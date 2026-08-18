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augusztus 20

Ünnepelj kiadások nélkül – ezek az ingyenes programok várnak Budapesten a hosszú hétvégén

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Már csak két nap, és egy ország ünnepli közösen a magyar államalapítást. Az augusztus 20-i hosszú hétvégén országszerte ingyenes programok várják az embereket, a fővárosi tűzijátékon kívül számos lehetőség közül válogathatunk.
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augusztus 20ingyenes programokhosszú hétvégeaugusztus 20-i rendezvények

Országszerte ünnepségek, színesebbnél színesebb programok és kikapcsolódási lehetőségek várják a magyarokat az augusztus 20-i hosszú hétvégén, az államalapítás ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozatokon. Budapesten az egyik legnagyobb szenzáció idén is a tűzijáték lesz, ám azon kívül számos eseményen részt vehetnek a fővárosba látogatók. Az ingyenes programok között lesznek koncertek, hagyományőrző tevékenységek, különféle kóstolók és kiállítások. Cikkünkben összeszedtük a legnépszerűbbeket.

Kenyéráldás az augusztus 20-i ingyenes programok egyikén, a Mesterségek ünnepén
Augusztus 20-án ingyenes programok tömkelege várja a fővárosiakat és a Budapestre érkezőket. Fotó: Mediaworks

Ingyenes programok augusztus 20-án és a hosszú hétvégén Budapesten

Szent István-napi állami ünnepségek (Augusztus 20.)

A fővárosban a Szent István-napi állami ünnepségek keretein belül számos ingyenes program várja az érdeklődőket. A legismertebbek közé tartozik az ünnepélyes zászlófelvonás, a tisztavatás, a honvédségi bemutatók, és természetesen az esti fényshow és tűzijáték.

Ingyenes koncertek (Augusztus 16-23.)

A város több pontján ingyenes koncerteken szórakozhatnak az ünnepelni vágyók. A Tabánban (Augusztus 16-19.) például a Back II Black, Hevesi Tamás, a Neoton Família, Deák Bill Gyula és a Bikini lép fel, a Vörösmarty téri Csárdafesztivál színpadán (Augusztus 18-20.) pedig mások mellett az Alma Együttes, a Jazz Because, Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, a Mystery Gang, valamint DJ várja a bulizókat. Mindezen kívül a Műegyetem rakparton, Szabadréten és a Vigadó tér környékén is szerveznek kisebb koncerteket egészen augusztus 23-ig.

Deák Bill Gyula
Deák Bill Gyula
Fotó: Mediaworks

Hagyományőrző katonai bemutatók (Augusztus 19-21.)

A nap folyamán a főváros több helyszínén is katonai bemutatókat tartanak díszelgéssel, katonazenekarok fellépésével, fegyverbemutatókkal, hagyományőrző lovas előadásokkal, családi programokkal. A legnagyobb honvédségi bemutató a városligeti Kós Károly sétányon lesz; itt felállítanak többek között egy Gripen-makettet, különféle katonai járműveket, egy gyalogsági harcjárművet, bemutatják a légvédelmi rendszer működését, illetve lesznek tűzszerész, közelharci és kutyás bemutatók.

A városban továbbá a Budai Várban található Kapisztrán téren, a Kossuth téren, a Parlament előtti, Duna felőli szakaszon, illetve a Tóth Árpád sétányon a Hősök Útján tartanak még katonai bemutatókat. A programok zöme augusztus 20-án lesz, de a Városligetbe már 19-én kitelepül a honvédség.

Mesterségek Ünnepe és Magyar Ízek Utcája (Augusztus 20-22.)

A Budai Vár környékén többek között népművészeti bemutatókkal és hagyományőrző előadásokkal készülnek, találkozhatunk kézműves mesterekkel, illetve itt vágják fel ünnepélyes keretek között a Szent István-napi kenyeret és Magyarország Tortáját. Mivel süteményből sosem elég, látványos cukrászbemutatókat is tartanak a rendezvény területén, amely a Várkerülettől a Döbrentei téren és Várkert rakparton át a Clark Ádám térig terjed.

Magyar Ízek Utcája
Magyar Ízek Utcája
Fotó: Mediaworks

Ingyenes kiállítások (Augusztus 20.)

A Budai Várban és a Citadellán egy-egy különleges helyszín is ingyen látogatható lesz. A Budai Palotában a Szent István-termet csodálhatják meg a betérők, ám aki előzetesen nem regisztrált, annak érdemes lesz sietnie, mert a helyszínen már csak korlátozott számban biztosítják a belépést. A regisztráltak A Hauszmann-sztori című kiállítást is díjmentesen megtekinthetik.

A Citadellán A Szabadság Bástyája című, tavasszal megnyílt kiállítás várja ingyenesen a látogatókat, előzetes regisztrációra a citadella.hu oldalon van lehetőség. A Citadella belső parkjában 15 órától ingyenes családi és zenei programokat is rendeznek.

Nyitott Parlament és Karmelita (Augusztus 20-22.)

Augusztus 20-hoz kapcsolódva a Parlament (Augusztus 20-22.) és a Karmelita (Augusztus 20.) kapui is megnyílnak a látogatók előtt. Előbbi meghatározott időszakokban, ingyenesen lesz látogatható, illetve a Karmelita kolostor is nyitott programmal várja az érdeklődőket.

Parlamenti látogatás
Parlamenti látogatás
Fotó: Polyák Attila

Fénykert (Augusztus 20-22.)

Aki egy hangulatos sétára vágyik a hétvégén, annak érdemes lesz meglátogatnia a Margitszigeti Rózsakertet, esténként ugyanis fényinstallációkat és interaktív fényalkotásokat csodálhatnak meg az arra járók-

Kísérőrendezvények (Augusztus 22-23.)

A főbb rendezvények augusztus 21-ig véget érnek, ám a hétvégén is több helyen élvezhetnek ingyenes szabadtéri koncerteket a járókelők, valamint szombaton még tartani fog a Mesterségek Ünnepe, és látogatható lesz a Magyar Ízek Utcája,  ezenkívül üzemelni fog még a Fénykert. Vasárnap megkezdődik A Magyar Jazz Ünnepe a Magyar Zene Házában, ahol egész napos ingyenes jazzkoncertek és zenei programok várják az érdeklődőket. A Fény utcai piacon hazai designerek, kézműves termékek, vásár és közösségi programok kapnak helyet, illetve a Margitszigeti Atlétikai Centrumban egészen augusztus 25-ig Mozisziget működik ingyenes esti szabadtéri filmvetítéssel.

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