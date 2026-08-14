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veszélyes állatok

Eddig 5 fürdőzőt támadott meg a tengeri teknős Horvátországban – Milyen állatokkal kell vigyáznunk az Adrián?

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
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Nem cápa, hanem egy tengeri teknős tartja rettegésben a fürdőzőket a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén. Eddig 5 embert harapott meg, de egyelőre szabadon garázdálkodik. Nem ez az egyetlen állat, ami veszélyt jelent ránk a horvátországi nyaralásunk alatt. Összegyűjtöttük a 6 legveszélyesebb állatot, amikkel jobb, ha vigyázol.
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  • Horvátország veszélyes állatai a tengerben és a szárazföldön egyaránt előfordulhatnak.
  • A horvát tengerparton is élnek olyan fajok, amelyek kellemetlen vagy akár fájdalmas sérülést okozhatnak.
  • A mérges kígyók és pókok miatt a természetjáróknak sem árt óvatosnak lenniük.
  • Az Adriában élő veszélyes állatok között olyan fajok is akadnak, amelyek első látásra ártalmatlannak tűnnek.
  • 5+1 állat, amelyektől érdemes tartani Horvátországban. Mutatjuk, mire figyelj a nyaralás alatt.

Nem gondoltuk volna, de egy tengeri teknős felkerült a legveszélyesebb adriai állatok listájára! A vérmes egyed eddig 5 fürdőzőt támadott meg a horvátországi nyaralása során. A legutóbbi támadás Kastel Luksicnál történt. Az állatot egyelőre nem fogták be, hanem a horvát Környezetvédelmi és Zöld Átállási Minisztérium szakemberei tartják megfigyelés alatt, ugyanis fokozottan védett fajról van szó és az átszállítása komoly stresszt okozna számára. Az nem meglepő, hogy egy tengeri teknős a sekély vízbe téved a fürdőzők közé, de a fajra egyáltalán nem jellemző az agresszivitás, mert inkább kerülik az embereket – írja a vg.hu.

Horvátországi nyaraláson résztvevő fürdőzők a tengerparton
A horvátországi nyaralásunk akár kórházzal is végződhet, ha nem vigyázunk az ott élő állatokkal. 
Fotó: shutterstock / Shutterstock

Milyen veszélyes állatok leselkednek ránk a horvátországi nyaralásunk során?

1. Szarvasvipera – a horvát természet egyik valódi veszélyforrása

A szarvasvipera Horvátország egyik legismertebb mérges kígyója. A száraz, sziklás, bozótos területeket kedveli, ezért főként kiránduláskor lehet érdemes odafigyelni rá.

  • Mérges kígyó, ezért a találkozást nem szabad félvállról venni.
  • Jellemzően kerüli az embert.
  • Sziklás, bokros terepen érdemes zárt cipőt viselni.
  • Ha valakit megmar, minél hamarabb orvosi segítségre van szükség.

2. Mediterrán fekete özvegy – apró pók, komoly méreggel

A mediterrán fekete özvegy a horvát tengerpart egyes részein is megtalálható. Rejtőzködő életmódot folytat, ezért sokkal kisebb az esélye a találkozásnak, mint ahogy a neve alapján gondolnánk. A Premantura-félszigeten például a szarvasviperával együtt a potenciálisan veszélyes fajok között tartják számon.

  • Elsősorban száraz, eldugott helyeken érdemes számítani rá.
  • Nem keresi az ember társaságát.
  • Megfogni vagy megzavarni semmiképpen sem ajánlott.
  • Csípés esetén orvosi vizsgálat indokolt.

3. Pókhal – könnyű rálépni az Adriában

A pókhal az egyik olyan tengeri állat, amely a strandolóknak is okozhat kellemetlen pillanatokat. A homokos vagy kavicsos tengerfenéken elrejtőzik, ezért sekély vízben gyakorlatilag észrevehetetlen lehet. Mérgező tüskéi miatt a véletlen rálépés rendkívül fájdalmas szúrást okozhat.

  • Sekély vízben is előfordulhat.
  • Gyakran csak a szeme és egy része látható.
  • Vízi cipővel csökkenthető a véletlen rálépés esélye.
  • Nem támad, a sérülés többnyire véletlenül történik.

4. Tűzhal – látványos, de jobb nem megérinteni

Az Adriában egyre nagyobb figyelmet kap a tűzhal megjelenése. A horvát partoknál 2024 júniusa és 2025 januárja között 122 igazolt észlelést dokumentáltak, ami a faj gyors terjedésére utal.

  • Feltűnő külseje miatt könnyen felkelti a búvárok és snorkelezők figyelmét.
  • Tüskéi mérget tartalmaznak.
  • Sem megfogni, sem piszkálni nem szabad.
  • A horvát kutatások szerint már az Adria keleti részén is jelentős terjedést mutat.

5. Medúzák – nem mindegyik veszélyes, de csíphetnek

A medúzák rendszeresen felbukkannak az Adriában, de fontos, hogy nem valamennyi faj jelent komoly veszélyt. Egyes fajok érintése azonban égő, csípő érzést és kellemetlen bőrtüneteket válthat ki.

  • Ha medúzát látsz, inkább ússz el mellette.
  • Ne próbáld meg kézzel eltávolítani.
  • A csípés erőssége fajonként eltérő lehet.
  • A helyi strandfigyelmeztetéseket érdemes figyelni.

+ 1 Cápák az Adrián

Nagy fehér cápa

Tenger lévén cápák is élnek az Adria vizeiben, de a 30 faj többsége teljesen ártalmatlan. A fürdőzőkre a ritkán felbukkanó nagy fehér cápa jelenthet veszélyt. Az utolsó feljegyzett cápatámadás 2008-ban, Vis szigeténél történt, ahol egy 4 méteres példány sebesített meg egy szigonnyal vadászó búvárt. Az utolsó halálos, nagy fehér által elkövetett támadás 1974-ben történt a horvátországi Omis közelében. 

Kékcápa

Leginkább a nyílt, mély vizeket kedveli, ezért is nagyon ritkán támad emberre. A faj viszont nagy veszélyben van az emberi kapzsiság miatt, mert a cápauszony-leves egyik leggyakoribb alapanyaga, ezért drámaian lecsökkent a populációja. 

Makócápa

Veszélyesebb, mint a kékcápa, mert természetéből adódóan agresszívebb is. Az akár 4 méteresre megnövő ragadozó elképesztően gyors, ha támadásba lendül, súlyos vagy végzetes sebeket ejt akár az emberen is. Mivel a nyílt vizeket kedveli, leginkább a sporthorgászok lehetnek veszélyben, mert akár a csónakba is bevetődhet. 

Ha a déli szomszédainknál nyaralsz, nem árt az óvatosság, de a veszélyes helyzetek némi körültekintéssel elkerülhetőek. 

 


 

 

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