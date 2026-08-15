Aperol helyett Hugo Spritz: így készül a nyár legnépszerűbb frissítő koktélja

Hosszú éveken át a narancssárgán tündöklő Aperol Spritz egyeduralkodó volt a nyári délutánokon, ám idén trónfosztás történt az európai és a hazai teraszokon. A vendéglátóhelyek visszajelzései és a Google keresési trendjei alapján a Hugo Spritz lett az idei szezon legkeresettebb hűsítője.

Letaszította a trónról az Aperolt a Hugo Spritz.

A könnyed, bodzás-mentás alternatíva titka, hogy kevésbé kesernyés, alacsonyabb az alkoholtartalma, és a tikkasztó hőségben sokkal frissítőbb élményt nyújt.

Hugo Spritz: miért váltottunk zöldre idén nyáron?

Bár a Hugo nem mai találmány – a dél-tiroli Roland Gruber alkotta meg még 2005-ben –, a „soft-drinking” (alacsony alkoholtartalmú italok) térnyerése miatt most ért a csúcsra.

A modern fogyasztók a nehezebb, édesebb likőrök helyett a tiszta, natúr és fanyar ízeket keresik. A Hugo Spritz ráadásul rendkívül fotogén: a hatalmas borospohárban úszó jégkockák, a harsányzöld mentalevelek és a lime-karikák tökéletes alapanyagot szolgáltatnak a közösségi médiás posztokhoz.

A tökéletes Hugo Spritz receptje – Így készítsd el otthon

Bár a legtöbb helyen egyszerűen csak összeöntik az alapanyagokat, a tökéletes egyensúlyhoz érdemes betartani a klasszikus olasz arányokat.

Hozzávalók egy nagy borospohárhoz:

1 dl minőségi Prosecco (száraz vagy extra dry)

(száraz vagy extra dry) 3 cl prémium bodzalikőr (pl. St-Germain) vagy jó minőségű, sűrű házi bodzaszörp

(pl. St-Germain) vagy jó minőségű, sűrű házi bodzaszörp 1 löttyintésnyi szódavíz (vagy szénsavas ásványvíz)

(vagy szénsavas ásványvíz) 5-6 darab friss mentalevél

2 karika kezeletlen héjú lime

Rengeteg jég

A profi csaposok titkos trükkje

Ahhoz, hogy a koktélod ne egy sima bodzás fröccs, hanem egy igazi ízbomba legyen, kövesd a bártenderek módszerét: