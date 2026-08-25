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tanévkezdés

Már csak napok vannak hátra az iskolakezdésig: ezt a 10 dolgot mindenképp érdemes még elintézni

1 órája
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Az új tanév minden családban izgalom, akkor is, ha az első osztályt, akkor is, ha a felső tagozatot kezdi meg a gyerkőc. Az iskolakezdés előtti napok még éppen elegendők arra, hogy a legfontosabb teendőket átnézzük és pótoljuk, ami esetleg kimaradt. Egy kis előrelátással remekül száműzheted hosszú távon a reggeli kapkodást és felesleges stresszt.
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  • Használd ki, hogy az utolsó napokban még sok mindent elintézhetsz
  • Néhány apró előkészülettel sok reggeli kapkodást elkerülhetsz
  • Mutatjuk, mit érdemes még az iskolakezdés előtti utolsó napokon elintézni

A tanszerek beszerzésétől a ruhák és a reggeli rutin átgondolásán át egészen az adminisztrációig több olyan feladat is akad, amelyet jobb még időben kipipálni azon a bizonyos sulis listán. Mutatjuk, miket érdemes felvenned a listára még iskolakezdés előtt. 

Anyuka megpuszilja kislányát az osztályterem előtt - iskolakezdés és amikre az utolsó napokban érdemes figyeli
Az iskolakezdés legalább olyan mérföldkő a szülőknek, mint a gyerekeknek. 
Fotó: Verona Kokoreva / Shutterstock

Iskolakezdés előtti 10 dolog, amelyre mindenképpen szakíts időt

Nemrégiben jelent meg a világhálón a 2026/2027-es tanév rendje − a gyerkőcöknek jó hír, hogy a téli pihenő idén különösen hosszúra nyúlik. Na, de nézzük, hogy az évnyitó előtt milyen tennivalókra érdemes még hangsúlyt fektetni. Íme a lista!

1. Ellenőrizd a tanszereket

Mielőtt újabb füzeteket, tollakat vagy egyéb kellékeket vásárolnál, érdemes átnézni, mi van már otthon − így akár több tízezret is spórolhatsz. Sokszor kiderül, hogy az előző tanévből maradtak használható eszközök, így nem kell mindent újonnan beszerezni. Ami esetleg kimaradt, még pótolhatod. 

2. Készítsd elő az iskolatáskát

A gerinckímélő iskolatáska ne csak az első tanítási napon kerüljön elő. Pakoljátok bele előre azokat a dolgokat, amelyekre biztosan szükség lesz. Az elsősök esetében különösen fontos lehet a táska megfelelő beállítása és annak ellenőrzése, hogy minden szükséges felszerelés kényelmesen elfér-e benne.

3. Nézd át az iskolai információkat

Érdemes legalább egyszer ellenőrizni az iskola által küldött tájékoztatókat, a tanévkezdéssel kapcsolatos üzeneteket és a szülőknek szóló fontos tudnivalókat. Így nem marad le egyetlen határidő, felszerelés vagy szükséges nyilatkozat sem. Ha van elektronikus napló vagy más iskolai felület, annak belépési adatait is célszerű csekkolnod.

4. Pótold a hiányzó ruhákat és cipőket

Ami tavaly még jó volt, nyár végére könnyen szűkké válhatott. Ellenőrizzétek, hogy van-e méretben passzoló sportfelszerelés és kényelmes cipő.

5. Állítsátok vissza a korábbi napirendet

A nyári késői lefekvések után nem könnyű egyik napról a másikra visszatérni a korai keléshez. Már az iskola első napja előtt érdemes fokozatosan korábbra hozni a lefekvés és a felkelés időpontját. Néhány nap alatt sokkal könnyebb lehet visszaszokni a tanév alatti ritmushoz, mint az első reggelen, kialvatlanul megpróbálni alkalmazkodni.

6. Próbáljátok ki az első reggeli rutint

Gondoljátok végig, mennyi idő kell a reggelihez, az öltözéshez, a készülődéshez és az induláshoz. Ha szükséges, próbáljátok el egyszer az egész folyamatot. Így könnyebben kiderülhet, hol szokott elmenni a legtöbb idő, és mit lehet előző este előkészíteni.

Anya és lánya együtt mosnak fogat
A korábbi lefekvésre való átállás az iskolakezdés előtt komoly kihívás, de nem lehetetlen, ha szép fokozatosan alakítjátok ki az esti rutint.
Fotó: Lordn / Shutterstock

7. Ellenőrizd a közlekedést

Ha a gyermek egyedül jár majd iskolába, érdemes még a tanév kezdete előtt átbeszélni az útvonalat. A tömegközlekedéssel utazóknál a diákbérlet és a menetrend ismerete kulcsfontosságú, az autóval közlekedő családoknak pedig érdemes lemérni, mennyi időt vesz igénybe az utazás a reggeli forgalomban. Az első napokban érdemes némi plusz idővel számolni.

Iskolás srác focilabdával a zebrán
Sétáljátok végig együtt a legbiztonságosabb utat az iskoláig, mielőtt gyermeked egyedül indulna.
Fotó: New Africa / Shutterstock

8. Készítsd össze az iskolai dokumentumokat

Nézd át, hogy minden szükséges nyilatkozat, igazolás és egyéb dokumentum rendelkezésre áll-e. Ha az iskola valamilyen papírt vagy adatot kért a tanév kezdetére, ne hagyd az utolsó estére. Az adminisztratív feladatokat sokkal egyszerűbb most lezárni, mint az első héten kapkodva pótolni.

9. Gondolj az uzsonnára

Sokat segíthet, ha előre kitalálod, mi kerül a gyerek uzsonnás dobozába. Olyan ételeket válassz, melyeket könnyű elfogyasztani az iskolában, és amelyeket a gyermek szívesen megeszik. 

Uzsonnát csomagoló anyuka és lánya - iskolakezdés előtti rutin kialakítása
Legyen az uzsonnacsomagolás közös élmény.
Fotó: Lordn / Shutterstock

10. Beszéljétek át, mire számíthat

Az iskolakezdés érzelmileg is fontos időszak. Érdemes néhány percet beszélgetni arról, hogy milyen érzésekkel várja a gyermek az új tanévet, van-e valami, amitől tart. Egy kis odafigyelés, empátia és biztatás sokat segíthet abban, hogy magabiztosabban vágjon neki az első heteknek.

Egészséges uzsonna- és ebédvariációkra itt lelhetsz:

 

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