A pszichológus szerint ezeket tilos mondani a gyereknek iskolakezdés előtt

Túlélőtippek szülőknek és gyerekeknek

Összegyűjtöttük azokat a mondatokat, amelyeket a szakember szerint is szigorúan tilos (lenne) gyermekeinknek mondani iskolakezdés előtt és azokat is, amelyek nyugtatóan hatnak rájuk.

Nincs mitől félned

Amikor egy gyerek azt mondja, hogy fél az iskolától, a szülő első reakciója az, hogy megpróbálja gyorsan eloszlatni az aggodalmát. A „ne félj”, „nem lesz semmi baj” vagy „nincs mitől tartanod” azonban nem feltétlenül segít, sőt, krízist okozhat. Ezzel ugyanis azt sugallhatjuk, hogy a félelme indokolatlan, holott számára az érzés nagyon is valós.

Sokkal többet adhatunk azzal, ha meghallgatjuk, pontosan mi aggasztja. Lehet, hogy az új tanítótól tart, fél attól, hogy nem talál barátokat, vagy éppen attól, hogy nem tud majd megfelelni az elvárásoknak. Ha ezekről beszélhet, már önmagában könnyebb lehet számára az ismeretlen helyzet.

Minden rendben lesz

Bár szeretetteljes mondatnak tűnik, nem mindig szerencsés előre garantálni, hogy minden tökéletesen alakul majd. Az első napok valóban lehetnek könnyűek és örömteliek, de előfordulhatnak nehézségek is. Ha később valami nem úgy történik, ahogy a szülő megígérte, a gyerek úgy érezheti, hogy vele van baj.

Most már nagy vagy, nem sírhatsz

Az iskolakezdés nagy változás, és ekkor a sírás, a bizonytalanság vagy a szülőhöz való ragaszkodás nem azt jelenti, hogy éretlen vagy elkényeztetett lenne. Ha azt várjuk tőle, hogy egyik napról a másikra nagy legyen, csak azt tanulhatja meg, hogy bizonyos érzéseit jobb elrejteni. Ehelyett fontosabb azt közvetíteni, hogy az érzései rendben vannak, és akkor is számíthat ránk, ha valami nehéz számára.

Az új környezet és az ismeretlen helyzetek miatt természetes, ha a gyerekben izgalom és bizonytalanság is megjelenik.

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Ugye, te leszel a legjobb?

A szülői büszkeség természetes, a túlzott teljesítményelvárás azonban szorongást válthat ki. A gyerek ettől a mondattól azt érezheti, hogy csak akkor leszünk elégedettek vele, ha kitűnően teljesít.

Nem az a cél, hogy már az első napoktól bizonyítson. Sokkal fontosabb, hogy merjen kérdezni, próbálkozni, hibázni és újra nekifutni valaminek. A fejlődését érdemes dicsérni, nem kizárólag az eredményt.

Bezzeg más gyerek már tud olvasni

Az összehasonlítás az egyik legkönnyebb módja annak, hogy a gyerekben elégtelenségérzés alakuljon ki. Minden gyermek más tempóban fejlődik, másban ügyes, és más területeken van szüksége több támogatásra.

Ahelyett, hogy egy osztálytárshoz vagy testvérhez mérnénk, érdemes a saját előrelépéseit észrevenni. Egy „látom, mennyit gyakoroltál” sokkal nagyobbat dobhat az önbizalmán, mint egy összehasonlítás.

Majd a tanító néni megtanít viselkedni

Ha a gyerek már az első találkozás előtt úgy tekint az iskolára, mint ahol szigorú felnőttek várják, könnyebben alakulhat ki benne félelem.

Az iskola szabályairól természetesen beszélni kell, de a gyereknek azt kell éreznie, hogy az iskola nem büntetőhely, hanem egy olyan közeg, ahol új dolgokat tanulhat és kapcsolatokat alakíthat ki.

Neked ezt már tudnod kell!

Az önállóság fontos része az iskolára való felkészülésnek, de nem érdemes minden bizonytalanságot ügyetlenségként kezelni. Lehet, hogy a gyereknek időre van szüksége ahhoz, hogy megtanuljon egyedül pakolni, eligazodni a feladatok között vagy segítséget kérni.

Ahelyett, hogy számon kérjük rajta, amit még nem tud, mutassuk meg neki, hogyan válhat egyre önállóbbá.

Az iskolakezdés előtti hetekben a gyermekünknek tehát nem tökéletes forgatókönyvre van szüksége, hanem hogy tudja, nincs egyedül az új helyzetben.

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