Segítség, támadnak a tetvek – így védd a gyereked iskolakezdéskor

Neveljük egészségben, tisztaságban, sajnos nem csak rajtunk múlik, hogy a gyerekünk kobakja fejtetűk otthonává válik-e. Iskolakezdéskor a nebulók ismét nagyobb közösségbe kerülnek, ahol elég egyetlen fertőzött jelenléte, és az egész osztályra átterjedhet az élősködő. Cikkünkben bemutatjuk, hogy terjed a fejtetű, milyen tünetekkel jár a tetvesség, illetve miképp tudjuk a leghatékonyabban megelőzni. Ha már kialakult a probléma, akkor sem kell megijednünk, ugyanis egy védőnő segítségével arra is tippeket adunk, hogyan kezelhető hatékonyan a fertőzés.

Iskolakezdéskor gyakoribb a tetvesség. Illusztráció: 123RF

Iskolakezdéskor csatasorba rendeződnek a fejtetvek

Vigyázat, könnyen terjed

A fejtetű nagyon gyorsan szaporodik és meglehetősen könnyen terjed át egyik fejtetőről a másikra. Az alábbiakban összeszedtük a legfontosabb jellemzőket, minek érdemes a tudatában lenni, hogy megelőzhessük a csemeténk megfertőződését.