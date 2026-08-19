Ezen az egy szokáson múlik, meddig fogsz élni

- A hosszú élet nem elsősorban a genetikán múlik, hanem azon, mennyire őrizzük meg az izomerőnket.
- Kutatások szerint az izomtömeg és az izomerő pontosabban jelzi az életkilátásokat, mint sok laboreredmény.
- Az erősítő edzés negyven felett is képes lassítani az izomvesztést és javítani az életminőséget.
Negyvenéves kor felett a szervezet izomtömege természetes módon csökkenni kezd. Ezt a folyamatot szarkopéniának nevezik, és mozgásszegény életmód mellett évente akár 0,5–1 százalékos izomvesztéssel is járhat. Ez elsőre alig észrevehető, de évtizedek alatt komoly különbséget jelenthet a hosszú élet és az életminőség szempontjából abban, hogy hetvenévesen még aktív életet élünk-e, vagy már az alapvető mozgásformák is kihívást jelentenek. Az izom részt vesz a vércukorszint szabályozásában, tehermentesíti az ízületeket és védi a csontokat. Minél alacsonyabb az izomtömegünk, annál nagyobb az elesések, sérülések és az önállóság elvesztésének kockázata. Idősebb korban az izomvesztést gyakran tovább gyorsítja a csökkent étvágy és az alacsony energia- vagy fehérjebevitel, ami sokaknál észrevétlenül alakul ki.
Meglepő, mi növeli meg a hosszú élet esélyét
Egyre több kutatás jut ugyanarra a következtetésre, hogy idősebb korban a hosszú élet kilátásait nem elsősorban a laboreredmények határozzák meg. Sokkal beszédesebb mutató az izomtömeg, a járás sebessége és a marokerő. A marokerő azért különösen fontos, mert jól tükrözi az egész test izomzatának általános állapotát. Ezek együtt sok esetben pontosabban jelzik előre az életkilátásokat, mint számos klasszikus egészségügyi paraméter.
Vizsgálatok azt is kimutatták, hogy az izomerő már fiatal felnőttkorban összefügg a későbbi szív- és érrendszeri betegségek, valamint a stroke kockázatával. Egy sokat idézett tanulmányban hetvenéves, rendszeresen edző embereket hasonlítottak össze negyvenéves, mozgásszegény életmódot élőkkel. Az eredmény meglepő volt: az edzett idősek több fizikai mutatóban felvették a versenyt a fiatalabb, de inaktív résztvevőkkel.
Miért fontos az izomerő?
A nagyobb izomtömeg nyugalmi állapotban is több energiát igényel, így segít fenntartani az egészséges testsúlyt. Javítja az inzulinérzékenységet, ezzel támogatja a stabil vércukorszintet, ami kulcsfontosságú a 2-es típusú cukorbetegség és a szívbetegségek megelőzésében. Az alacsony izomerő összefüggést mutat a kognitív hanyatlással is: kutatások szerint az izomvesztés és a demencia kockázata között szoros kapcsolat van.
Az erősebb izmok javítják az egyensúlyt és a koordinációt, így csökkentik az elesések esélyét, amelyek idősebb korban gyakran vezetnek tartós mozgáskorlátozottsághoz. Az ellenállásos edzés a csontokra is jótékony hatással van, lassítja a csontsűrűség csökkenését, ami különösen fontos a menopauza utáni időszakban. Kevésbé ismert, de lényeges hatás, hogy az izom az immunrendszert is támogatja: olyan aminosavakat raktároz, amelyek betegség vagy stressz idején segítik a szervezet regenerálódását, és szerepet játszanak a gyulladásos folyamatok szabályozásában. Ezek a hatások együtt alapozzák meg a hosszú élet esélyét.
A nőknek is kell az izom
Sokan tartanak az erősítő edzésektől, mert attól félnek, hogy túl izmosak lesznek és elveszítik nőies idomaikat. A valóság az, hogy a nők szervezetében az izomépítés jóval lassabb, az erőnléti mozgás inkább feszesít, formál, miközben segít megőrizni az izomtömeget, ami a hosszú élet és az önállóság alapja. A nők számára az erőnléti edzés minden életkorban fontos szerepet játszik.
Az ellenállással végzett mozgás serkenti a csontképző folyamatokat, ami hozzájárul az erősebb, ellenállóbb csontozathoz. Ennek különösen a menopauza utáni időszakban van jelentősége, amikor a csontritkulás kockázata megnő.
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Már néhány következetes életmódbeli változtatással is jelentős eredményeket érhetünk el. Az ellenállásos edzés a leghatékonyabb eszköz a szarkopénia lassítására. Ide tartoznak a súlyzós, gumiszalagos és saját testsúlyos gyakorlatok is. Kutatások szerint még korábban teljesen inaktív embereknél is akár hat hét alatt számottevő erőnövekedés tapasztalható heti két-három edzéssel.
Az izmok megőrzéséhez a megfelelő fehérjebevitel is elengedhetetlen. Idősebb korban könnyen alakul ki hiány, ezért fontos, hogy minden étkezés tartalmazzon jó minőségű fehérjeforrást. A regenerálódás legalább ennyire számít: pihentető alvás nélkül az izmok nem tudnak alkalmazkodni a terheléshez. Emellett a hétköznapi aktivitás is sokat számít. A rendszeres séta, a lépcsőzés vagy akár a kertészkedés mind hozzájárul ahhoz, hogy a mozgás az élet természetes része maradjon, és hosszú távon is támogassa a hosszú életet.
Sosem késő elkezdeni az edzést
Az erősítő edzés egyik legnagyobb előnye, hogy bármely életkorban elkezdhető. Negyven-ötven évesen heti két alkalom már elegendő lehet ahhoz, hogy megállítsuk az izomvesztést, sőt tartalékot is építsünk a későbbi évekre. Ez nem feltétlenül jelent edzőtermet vagy nehéz súlyokat: a saját testsúlyos gyakorlatok is hatékonyak.
Ilyen például a fekvőtámasz, amely egyszerre dolgoztatja meg a karokat, a vállakat, a mellkast és a törzs izmait. Könnyen igazítható az aktuális erőnléthez, végezhető falnál, széknél támaszkodva vagy térdelőtámaszként is. A kulcs a rendszeresség és a fokozatosság. Krónikus betegség vagy mozgásszervi panasz esetén az edzés megkezdése előtt érdemes szakemberrel egyeztetni.
A reumatológus szakorvos magyarázza el, hogyan előzzük meg az időskori izomtömeg-vesztést:
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