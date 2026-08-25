Már csak napok vannak hátra az iskolakezdésig: ezt a 10 dolgot mindenképp érdemes még elintézni

Használd ki, hogy az utolsó napokban még sok mindent elintézhetsz

Néhány apró előkészülettel sok reggeli kapkodást elkerülhetsz

Mutatjuk, mit érdemes még az iskolakezdés előtti utolsó napokon elintézni

A tanszerek beszerzésétől a ruhák és a reggeli rutin átgondolásán át egészen az adminisztrációig több olyan feladat is akad, amelyet jobb még időben kipipálni azon a bizonyos sulis listán. Mutatjuk, miket érdemes felvenned a listára még iskolakezdés előtt.

Az iskolakezdés legalább olyan mérföldkő a szülőknek, mint a gyerekeknek.

Fotó: Verona Kokoreva / Shutterstock

Iskolakezdés előtti 10 dolog, amelyre mindenképpen szakíts időt

Nemrégiben jelent meg a világhálón a 2026/2027-es tanév rendje − a gyerkőcöknek jó hír, hogy a téli pihenő idén különösen hosszúra nyúlik. Na, de nézzük, hogy az évnyitó előtt milyen tennivalókra érdemes még hangsúlyt fektetni. Íme a lista!

1. Ellenőrizd a tanszereket

Mielőtt újabb füzeteket, tollakat vagy egyéb kellékeket vásárolnál, érdemes átnézni, mi van már otthon − így akár több tízezret is spórolhatsz. Sokszor kiderül, hogy az előző tanévből maradtak használható eszközök, így nem kell mindent újonnan beszerezni. Ami esetleg kimaradt, még pótolhatod.

2. Készítsd elő az iskolatáskát

A gerinckímélő iskolatáska ne csak az első tanítási napon kerüljön elő. Pakoljátok bele előre azokat a dolgokat, amelyekre biztosan szükség lesz. Az elsősök esetében különösen fontos lehet a táska megfelelő beállítása és annak ellenőrzése, hogy minden szükséges felszerelés kényelmesen elfér-e benne.

3. Nézd át az iskolai információkat

Érdemes legalább egyszer ellenőrizni az iskola által küldött tájékoztatókat, a tanévkezdéssel kapcsolatos üzeneteket és a szülőknek szóló fontos tudnivalókat. Így nem marad le egyetlen határidő, felszerelés vagy szükséges nyilatkozat sem. Ha van elektronikus napló vagy más iskolai felület, annak belépési adatait is célszerű csekkolnod.

4. Pótold a hiányzó ruhákat és cipőket

Ami tavaly még jó volt, nyár végére könnyen szűkké válhatott. Ellenőrizzétek, hogy van-e méretben passzoló sportfelszerelés és kényelmes cipő.

5. Állítsátok vissza a korábbi napirendet

A nyári késői lefekvések után nem könnyű egyik napról a másikra visszatérni a korai keléshez. Már az iskola első napja előtt érdemes fokozatosan korábbra hozni a lefekvés és a felkelés időpontját. Néhány nap alatt sokkal könnyebb lehet visszaszokni a tanév alatti ritmushoz, mint az első reggelen, kialvatlanul megpróbálni alkalmazkodni.