senki sem várja el öntől, hogy egyedül szakadjon meg a munkában. Szóljon, ha túl sok!
NYILAS
Igazán elemében lehet ezen a héten. Nem kérdés, hogy most szinte legyőzhetetlennek érezheti magát. Ezt annak is köszönheti, hogy sosem gondolkodik sokáig, ha segíteni kell. Szerelem: egy kis közös nevetés most többet jelenthet, mint egy hosszú beszélgetés. Karrier: a sikerének egyik záloga az ösztönös segítőkészség.
BAK
Az emberek többsége erre a hétre időzíti a szabadságát,. A bolygók szerint ön is fantasztikus érezheti magát a bőrében, ha a saját habitusának megfelelő kikapcsolódást választja. Szerelem: ha nyitott rá, most van a környezetében egy komoly „jelentkező”.
Karrier: jó híreket kap egy hosszú távú tervével kapcsolatban.
VÍZÖNTŐ
A tüzes jegyekben járó bolygók az aktivitásnak kedveznek, míg a vizes jegyekben járók a passzivitást támogatják. Megteheti, hogy a hosszú hétvégén felteszi a lábát, és csak akkor teszi le, amikor egy újabb adag gyümölcsért indul. Szerelem: a pihenés a párkapcsolatba is békét hoz.
Karrier: hétfőtől zöld lámpát kap a terveihez.
HALAK
Szerdán minden a kezére játszik. Ha mégsem jut a végére mindennel, majd folytatja jövő héten. A hosszú hétvége önnek is jár. A tűz dominanciája miatt most kedve lehet a nyüzsgéshez. Elutazhat, kirándulhat. Szerelem: sok érdekes emberrel és izgalmas lehetőséggel találkozhat.
Karrier: nincs olyan feladat, ami ne várhatna jövő hétig...