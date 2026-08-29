Olcsó és egyszerű iskolai dekorációk: így varázsold újjá a tantermet fillérekből

Színes papírból, kartonból és újrahasznosított anyagokból is látványos terem díszek készülhetnek.

A fali dekoráció elkészítésébe a diákokat is bevonhatjuk.

Az őszi iskolai dekoráció pedig már a tanév elején megjelenhet a teremben. Mutatunk néhány praktikus tippet, és az óvodai csoportszobák feldíszítéséhez is adunk néhány ötletet!

Az új tanév kezdetén a tantermek is új köntöst kaphatnak, ehhez azonban nem szükséges drága iskolai dekorációkat vásárolnunk. Egy kis fantáziával és néhány egyszerű alapanyagból látványos fali dekorációk készülhetnek, amelyek elkészítésében a gyerekek is részt vehetnek.

Nem kell, hogy drága legyen az iskolai dekoráció, elég ha kreatív vagy!

Fotó: Elena Chevalier / Shutterstock

Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a feldíszített tantermek! Ez nem véletlen, hangulatosabbá és családiasabbá változtathatják a helyet, ahol a gyerekek a legtöbb idejüket töltik. Így a diákok is sokkal jobb kedvel indulhatnak reggel az iskolába! Sok helyen már divatosak a tematikus dekorációk, például különböző évszakokhoz vagy ünnepekhez kapcsolódóan. De nemcsak díszítésként szolgálhatnak, hanem a tanulók bemutatkozását, céljait vagy közös munkájukat is megjeleníthetjük a falakon.

Iskolai dekoráció tanévkezdésre: nem kell hozzá sok minden

Az egyik legegyszerűbb megoldás a színes papírból vagy kartonból készített füzér. Háromszögeket, köröket, leveleket vagy akár ceruzaformákat is kivághatunk, majd egy madzagra felfűzve máris elkészül a látványos terem dísz. Emellett jól mutathat egy nagy, közös üdvözlőfelirat is, például a „Kezdődjön a kaland!” vagy „Új év, új élmények!”. A betűket akár a gyerekek is kidekorálhatják. A fali dekoráció pedig akkor lesz igazán személyes, ha a diákok munkái is helyet kapnak rajta. Készülhet például egy nagy fa, amelynek leveleire mindenki felírhatja a nevét, egy célját vagy azt, mit vár az új tanévtől.

Iskolai dekoráció ötletek őszre

Az őszi dekorációhoz a természet is rengeteg alapanyagot kínál: egy közös séta alkalmával gyűjthetünk színes faleveleket, gallyakat, makkot, gesztenyét vagy tobozokat, amelyekből aztán különleges terem díszek készülhetnek. A levelekből például füzér vagy koszorú készülhet, a gesztenyéből és makkból pedig apró figurákat is alkothatnak a gyerekek. Papírból emellett könnyen készíthetünk almákat, tököket és további faleveleket, amelyekből akár egy teljes fali dekoráció is összeállítható. Az őszi dekorációhoz a barna, sárga, narancssárga és vörös árnyalatok is jól illenek, így egyszerű alapanyagokból is meleg, hangulatos tantermet varázsolhatunk.