Így vásároljunk olcsón hűtőszekrényt

Sokan automatikusan a lehető legnagyobb hűtőt választják, pedig ez nem mindig indokolt. Egy kétfős háztartásnak például felesleges lehet egy hatalmas, amerikai típusú készülék, amely nemcsak a vásárláskor kerül többe, hanem a fenntartása is drágább lehet. Gondoljuk végig, mekkora tárolóhelyre van valóban szükségünk, és azt is, hogy milyen gyakran vásárolunk. Ha naponta friss alapanyagokat szerzünk be, kisebb hűtő is elegendő lehet. A megfelelő méret kiválasztásával már a vásárlás pillanatában jelentős összeget takaríthatunk meg.
Hűtővásárlás olcsón: ne az első ajánlatra csapjunk le!
Ugyanaz a hűtőszekrény üzletenként akár több tízezer forintos árkülönbséggel is kapható. Érdemes összehasonlítani a különböző web- és műszaki áruházak ajánlatait, valamint figyelni az időszakos akciókat. Az árösszehasonlító oldalak abban is segítenek, hogy lássuk, valóban kedvezményes-e az adott összeg. Ha van időnk kivárni egy nagyobb leárazást, sokkal kedvezőbb feltételekkel vásárolhatunk.
Gondolkodjunk hosszú távon!
A vételár mellett a fogyasztás is fontos szempont. Egy energiahatékony hűtő ugyan elsőre drágábbnak tűnhet, de a folyamatosan emelkedő energiaárak mellett hosszú távon kevesebbe kerülhet az üzemeltetése. Mivel a készülék a nap 24 órájában működik, néhány ezer forintos éves megtakarítás is jelentős összeggé válhat a készülék teljes élettartama alatt. Érdemes ezért nemcsak az árcédulát, hanem az energiafogyasztási adatokat is megnézni.
Keressük a kifutó modelleket!
Amikor a gyártók új szériákat mutatnak be, a korábbi modellek ára gyakran látványosan csökken. Ezek a készülékek sok esetben ugyanazt a megbízható technológiát kínálják, mint az újdonságok, csupán néhány dizájnelemben vagy extra funkcióban térnek el. Ha nem ragaszkodunk a legfrissebb modellhez, jelentős kedvezménnyel juthatunk kiváló minőségű hűtőhöz.
Biztosan kellenek az extrák?
Az olyan extrák, mint a Wi-Fi-vezérlés, a jégadagoló, az érintőkijelző vagy a különleges italhűtő rekesz látványosak, de jelentősen növelik az árat. Gondoljuk át, hogy a mindennapokban valóban szükségünk lesz-e ezekre a funkciókra. Sok esetben egy egyszerűbb darab ugyanazt a hűtési teljesítményt nyújtja, jóval kedvezőbb áron.
Mindent kalkuláljuk bele!
A végső ár nem mindig egyezik meg azzal, amit a termék mellett látunk. A házhozszállítás, az emeletre felvitel vagy a régi hűtő elszállítása külön díjas szolgáltatás lehet. Érdemes azt is ellenőrizni, hogy jár-e ingyenes garanciabővítés vagy beüzemelés, mert ezek később további kiadásoktól kímélhetnek meg bennünket. Egy elsőre drágábbnak tűnő ajánlat összességében még mindig kedvezőbb lehet, ha minden szükséges szolgáltatást tartalmaz - írja a Fanny magazin.
Vegyünk fagyasztót költséghatékonyan!
Ha új fagyasztóra szeretnénk beruházni, akkor nem mindegy, hogy csak néhány mirelit terméket tárolnánk benne, vagy a teljes szezonális termést tárolnánk benne. A felhasználási szokások határozzák meg az ideális típust.
Fontos a megfelelő kialakítást!
A fiókos fagyasztószekrény átláthatóbb, míg a fagyasztóláda nagyobb mennyiség tárolására alkalmas. Gondoljuk át, melyik illik jobban az életmódunkhoz.
Figyeljünk a kapacitására is!
A készülék adatlapján szerepel, hogy 24 óra alatt hány kilogramm friss élelmiszert képes lefagyasztani. Ha gyakran teszünk el egyszerre nagyobb adagokat, ez fontos szempont lehet.
Ellenőrizzük az áramszüneti tartási időt!
Érdemes utánanéznünk, hogy áramkimaradás esetén mennyi ideig tartja biztonságos hőmérsékleten az élelmiszereket az új darab. Ez különösen hasznos lehet vidéki vagy gyakori áramszünettel érintett területeken.
A zajszint sem mellékes
Ha a készülék a konyhában vagy a nappali közelében kap helyet, a halk működés sokat javíthat a mindennapi komfortérzeten, ráadásul éjszaka sem zavarja meg a nyugodt pihenést.
Keressünk ezt a funkciót is
A gyorsfagyasztó funkció rövid időre jelentősen csökkenti a belső hőmérsékletet, így a frissen behelyezett élelmiszerek gyorsabban hűlnek le, és jobban megőrzik minőségüket.
Nézzük meg a klímaosztályt!
Nem minden fagyasztó működik megfelelően minden helyiségben. Ha a készüléket garázsba, pincébe vagy kamrába szeretnénk tenni, ellenőrizzük a klímaosztályát, amely megmutatja, milyen környezeti hőmérséklet mellett működik optimálisan. Így elkerülhetjük, hogy a fagyasztó a túl hideg vagy túl meleg helyiségben kevésbé hatékonyan üzemeljen.
Gondoljunk át a helyét!
Nemcsak a készülék méretét, hanem az ajtó nyitásához szükséges helyet is mérjük le, hogy kényelmesen használható legyen.
Hasonlítsuk össze a garanciákat
Az azonos árú modellek között jelentős különbség lehet a jótállás időtartamában vagy a gyártó szervizhátterében, így legyen ez is szempont a választás során.
Felhasználói vélemények
A vásárlói tapasztalatokból kiderülhet, mennyire megbízható egy modell, könnyen nyílnak-e a fiókok, vagy mennyire praktikus a mindennapi használat során.
Ne hagyjuk az utolsó pillanatra
Ha szezonális befőzéshez vagy nagyobb húsvásárláshoz keresünk fagyasztót, érdemes előre beszerezni. Így nemcsak nagyobb választékból válogathatunk, hanem elkerülhetjük a szezon előtti áremelkedéseket is.