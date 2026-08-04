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irodalmi kvízek

Ezt az irodalmi kvízt csak a legműveltebbek tudják kitölteni – Te mennyit tudsz Babits Mihályról?

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Babits Mihály a 20. századi magyar irodalom egyik legnagyobb hatású költője, írója és műfordítója volt. Ezért halálának 85. évfordulóján egy irodalmi kvízzel tisztelgünk az emléke előtt. Teszted a tudásod, mennyire emlékszel a költő életére és nagyhatású verseire!
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Babits Mihály sokoldalú alkotóként nemcsak verseivel, hanem regényeivel, esszéivel és fordításaival is maradandó értéket teremtett. Lássuk, te is a legműveltebbek közé tartozol? Irodalmi kvízünkkel próbára teheted a tudásod. 

Babits Mihály potréja, akiről az irodalmi kvíz szól
Irodalmi kvízünkben Babits Mihály a főszereplő
Fotó: Wikipedia

Irodalmi kvíz Babits Mihályról

Babits műveiben gyakran az emberi lét alapkérdéseit, a hitet, az erkölcsöt, a felelősséget és az egyén helyét vizsgálta a folyamatosan változó világban. Költészetét gazdag képvilág, kifinomult nyelvhasználat és mély gondolatiság jellemzi. Alkotásai egyszerre szólnak az érzelmekről és az értelemről, ezért ma is sok olvasót megszólítanak. Műfordítóként is kiemelkedőt alkotott: számos világirodalmi klasszikust ültetett át magyar nyelvre, ezzel közelebb hozva az olvasókhoz más nemzetek irodalmát.

Babits Mihály fontos szerepet játszott a magyar irodalmi életben is, hiszen meghatározó alakja volt a Nyugat című folyóiratnak, amely a modern magyar irodalom egyik legjelentősebb műhelyének számított. Írói és szerkesztői munkájával több fiatal tehetség pályáját is segítette.

Életműve napjainkban is meghatározó része a magyar kulturális örökségnek. Verseit, regényeit és esszéit ma is sokan olvassák, gondolatai pedig több mint egy évszázaddal később is aktuális kérdéseket vetnek fel az emberről, a társadalomról és a felelősségvállalásról.

Indulhat a vers-kvíz?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik városban született Babits Mihály?

Az alábbi videóban a költő egyik legszebb versét hallgathatod meg:

 

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