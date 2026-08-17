Hamarosan ismét becsöngetnek, így augusztus utolsó heteiben az iskolakezdés gyakorlati előkészületei mellett a lelki ráhangolódásra is érdemes odafigyelni. Néhány apró lépéssel egyszerűbbé tehetjük az átállást, hogy szeptemberben az egész család könnyebben vegye majd az akadályokat. Mutatjuk, hogyan készüljünk az iskolakezdésre!

Iskolakezdés tippek: 8 tanács a gördülékeny suli indításhoz Fotó: 123RF

A legjobb iskolakezdési tippek

1. A korábbi fektetés előnye

Ne egyik napról a másikra akarjuk visszaállítani az iskolai alvásidőt. Bőven elég, ha esténként mindig 10 perccel korábban tesszük ágyba a gyermeket, így a szervezete fokozatosan fog hozzászokni, és elkerüljük a hisztiket is. Ugyanis a későbbi, 9 órás iskolakezdéssel kapcsolatban még mindig nincsen előrelépés.

2. Aranyat érő reggeli rutin

Ébresszük kicsit korábban, és kezdjük el újra azt a menetrendet követni, ami majd a tanévben is vár ránk. Minél ismerősebb lesz szeptemberig ez a ritmus, annál kevésbé lesz megterhelő az első iskolai hét.

3. Iskolakezdés játékos feladatokkal

Napi 10-20 perc olvasás, számolás, munkafüzetes gyakorlás éppen elég ahhoz, hogy a gyerek gondolkodása újra „iskola üzemmódba” kapcsoljon. Mindezt ráadásul anélkül, hogy valódi tanulásnak érezné. Az internet teli van ingyenes iskolakezdés feladatokkal.

4. Hozzuk szóba, beszéljünk róla

Kérdezzük meg, mit vár az új tanévtől, minek örül, vagy mi miatt izgul. Egy őszinte diskurzus sokat oldhat a bizonytalanságon, és lehetőséget ad arra is, hogy közösen megoldást találjunk az esetleges félelmekre. A felkészülés az iskolakezdésre nem lehet hatékony a gyerekek bevonása nélkül.

5. A képernyőidő visszaszorítása iskolakezdés előtt

A nyári lazább szabályokat fokozatosan váltsák fel az iskolai keretek, különösen az esti órákban. A kevesebb képernyőidő nemcsak a könnyebb elalvást segíti, de a napközbeni koncentrációra is pozitív hatással van. Itt olvashatsz bővebben róla, hogy mi pontosan a mobiltelefon káros hatása gyerekekre, de ahhoz is mutatunk praktikákat a gyeekpszichológustól, hogy hogyan csökkenthető a gyerekek képernyőidő használata.