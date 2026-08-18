Így spórolhatsz több tízezer forintot az iskolakezdésen − hasznos tippek szülőknek

- Nézzük át az otthoni készleteket: ami megmaradt, azt ne vegyük meg újra.
- Hasonlítsuk össze az árakat: használjuk ki az akciókat és kuponokat.
- Tippjeinkkel elkerülheted az impulzusvásárlást
Szeptember közeledtével sok szülőben felmerül a kérdés: hogyan lehet úgy felkészíteni a gyermeket az új tanévre, hogy közben ne terhelje meg túlságosan a családi kasszát? Az iskolakezdés költségei különösen akkor okozhatnak fejtörést, ha több gyereknek kell egyszerre ruhát, cipőt, tanszereket vagy akár digitális eszközöket beszerezni. A jó hír, hogy nem feltétlenül a szükséges dolgokon kell spórolni: némi előrelátással és tudatos döntésekkel sok felesleges kiadás elkerülhető.
Iskolakezdés költségei − több maradhat a pénztárcában, mint gondolnád
A spórolás legegyszerűbb módja, ha vásárlás előtt alaposan átnézzük, mi maradt az előző tanévből. Ha sok tanszer még a szekrényben lapul, érdemes megvárnunk szeptember első vagy második hetét, amikor a még raktáron lévő árukészletből féláron válogathatunk.
További trükkök, amelyekkel sokat lehet fogni a kiadásokon
1. Hasonlítsuk össze az árakat: egy-egy nagyobb vásárlásnál már néhány száz forintos különbség is jelentős megtakarítást eredményezhet.
2. Használjunk bátran a kuponokat, akciókat és iskolakezdési kedvezményeket, de csak akkor, ha az akciós terméket amúgy is megvennénk.
3. Ruhavásárlást illetően gondolkodjunk kapszulagardróbban. Nem feltétlenül kell sok darab: néhány jól kombinálható nadrág, szoknya, póló és pulóver sokkal költséghatékonyabb.
4. Vigyük magunkkal a gyermeket a beszerző körútra, és tegyünk félre neki egy fix összeget, amin belül ő választhatja ki a neki tetsző füzeteket, írószereket. Így kisebb az esélye az impulzusvásárlásnak.
Ne dőljünk be az áruhitelek kecsegtető ajánlatainak
- Ha okostelefonra vagy laptopra is szükség van, tovább nőhetnek a kiadások. Ha nem rendelkezünk elég megtakarítással, az áruhitel jelenthet azonnali megoldást, feltéve, ha 0 % THM-mel kínálják.
- Mindenképpen tartsuk meg a megvásárolt iskolatáskák, tornazsákok vagy cipők számláját vagy jótállási jegyét. Ha a termék meghibásodik, akkor vagy a jótállás alapján, vagy hat hónapon belüli meghibásodás esetén a kellékszavatosság szabályai szerint érvényesíthetjük a fogyasztói igényünket.
A legfontosabb tehát, hogy ne az utolsó pillanatban, kapkodva vásároljunk. Egy előre meghatározott keret, az otthoni készletek átnézése és az árak összehasonlítása együtt már komoly összeget hagyhat a családi kasszában.
További hasznos gyakorlati tanácsokat az alábbi videóban találsz:
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