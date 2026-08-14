Eddig 5 fürdőzőt támadott meg a tengeri teknős Horvátországban – Milyen állatokkal kell vigyáznunk az Adrián?

- Horvátország veszélyes állatai a tengerben és a szárazföldön egyaránt előfordulhatnak.
- A horvát tengerparton is élnek olyan fajok, amelyek kellemetlen vagy akár fájdalmas sérülést okozhatnak.
- A mérges kígyók és pókok miatt a természetjáróknak sem árt óvatosnak lenniük.
- Az Adriában élő veszélyes állatok között olyan fajok is akadnak, amelyek első látásra ártalmatlannak tűnnek.
- 5+1 állat, amelyektől érdemes tartani Horvátországban. Mutatjuk, mire figyelj a nyaralás alatt.
Nem gondoltuk volna, de egy tengeri teknős felkerült a legveszélyesebb adriai állatok listájára! A vérmes egyed eddig 5 fürdőzőt támadott meg a horvátországi nyaralása során. A legutóbbi támadás Kastel Luksicnál történt. Az állatot egyelőre nem fogták be, hanem a horvát Környezetvédelmi és Zöld Átállási Minisztérium szakemberei tartják megfigyelés alatt, ugyanis fokozottan védett fajról van szó és az átszállítása komoly stresszt okozna számára. Az nem meglepő, hogy egy tengeri teknős a sekély vízbe téved a fürdőzők közé, de a fajra egyáltalán nem jellemző az agresszivitás, mert inkább kerülik az embereket – írja a vg.hu.
Milyen veszélyes állatok leselkednek ránk a horvátországi nyaralásunk során?
1. Szarvasvipera – a horvát természet egyik valódi veszélyforrása
A szarvasvipera Horvátország egyik legismertebb mérges kígyója. A száraz, sziklás, bozótos területeket kedveli, ezért főként kiránduláskor lehet érdemes odafigyelni rá.
- Mérges kígyó, ezért a találkozást nem szabad félvállról venni.
- Jellemzően kerüli az embert.
- Sziklás, bokros terepen érdemes zárt cipőt viselni.
- Ha valakit megmar, minél hamarabb orvosi segítségre van szükség.
2. Mediterrán fekete özvegy – apró pók, komoly méreggel
A mediterrán fekete özvegy a horvát tengerpart egyes részein is megtalálható. Rejtőzködő életmódot folytat, ezért sokkal kisebb az esélye a találkozásnak, mint ahogy a neve alapján gondolnánk. A Premantura-félszigeten például a szarvasviperával együtt a potenciálisan veszélyes fajok között tartják számon.
- Elsősorban száraz, eldugott helyeken érdemes számítani rá.
- Nem keresi az ember társaságát.
- Megfogni vagy megzavarni semmiképpen sem ajánlott.
- Csípés esetén orvosi vizsgálat indokolt.
3. Pókhal – könnyű rálépni az Adriában
A pókhal az egyik olyan tengeri állat, amely a strandolóknak is okozhat kellemetlen pillanatokat. A homokos vagy kavicsos tengerfenéken elrejtőzik, ezért sekély vízben gyakorlatilag észrevehetetlen lehet. Mérgező tüskéi miatt a véletlen rálépés rendkívül fájdalmas szúrást okozhat.
- Sekély vízben is előfordulhat.
- Gyakran csak a szeme és egy része látható.
- Vízi cipővel csökkenthető a véletlen rálépés esélye.
- Nem támad, a sérülés többnyire véletlenül történik.
4. Tűzhal – látványos, de jobb nem megérinteni
Az Adriában egyre nagyobb figyelmet kap a tűzhal megjelenése. A horvát partoknál 2024 júniusa és 2025 januárja között 122 igazolt észlelést dokumentáltak, ami a faj gyors terjedésére utal.
- Feltűnő külseje miatt könnyen felkelti a búvárok és snorkelezők figyelmét.
- Tüskéi mérget tartalmaznak.
- Sem megfogni, sem piszkálni nem szabad.
- A horvát kutatások szerint már az Adria keleti részén is jelentős terjedést mutat.
5. Medúzák – nem mindegyik veszélyes, de csíphetnek
A medúzák rendszeresen felbukkannak az Adriában, de fontos, hogy nem valamennyi faj jelent komoly veszélyt. Egyes fajok érintése azonban égő, csípő érzést és kellemetlen bőrtüneteket válthat ki.
- Ha medúzát látsz, inkább ússz el mellette.
- Ne próbáld meg kézzel eltávolítani.
- A csípés erőssége fajonként eltérő lehet.
- A helyi strandfigyelmeztetéseket érdemes figyelni.
+ 1 Cápák az Adrián
Nagy fehér cápa
Tenger lévén cápák is élnek az Adria vizeiben, de a 30 faj többsége teljesen ártalmatlan. A fürdőzőkre a ritkán felbukkanó nagy fehér cápa jelenthet veszélyt. Az utolsó feljegyzett cápatámadás 2008-ban, Vis szigeténél történt, ahol egy 4 méteres példány sebesített meg egy szigonnyal vadászó búvárt. Az utolsó halálos, nagy fehér által elkövetett támadás 1974-ben történt a horvátországi Omis közelében.
Kékcápa
Leginkább a nyílt, mély vizeket kedveli, ezért is nagyon ritkán támad emberre. A faj viszont nagy veszélyben van az emberi kapzsiság miatt, mert a cápauszony-leves egyik leggyakoribb alapanyaga, ezért drámaian lecsökkent a populációja.
Makócápa
Veszélyesebb, mint a kékcápa, mert természetéből adódóan agresszívebb is. Az akár 4 méteresre megnövő ragadozó elképesztően gyors, ha támadásba lendül, súlyos vagy végzetes sebeket ejt akár az emberen is. Mivel a nyílt vizeket kedveli, leginkább a sporthorgászok lehetnek veszélyben, mert akár a csónakba is bevetődhet.
Ha a déli szomszédainknál nyaralsz, nem árt az óvatosság, de a veszélyes helyzetek némi körültekintéssel elkerülhetőek.