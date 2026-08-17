Ez a 3 kérdés még a harvardi diákokat is megizzasztja: íme a világ legrövidebb IQ-tesztje

Shane Frederick, a Princeton Egyetem pszichológusa által megalkotott három kérdéses IQ-teszt azt méri, hogy mennyire vagyunk képesek végiggondolni a megoldást ahelyett, hogy szinte azonnal rávágnánk a vélt választ egy kérdésre. Másképpen fogalmazva hajlandók vagyunk-e komolyabb agymunkát belefektetni a feladványok megoldásába racionálisan gondolkodva. A tesztet mostanra a világ szinte összes egyetemén alkalmazzák. Ami meglepő, hogy a világ legelitebb egyetemeinek, a Harvard és a Yale diákjainak is csupán a 17 százaléka volt képes mindhárom kérdésre hibátlanul válaszolni.

Te vajon átmész a világ legrövidebb IQ-tesztjén? Fotó: New Africa / Shutterstock

A világ legrövidebb IQ-tesztje, amely a világ legokosabb elméinek gyomrát is megfeküdte

Ne kapkodjunk! Ha megvannak az első, szinte maguktól értetődő válaszok a fejünkben, fussunk neki még egyszer, mielőtt lejjebb görgetnénk a megoldásokhoz. Az agyunk lusta, és ha hagyjuk, gondolkodás nélkül át fog verni minket.

1. Az ütő és a labda esete

Egy ütő és egy labda együtt 1,10 dollárba kerül. Az ütő pontosan 1 dollárral drágább, mint a labda. Mennyibe kerül a labda?

Vajon mennyi idő alatt végeznek a robotok egy munkával? Fotó: Open stock 01 / shutterstock

2. A gyári gépek tempója

Ha 5 gépnek pontosan 5 percig tart 5 darab terméket legyártania, akkor mennyi ideig tartana 100 gépnek, hogy elkészítsen 100 terméket?

Mennyi lótuszlevél kell, hogy egy egész tavat lefedjenek? Fotó: 123rf

3. A lótuszlevelek inváziója

Egy tóban lótuszlevelek nőnek, és a levelek által befedett terület mérete mindennap megduplázódik. Ha a leveleknek pontosan 48 napra van szükségük ahhoz, hogy a tó teljes felületét teljesen befedjék, hány nap alatt fedik be a tó felét?

Íme a megoldások:

1. 5 cent – Az első kérdésnél a legtöbben 10 centet mondanak, ám ha jobban belegondolunk, rájövünk, hogyha a labda 10 cent lenne, az 1 dollárral drágább ütő 1,10 dollárba kerülne, a kettő összege pedig 1,20-ra ugrana. A matek akkor jön ki, ha a labda 5 cent, az ütő pedig 1,05 dollár – így a különbség pont 1 dollár, az összegük pedig pontosan 1,10.

2. 5 perc – A második kérdés logikai buktatója, hogy ha 5 gép 5 perc alatt 5 terméket gyárt, az azt jelenti, hogy 1 gépnek pontosan 5 perc kell 1 darab termék elkészítéséhez. Így ha 100 gép egyszerre áll neki a munkának, mindegyik elkészíti a maga egy darabját ugyanúgy 5 perc alatt – a végeredmény 100 darab termék lesz.