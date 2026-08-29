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iskolakezdés

Iskolakezdés 2026: ezt a 10 dolgot még ellenőrizd, mielőtt becsengetnek

28 perce
Olvasási idő: 9 perc
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A tanévkezdés előtti utolsó napokban érdemes még egyszer végigvenni, hogy minden szükséges dolog a helyére került-e. Az iskolakezdés akkor lehet igazán gördülékeny, ha a családi logisztikától az iskolatáska beállításán át a biztonsági szabályokig mindenre időben felkészültök. Segítségül hoztunk egy listát.
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iskolakezdésdiákigazolványteendőktanszerektanévkezdéslista
  • Beszéljétek át, ki viszi és hozza a gyereket, illetve kihez fordulhatok, ha közbejön valami
  • Ellenőrizd az iskolai dokumentumokat és a felszerelést
  • Készüljetek fel a biztonságos közlekedésre és a képernyőidővel kapcsolatos korlátozásokra is
  • Mutatjuk a 10-es listát

A szeptemberi tanévkezdés előtt a szülőkre is rengeteg feladat vár, éppen ezért könnyű megfeledkezni néhány fontos részletről. Az iskolakezdés előtti utolsó napokban még van idő egy utolsó csekkolásra a diákigazolványtól és tanszerektől egészen az iskolába vezető útig. Készítettünk neked egy sulikezdési listát, hogy semmi ne maradjon le.

Anyuka beállítja az iskolatáska pántjait pár nappal iskolakezdés előtt
Még iskolakezdés előtti napokban csekkold, kényelmes-e a táska, megfelelő-e a mérete. 
Fotó: Yuganov Konstantin / Shutterstock

10 dolog, amit iskolakezdés előtt pár nappal mindenképp ellenőrizz szülőként

Íme a 10-es lista, ami segít átgondolni a sulikezdéssel kapcsolatos teendőket és megkímél a kapkodástól is. 

1. A családi vezérlőpult, avagy alakítsd ki a szeptemberi családi logisztikát

Tisztázzátok előre a családon belüli a feladatokat. Ki viszi a gyereket reggel? Ki megy érte? Ha egyedül közlekedik, járjátok be együtt az útvonalat még szeptember 1-je előtt. Legyen egy fix listátok arról, hogy kit lehet hívni (nagyszülő, osztálytárs szülője, szomszéd), ha nem tudsz időben az iskolába érni a gyerekért. 

szülők viszik a gyereket autóval iskolába
Ki viszi, ki hozza a gyereket? Hozzatok létre egy közös digitális naptárat még iskolakezdés előtt
Fotó: fast-stock / Shutterstock

2. Diákigazolvány

Ha a gyermek most kezd új iskolát, vagy lejárt a diákigazolványa, még mindig nem késő elszaladni a Kormányablakba, ahol a gyerekről fényképet készítenek és kiállítanak egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot. Erre az ingyenes okmányra mindenképp szükség van. A Kormányablakban kapott adatlapot minél előbb juttassátok el az iskolának (vagy töltsétek fel a KRÉTA rendszerbe), mert az intézmény rendeli meg magát a kártyát.

3. Beszéljetek a biztonságról

Essen szó az alapvető biztonsági szabályokról is, mint például, hogy nézzen mindkét irányba, mielőtt átkelne az utcán, ismerkedjen meg a gyalogátkelőhelyek szabályaival, és ne álljon szóba idegenekkel, ne szálljon be senki autójába. 

4. Tekintsd át még egyszer az iskolai információkat

Iskola által küldött tájékoztató, elektronikus napló belépési adatai, tanévkezdéssel kapcsolatos információk, egyéb tudnivalók – ezeket mindenképpen csekkold a tanév megkezdése előtt. Így szinte biztos, hogy nem marad ki semmi a szükséges nyilatkozatok közül. 

Szülő laptopon ellenőrzi az iskolai értesítőt.
Ellenőrizd az iskolától kapott tanévkezdési információkat
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

5. Készítsd elő az iskolatáskát

A gyerek hosszú távon is profitál abból, ha gerinckímélő iskolatáskát viselhet. Ne az utolsó napra hagyjátok a bepakolást, mert a kapkodásnak csak rossz vége lesz. Ha kell, állítsatok a táska pántjain, és bizonyosodjatok meg arról, hogy biztosan minden elfér-e benne. Ha nem, még mindig lesz pár nap beszerezni egy nagyobbat, talán már csökkentett áron

Anyuka beállítja az iskolatáska pántjait
Legyen a táskában tisztasági csomag is: zsebkendő, folyékony szappan, törölköző és WC-papír
Fotó: Yuganov Konstantin / Shutterstock

6. Térképezd fel az új sulit

Ha gyerekeid új iskolában kezdenek, nézzétek meg a környékét, járjátok be az odavezető utat gyalog vagy tömegközlekedéssel. Ez mindegyikőtöknek biztonságot ad. 

7. Legyen egy határ a képernyőidővel kapcsolatban

A legtöbb iskolában már nem lehet a gyerekeknél az órákon okostelefon – gyerekednek is muszáj megbarátkoznia a gondolattal, hogy nem veheti elő bármikor. Érdemes világos szabályokat felállítani és következetesen alkalmazni őket. Állíts be napi vagy heti időkorlátokat.

gyerek este az ágyban okostelwfonnal
A sulikezdés előtti napokban csökkentsétek a napi képernyőidőt 20-30 perccel
Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock

8. Ellenőrizd a tanszereket

Érdemes átnézni, mi van már otthon − így akár több tízezret is spórolhatsz. Ha az előző tanévből maradtak használható eszközök, használjátok fel bátran. Ami esetleg kimaradt, még pótolhatjátok.

9. Iskolai étkeztetés

Időben fizesd be az ebédet, és ha jár, nyújtsd be igényeteket a kedvezményekre (pl. nagycsaládos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény).

10. Gondolj az uzsonnára is

Sokat segíthet, ha előre kitalálod, mi kerül a gyerek uzsonnás dobozába. Olyan ételeket válassz, amelyeket könnyű elfogyasztani az iskolában, egészségesek és amelyeket a gyerek szívesen megeszik. 

Uzsonnaötletek: nézd meg inspiráló vidónkat is

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