Iskolakezdés 2026: ezt a 10 dolgot még ellenőrizd, mielőtt becsengetnek

Beszéljétek át, ki viszi és hozza a gyereket, illetve kihez fordulhatok, ha közbejön valami

Ellenőrizd az iskolai dokumentumokat és a felszerelést

Készüljetek fel a biztonságos közlekedésre és a képernyőidővel kapcsolatos korlátozásokra is

Mutatjuk a 10-es listát

A szeptemberi tanévkezdés előtt a szülőkre is rengeteg feladat vár, éppen ezért könnyű megfeledkezni néhány fontos részletről. Az iskolakezdés előtti utolsó napokban még van idő egy utolsó csekkolásra a diákigazolványtól és tanszerektől egészen az iskolába vezető útig. Készítettünk neked egy sulikezdési listát, hogy semmi ne maradjon le.

Még iskolakezdés előtti napokban csekkold, kényelmes-e a táska, megfelelő-e a mérete.

Fotó: Yuganov Konstantin / Shutterstock

10 dolog, amit iskolakezdés előtt pár nappal mindenképp ellenőrizz szülőként

Íme a 10-es lista, ami segít átgondolni a sulikezdéssel kapcsolatos teendőket és megkímél a kapkodástól is.

1. A családi vezérlőpult, avagy alakítsd ki a szeptemberi családi logisztikát

Tisztázzátok előre a családon belüli a feladatokat. Ki viszi a gyereket reggel? Ki megy érte? Ha egyedül közlekedik, járjátok be együtt az útvonalat még szeptember 1-je előtt. Legyen egy fix listátok arról, hogy kit lehet hívni (nagyszülő, osztálytárs szülője, szomszéd), ha nem tudsz időben az iskolába érni a gyerekért.

Ki viszi, ki hozza a gyereket? Hozzatok létre egy közös digitális naptárat még iskolakezdés előtt

Fotó: fast-stock / Shutterstock

2. Diákigazolvány

Ha a gyermek most kezd új iskolát, vagy lejárt a diákigazolványa, még mindig nem késő elszaladni a Kormányablakba, ahol a gyerekről fényképet készítenek és kiállítanak egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot. Erre az ingyenes okmányra mindenképp szükség van. A Kormányablakban kapott adatlapot minél előbb juttassátok el az iskolának (vagy töltsétek fel a KRÉTA rendszerbe), mert az intézmény rendeli meg magát a kártyát.

3. Beszéljetek a biztonságról

Essen szó az alapvető biztonsági szabályokról is, mint például, hogy nézzen mindkét irányba, mielőtt átkelne az utcán, ismerkedjen meg a gyalogátkelőhelyek szabályaival, és ne álljon szóba idegenekkel, ne szálljon be senki autójába.

4. Tekintsd át még egyszer az iskolai információkat

Iskola által küldött tájékoztató, elektronikus napló belépési adatai, tanévkezdéssel kapcsolatos információk, egyéb tudnivalók – ezeket mindenképpen csekkold a tanév megkezdése előtt. Így szinte biztos, hogy nem marad ki semmi a szükséges nyilatkozatok közül.