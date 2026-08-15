Aperol helyett Hugo Spritz: így készül a nyár legnépszerűbb frissítő koktélja

Hosszú éveken át a narancssárgán tündöklő Aperol Spritz egyeduralkodó volt a nyári délutánokon, ám idén trónfosztás történt az európai és a hazai teraszokon. A vendéglátóhelyek visszajelzései és a Google keresési trendjei alapján a Hugo Spritz lett az idei szezon legkeresettebb hűsítője.
A könnyed, bodzás-mentás alternatíva titka, hogy kevésbé kesernyés, alacsonyabb az alkoholtartalma, és a tikkasztó hőségben sokkal frissítőbb élményt nyújt.
Hugo Spritz: miért váltottunk zöldre idén nyáron?
Bár a Hugo nem mai találmány – a dél-tiroli Roland Gruber alkotta meg még 2005-ben –, a „soft-drinking” (alacsony alkoholtartalmú italok) térnyerése miatt most ért a csúcsra.
A modern fogyasztók a nehezebb, édesebb likőrök helyett a tiszta, natúr és fanyar ízeket keresik. A Hugo Spritz ráadásul rendkívül fotogén: a hatalmas borospohárban úszó jégkockák, a harsányzöld mentalevelek és a lime-karikák tökéletes alapanyagot szolgáltatnak a közösségi médiás posztokhoz.
A tökéletes Hugo Spritz receptje – Így készítsd el otthon
Bár a legtöbb helyen egyszerűen csak összeöntik az alapanyagokat, a tökéletes egyensúlyhoz érdemes betartani a klasszikus olasz arányokat.
Hozzávalók egy nagy borospohárhoz:
- 1 dl minőségi Prosecco (száraz vagy extra dry)
- 3 cl prémium bodzalikőr (pl. St-Germain) vagy jó minőségű, sűrű házi bodzaszörp
- 1 löttyintésnyi szódavíz (vagy szénsavas ásványvíz)
- 5-6 darab friss mentalevél
- 2 karika kezeletlen héjú lime
- Rengeteg jég
A profi csaposok titkos trükkje
Ahhoz, hogy a koktélod ne egy sima bodzás fröccs, hanem egy igazi ízbomba legyen, kövesd a bártenderek módszerét:
- Az illóolajok felszabadítása: A mentaleveleket ne tépd össze, és ne zúzd péppé! Tedd őket a tenyeredbe, és mérj rájuk egyetlen hangos tapsot. Ez a mozdulat szétpattintja a levélben lévő apró olajkapszulákat, így az ital azonnal átveszi a friss mentaillatot anélkül, hogy keserűvé válna.
- A sorrend: A pohár aljára tedd a mentát és a lime-ot, öntsd rá a bodzalikőrt vagy szörpöt, és egy kanállal finoman nyomkodd meg őket.
- A hűtés: Ezután pakold tele a poharat jéggel egészen a pereméig.
- A buborékok védelme: Végül öntsd rá a behűtött Proseccót, majd a szódát. Egy hosszú kanállal lentről felfelé egyszer-kétszer mozdítsd meg az egészet, hogy az édes szörp ne ragadjon le a pohár aljára.