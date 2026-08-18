Miért robbanunk le, amikor végre pihenhetnénk? Így kerüld el, hogy lebetegedj a hosszú hétvégén

Egy holland kutatásból, amelyben több ezer férfit és nőt vizsgáltak a hosszú hétvégéiken és nyaralásaik idején, hogy képet kapjanak a szabadidős betegség részleteiről, a következők derültek ki: a résztvevők 3,2%-át érintette a probléma, valamivel magasabb arányban a férfiakat, illetve azokat, akik túlságosan is a munka megszállottjai. Voltak, akik évtizedek óta küzdöttek az állapottal.

Amikor a szervezet nem bírja tovább, és lebetegszünk a hosszú hétvége alatt.

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Ha betelik a pohár a hosszú hétvége alatt

Az egyik legfőbb oka, ha a pihenés idején dőlünk ágynak, hogy a stressz-szint és az immunrendszer szoros összefüggésben állnak egymással. Nem véletlenül mondjuk gyakran, hogy a stressz megbetegít. Az állandó feszültség ugyanis gátolja a gyulladásokért felelős immunválaszt, egy legyengült immunrendszer pedig kevésbé képes védekezni a kórokozókkal szemben. A „nincs időm betegnek lenni” parancsot nem tudja a test a végtelenségig teljesíteni, az elnyomott és figyelmen kívül hagyott testi reakciók, és bujkáló tünetek előbb vagy utóbb felszínre törnek – többnyire akkor, amikor a szervezet végre lazíthatna. A leggyakoribbak ilyenkor az influenzás tünetek, a felső-légúti panaszok, gyulladások, emésztési gondok, mérhetetlen fáradtság, tompaság, szédülés, rossz közérzet, izomfájdalmak és migrénes fejfájás.

Fókuszban: a kimerülés

Nemcsak testileg, hanem lelkileg is lerobbanhatunk a szünnapok küszöbén, aminek legfőbb magyarázata a stresszes mindennapok okozta kimerülés, valamint a stressz-szint hirtelen megváltozása. A feszültség ugyanis nemcsak az immunrendszerre hat: fokozza az adrenalin termelését is, ami az éberség és teljesítmény fenntartásáért felel, és aminek következtében megemelkedik a kortizolszint is. Az egyik napról a másikra történő leállás azonban hirtelen lecsökkenti ezeket, a szervezetünk pedig azt az üzenetet kapja, hogy vége az állandó készültségnek.

Ez aztán nagy fokú fáradtságot, rossz hangulatot, ingerültséget idézhet elő a hosszú hétvége alatt. Egy-egy feszített időszakot követően olyan érzelmi és mentális problémák is felszínre kerülhetnek, amiket korábban elnyomtunk, a szőnyeg alá söpörtünk. Tipikusak ilyenkor a párkapcsolati vagy családi konfliktusok, amik régen hordozott nehézségekre hívják fel a figyelmet. Mindez alapjaiban vezet lelki kimerültséghez és szorongáshoz, de a tökéletes nyaralás vágya is okozhat belső feszültséget.