KOS

Egy kellemetlen és egy kellemes fényszög is hatással lehet önre. Vagyis jó és rossz hírt is kaphat. Ha nem egyértelmű, hogyan reagáljon, inkább halassza el a döntést! A hosszú hétvége nagyszerűnek ígérkezik. Csak arra ügyeljen, hogy senkit ne sürgessen. Szerelem: párja most igazi biztos pont lehet.

Karrier: a legnagyobb kihívás a prioritások felállítása - írja a Fanny magazin.

Horoszkóp: jó és rossz hírek jöhetnek, több csillagjegyre szerencsés hosszú hétvége vár Fotó: Shutterstock

BIKA

A csütörtöki nemzeti ünnep miatt csak a szerda marad arra, hogy ügyeket intézzen. Ne bosszankodjon, ha az illetékes éppen szabadságon lesz! Önnek is ezt kellene tennie. Bármit talál ki, jó eséllyel összejön. Szerelem: persze a párjának is lesz egy-két javaslata…

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IKREK

Millió ötlete és dolga is van. Szinte ezerfelé kellene szakadnia ahhoz, hogy mindennel végezzen. Mivel ez lehetetlen, prioritást kell felállítania. Közben azonban nem ártana, ha élvezné is az életet. Szerelem: ne várjon a hosszú hétvégéig, romantikázhatnak hét közben is. Utána újra pöröghet tovább.

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RÁK

Az, aki próbára teszi a türelmét, később akár a megmentőjévé is válhat, csak maradjon megértő. Vegye észre, hogy nem önnel akar kitolni, amikor figyelmetlen! Ezek után szuper napok következnek. Szerelem: a hosszú hétvégére önnek és párjának is rengeteg terve és ötlete lehet.

Karrier: ne hagyja, hogy mások félelmei visszatartsák az előrelépéstől!

OROSZLÁN

Csütörtökön, pénteken és szombaton szuper fényszögek lesznek az égen. Értékelje és élvezze, hogy most jó dolga van! Ne sajnálja azokat, akik panaszkodnak! Csak akkor beszéljen, ha kérdezik! Szerelem: ha szingli, izgalmas találkozást jeleznek a bolygók.

Karrier: vasárnap hajnalban a Nap kilép az Oroszlánból, ami egy fejezet végét jelzi az ön számára.

SZŰZ

Ne lepődjön meg azon, hogy a hosszú hétvége miatt ezen a héten szinte mindenhol zárt ajtókba ütközhet. Aki csak teheti, szabadságra megy. Jobban jár, ha nem most akar fontos ügyeket intézni. Szerelem: nehezen jutnak dűlőre egy fontos kérdésben. Napolják el.