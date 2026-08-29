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díszítés

Olcsó és egyszerű iskolai dekorációk: így varázsold újjá a tantermet fillérekből

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Nem kell vagyonokat költeni rá, hogy hangulatos és látványos legyen a tanterem a tanév első napján. Mutatunk néhány egyszerű iskolai dekorációt, amelyekhez elég néhány alapanyag és egy kis kreativitás. Az óvónők se csüggedjenek, nekik is adunk néhány tippet a csoportszobához!
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díszítéstippek-trükkökiskolakezdésdekoráció
  • Színes papírból, kartonból és újrahasznosított anyagokból is látványos terem díszek készülhetnek.
  • A fali dekoráció elkészítésébe a diákokat is bevonhatjuk.
  • Az őszi iskolai dekoráció pedig már a tanév elején megjelenhet a teremben. Mutatunk néhány praktikus tippet, és az óvodai csoportszobák feldíszítéséhez is adunk néhány ötletet!

Az új tanév kezdetén a tantermek is új köntöst kaphatnak, ehhez azonban nem szükséges drága iskolai dekorációkat vásárolnunk. Egy kis fantáziával és néhány egyszerű alapanyagból látványos fali dekorációk készülhetnek, amelyek elkészítésében a gyerekek is részt vehetnek.

A képen egy egyszerű és olcsó iskolai dekoráció látható.
Nem kell, hogy drága legyen az iskolai dekoráció, elég ha kreatív vagy!
Fotó: Elena Chevalier / Shutterstock

Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a feldíszített tantermek! Ez nem véletlen, hangulatosabbá és családiasabbá változtathatják a helyet, ahol a gyerekek a legtöbb idejüket töltik. Így a diákok is sokkal jobb kedvel indulhatnak reggel az iskolába! Sok helyen már divatosak a tematikus dekorációk, például különböző évszakokhoz vagy ünnepekhez kapcsolódóan. De nemcsak díszítésként szolgálhatnak, hanem a tanulók bemutatkozását, céljait vagy közös munkájukat is megjeleníthetjük a falakon.

Iskolai dekoráció tanévkezdésre: nem kell hozzá sok minden

Az egyik legegyszerűbb megoldás a színes papírból vagy kartonból készített füzér. Háromszögeket, köröket, leveleket vagy akár ceruzaformákat is kivághatunk, majd egy madzagra felfűzve máris elkészül a látványos terem dísz. Emellett jól mutathat egy nagy, közös üdvözlőfelirat is, például a „Kezdődjön a kaland!” vagy „Új év, új élmények!”. A betűket akár a gyerekek is kidekorálhatják. A fali dekoráció pedig akkor lesz igazán személyes, ha a diákok munkái is helyet kapnak rajta. Készülhet például egy nagy fa, amelynek leveleire mindenki felírhatja a nevét, egy célját vagy azt, mit vár az új tanévtől.

Iskolai dekoráció ötletek őszre

Az őszi dekorációhoz a természet is rengeteg alapanyagot kínál: egy közös séta alkalmával gyűjthetünk színes faleveleket, gallyakat, makkot, gesztenyét vagy tobozokat, amelyekből aztán különleges terem díszek készülhetnek. A levelekből például füzér vagy koszorú készülhet, a gesztenyéből és makkból pedig apró figurákat is alkothatnak a gyerekek. Papírból emellett könnyen készíthetünk almákat, tököket és további faleveleket, amelyekből akár egy teljes fali dekoráció is összeállítható. Az őszi dekorációhoz a barna, sárga, narancssárga és vörös árnyalatok is jól illenek, így egyszerű alapanyagokból is meleg, hangulatos tantermet varázsolhatunk.

A képen papírból kivágott őszi levelek láthatóak.
Egy egyszerű papírból kivágott levéllel is rögtön őszi hangulatot varázsolhatunk a tanterembe.
Fotó: Pinterest

Őszi óvodai csoportszoba dekoráció is készülhet olcsón

Az óvodában is nyugodtan használhatjuk a fentebb írt tippeket, azonban még inkább kedveskedhetünk a kisgyerekeknek, ha jobban bevonjuk őket a díszítésbe. Néhány helyen például a gyerekek által a nyáron gyűjtött kagylókkal, kavicsokkal, vagy éppen rajzokkal dobják fel a csoportszobákat. Egy egyszerű kékre festett papírra, vagy lepedőre elhelyezett kagylókkal például máris tengeri hangulatot varázsolhatunk. Ha ezt még kiegészítjük a kicsik kivágott rajzaival, akkor még jobbá tehetjük az óvodai dekorációt.

A képen egy fillérekből készült óvodai díszítés látható.
Fillérekből elkészített nyári kalandok-sarok: szinte semmit nem kellett hozzá vásárolni, mégis feldobja a csoportszobát.
Fotó: Ceglédi Óti Óvoda Kecskemét

Egy egyszerű trükk, amivel egész évben használható lesz a díszítés

Érdemes olyan fali dekorációt készíteni, amelynek csak egy része állandó. Készülhet például egy nagy háttér és egy látványos keret, amelyet később az aktuális diákmunka, rajz vagy projekt tölthet meg. Erre jó megoldás néhány facsipesz is. Ezekkel egyszerűen fel lehet tenni a gyerekek rajzait, fogalmazásait vagy más munkáit, majd az új feladatokkal lecserélhetők. Így ugyanaz a dekoráció akár egész tanévben használható. Mind az iskolában, mind az óvodában!

Gyakorlati tippeket a díszítéshez itt találhatsz:

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