Ünnepelj kiadások nélkül – ezek az ingyenes programok várnak Budapesten a hosszú hétvégén

Országszerte ünnepségek, színesebbnél színesebb programok és kikapcsolódási lehetőségek várják a magyarokat az augusztus 20-i hosszú hétvégén, az államalapítás ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozatokon. Budapesten az egyik legnagyobb szenzáció idén is a tűzijáték lesz, ám azon kívül számos eseményen részt vehetnek a fővárosba látogatók. Az ingyenes programok között lesznek koncertek, hagyományőrző tevékenységek, különféle kóstolók és kiállítások. Cikkünkben összeszedtük a legnépszerűbbeket.

Augusztus 20-án ingyenes programok tömkelege várja a fővárosiakat és a Budapestre érkezőket. Fotó: Mediaworks

Ingyenes programok augusztus 20-án és a hosszú hétvégén Budapesten

Szent István-napi állami ünnepségek (Augusztus 20.)

A fővárosban a Szent István-napi állami ünnepségek keretein belül számos ingyenes program várja az érdeklődőket. A legismertebbek közé tartozik az ünnepélyes zászlófelvonás, a tisztavatás, a honvédségi bemutatók, és természetesen az esti fényshow és tűzijáték.

Ingyenes koncertek (Augusztus 16-23.)

A város több pontján ingyenes koncerteken szórakozhatnak az ünnepelni vágyók. A Tabánban (Augusztus 16-19.) például a Back II Black, Hevesi Tamás, a Neoton Família, Deák Bill Gyula és a Bikini lép fel, a Vörösmarty téri Csárdafesztivál színpadán (Augusztus 18-20.) pedig mások mellett az Alma Együttes, a Jazz Because, Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, a Mystery Gang, valamint DJ várja a bulizókat. Mindezen kívül a Műegyetem rakparton, Szabadréten és a Vigadó tér környékén is szerveznek kisebb koncerteket egészen augusztus 23-ig.

Deák Bill Gyula

Fotó: Mediaworks

Hagyományőrző katonai bemutatók (Augusztus 19-21.)

A nap folyamán a főváros több helyszínén is katonai bemutatókat tartanak díszelgéssel, katonazenekarok fellépésével, fegyverbemutatókkal, hagyományőrző lovas előadásokkal, családi programokkal. A legnagyobb honvédségi bemutató a városligeti Kós Károly sétányon lesz; itt felállítanak többek között egy Gripen-makettet, különféle katonai járműveket, egy gyalogsági harcjárművet, bemutatják a légvédelmi rendszer működését, illetve lesznek tűzszerész, közelharci és kutyás bemutatók.

A városban továbbá a Budai Várban található Kapisztrán téren, a Kossuth téren, a Parlament előtti, Duna felőli szakaszon, illetve a Tóth Árpád sétányon a Hősök Útján tartanak még katonai bemutatókat. A programok zöme augusztus 20-án lesz, de a Városligetbe már 19-én kitelepül a honvédség.