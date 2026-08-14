Eddig 5 fürdőzőt támadott meg a tengeri teknős Horvátországban – Milyen állatokkal kell vigyáznunk az Adrián?

Horvátország veszélyes állatai a tengerben és a szárazföldön egyaránt előfordulhatnak.

A horvát tengerparton is élnek olyan fajok, amelyek kellemetlen vagy akár fájdalmas sérülést okozhatnak.

A mérges kígyók és pókok miatt a természetjáróknak sem árt óvatosnak lenniük.

Az Adriában élő veszélyes állatok között olyan fajok is akadnak, amelyek első látásra ártalmatlannak tűnnek.

5+1 állat, amelyektől érdemes tartani Horvátországban. Mutatjuk, mire figyelj a nyaralás alatt.

Nem gondoltuk volna, de egy tengeri teknős felkerült a legveszélyesebb adriai állatok listájára! A vérmes egyed eddig 5 fürdőzőt támadott meg a horvátországi nyaralása során. A legutóbbi támadás Kastel Luksicnál történt. Az állatot egyelőre nem fogták be, hanem a horvát Környezetvédelmi és Zöld Átállási Minisztérium szakemberei tartják megfigyelés alatt, ugyanis fokozottan védett fajról van szó és az átszállítása komoly stresszt okozna számára. Az nem meglepő, hogy egy tengeri teknős a sekély vízbe téved a fürdőzők közé, de a fajra egyáltalán nem jellemző az agresszivitás, mert inkább kerülik az embereket – írja a vg.hu.

A horvátországi nyaralásunk akár kórházzal is végződhet, ha nem vigyázunk az ott élő állatokkal.

Fotó: shutterstock / Shutterstock

Milyen veszélyes állatok leselkednek ránk a horvátországi nyaralásunk során?

1. Szarvasvipera – a horvát természet egyik valódi veszélyforrása

A szarvasvipera Horvátország egyik legismertebb mérges kígyója. A száraz, sziklás, bozótos területeket kedveli, ezért főként kiránduláskor lehet érdemes odafigyelni rá.

Mérges kígyó, ezért a találkozást nem szabad félvállról venni.

Jellemzően kerüli az embert.

Sziklás, bokros terepen érdemes zárt cipőt viselni.

Ha valakit megmar, minél hamarabb orvosi segítségre van szükség.

2. Mediterrán fekete özvegy – apró pók, komoly méreggel

A mediterrán fekete özvegy a horvát tengerpart egyes részein is megtalálható. Rejtőzködő életmódot folytat, ezért sokkal kisebb az esélye a találkozásnak, mint ahogy a neve alapján gondolnánk. A Premantura-félszigeten például a szarvasviperával együtt a potenciálisan veszélyes fajok között tartják számon.