Ez a 3 kérdés még a harvardi diákokat is megizzasztja: íme a világ legrövidebb IQ-tesztje

Shane Frederick, a Princeton Egyetem pszichológusa által megalkotott három kérdéses IQ-teszt azt méri, hogy mennyire vagyunk képesek végiggondolni a megoldást ahelyett, hogy szinte azonnal rávágnánk a vélt választ egy kérdésre. Másképpen fogalmazva hajlandók vagyunk-e komolyabb agymunkát belefektetni a feladványok megoldásába racionálisan gondolkodva. A tesztet mostanra a világ szinte összes egyetemén alkalmazzák. Ami meglepő, hogy a világ legelitebb egyetemeinek, a Harvard és a Yale diákjainak is csupán a 17 százaléka volt képes mindhárom kérdésre hibátlanul válaszolni.
A világ legrövidebb IQ-tesztje, amely a világ legokosabb elméinek gyomrát is megfeküdte
Ne kapkodjunk! Ha megvannak az első, szinte maguktól értetődő válaszok a fejünkben, fussunk neki még egyszer, mielőtt lejjebb görgetnénk a megoldásokhoz. Az agyunk lusta, és ha hagyjuk, gondolkodás nélkül át fog verni minket.
1. Az ütő és a labda esete
Egy ütő és egy labda együtt 1,10 dollárba kerül. Az ütő pontosan 1 dollárral drágább, mint a labda. Mennyibe kerül a labda?
2. A gyári gépek tempója
Ha 5 gépnek pontosan 5 percig tart 5 darab terméket legyártania, akkor mennyi ideig tartana 100 gépnek, hogy elkészítsen 100 terméket?
3. A lótuszlevelek inváziója
Egy tóban lótuszlevelek nőnek, és a levelek által befedett terület mérete mindennap megduplázódik. Ha a leveleknek pontosan 48 napra van szükségük ahhoz, hogy a tó teljes felületét teljesen befedjék, hány nap alatt fedik be a tó felét?
Íme a megoldások:
1. 5 cent – Az első kérdésnél a legtöbben 10 centet mondanak, ám ha jobban belegondolunk, rájövünk, hogyha a labda 10 cent lenne, az 1 dollárral drágább ütő 1,10 dollárba kerülne, a kettő összege pedig 1,20-ra ugrana. A matek akkor jön ki, ha a labda 5 cent, az ütő pedig 1,05 dollár – így a különbség pont 1 dollár, az összegük pedig pontosan 1,10.
2. 5 perc – A második kérdés logikai buktatója, hogy ha 5 gép 5 perc alatt 5 terméket gyárt, az azt jelenti, hogy 1 gépnek pontosan 5 perc kell 1 darab termék elkészítéséhez. Így ha 100 gép egyszerre áll neki a munkának, mindegyik elkészíti a maga egy darabját ugyanúgy 5 perc alatt – a végeredmény 100 darab termék lesz.
3. 47 nap – A reflexből jövő felezés helyett visszafelé kell gondolkodnunk a helyes megoldáshoz. Mivel a lótuszlevelek területe minden egyes nap megduplázódik, a teljes lefedettség előtti napon – azaz a 47. napon – kellett, hogy a levelek befedjék a tó felét, hogy aztán a következő napon a térfogatukat a duplájára növelve teljesen benőjék a vízfelületet.
Ha mindhárom választ hibátlanul eltaláltuk, akkor az azt jelenti: nem hagytuk, hogy a gyors intuíció csapdájába kerüljünk, hanem képesek voltunk a dolgok mögé nézni. Ha nem sikerültek a válaszok, akkor se csüggedjünk – legalább már tudjuk, mit éreznek a harvardi diákok a vizsgaidőszakban!
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