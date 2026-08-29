Iskolakezdés 2026: ezt a 10 dolgot még ellenőrizd, mielőtt becsengetnek

- Beszéljétek át, ki viszi és hozza a gyereket, illetve kihez fordulhatok, ha közbejön valami
- Ellenőrizd az iskolai dokumentumokat és a felszerelést
- Készüljetek fel a biztonságos közlekedésre és a képernyőidővel kapcsolatos korlátozásokra is
- Mutatjuk a 10-es listát
A szeptemberi tanévkezdés előtt a szülőkre is rengeteg feladat vár, éppen ezért könnyű megfeledkezni néhány fontos részletről. Az iskolakezdés előtti utolsó napokban még van idő egy utolsó csekkolásra a diákigazolványtól és tanszerektől egészen az iskolába vezető útig. Készítettünk neked egy sulikezdési listát, hogy semmi ne maradjon le.
10 dolog, amit iskolakezdés előtt pár nappal mindenképp ellenőrizz szülőként
Íme a 10-es lista, ami segít átgondolni a sulikezdéssel kapcsolatos teendőket és megkímél a kapkodástól is.
1. A családi vezérlőpult, avagy alakítsd ki a szeptemberi családi logisztikát
Tisztázzátok előre a családon belüli a feladatokat. Ki viszi a gyereket reggel? Ki megy érte? Ha egyedül közlekedik, járjátok be együtt az útvonalat még szeptember 1-je előtt. Legyen egy fix listátok arról, hogy kit lehet hívni (nagyszülő, osztálytárs szülője, szomszéd), ha nem tudsz időben az iskolába érni a gyerekért.
2. Diákigazolvány
Ha a gyermek most kezd új iskolát, vagy lejárt a diákigazolványa, még mindig nem késő elszaladni a Kormányablakba, ahol a gyerekről fényképet készítenek és kiállítanak egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot. Erre az ingyenes okmányra mindenképp szükség van. A Kormányablakban kapott adatlapot minél előbb juttassátok el az iskolának (vagy töltsétek fel a KRÉTA rendszerbe), mert az intézmény rendeli meg magát a kártyát.
3. Beszéljetek a biztonságról
Essen szó az alapvető biztonsági szabályokról is, mint például, hogy nézzen mindkét irányba, mielőtt átkelne az utcán, ismerkedjen meg a gyalogátkelőhelyek szabályaival, és ne álljon szóba idegenekkel, ne szálljon be senki autójába.
4. Tekintsd át még egyszer az iskolai információkat
Iskola által küldött tájékoztató, elektronikus napló belépési adatai, tanévkezdéssel kapcsolatos információk, egyéb tudnivalók – ezeket mindenképpen csekkold a tanév megkezdése előtt. Így szinte biztos, hogy nem marad ki semmi a szükséges nyilatkozatok közül.
5. Készítsd elő az iskolatáskát
A gyerek hosszú távon is profitál abból, ha gerinckímélő iskolatáskát viselhet. Ne az utolsó napra hagyjátok a bepakolást, mert a kapkodásnak csak rossz vége lesz. Ha kell, állítsatok a táska pántjain, és bizonyosodjatok meg arról, hogy biztosan minden elfér-e benne. Ha nem, még mindig lesz pár nap beszerezni egy nagyobbat, talán már csökkentett áron.
6. Térképezd fel az új sulit
Ha gyerekeid új iskolában kezdenek, nézzétek meg a környékét, járjátok be az odavezető utat gyalog vagy tömegközlekedéssel. Ez mindegyikőtöknek biztonságot ad.
7. Legyen egy határ a képernyőidővel kapcsolatban
A legtöbb iskolában már nem lehet a gyerekeknél az órákon okostelefon – gyerekednek is muszáj megbarátkoznia a gondolattal, hogy nem veheti elő bármikor. Érdemes világos szabályokat felállítani és következetesen alkalmazni őket. Állíts be napi vagy heti időkorlátokat.
8. Ellenőrizd a tanszereket
Érdemes átnézni, mi van már otthon − így akár több tízezret is spórolhatsz. Ha az előző tanévből maradtak használható eszközök, használjátok fel bátran. Ami esetleg kimaradt, még pótolhatjátok.
9. Iskolai étkeztetés
Időben fizesd be az ebédet, és ha jár, nyújtsd be igényeteket a kedvezményekre (pl. nagycsaládos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény).
10. Gondolj az uzsonnára is
Sokat segíthet, ha előre kitalálod, mi kerül a gyerek uzsonnás dobozába. Olyan ételeket válassz, amelyeket könnyű elfogyasztani az iskolában, egészségesek és amelyeket a gyerek szívesen megeszik.
Uzsonnaötletek: nézd meg inspiráló vidónkat is
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