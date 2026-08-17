Iskolakezdés tippek: 8 tanács a gördülékeny suli indításhoz

Hamarosan ismét becsöngetnek, így augusztus utolsó heteiben az iskolakezdés gyakorlati előkészületei mellett a lelki ráhangolódásra is érdemes odafigyelni. Néhány apró lépéssel egyszerűbbé tehetjük az átállást, hogy szeptemberben az egész család könnyebben vegye majd az akadályokat. Mutatjuk, hogyan készüljünk az iskolakezdésre!
A legjobb iskolakezdési tippek
1. A korábbi fektetés előnye
Ne egyik napról a másikra akarjuk visszaállítani az iskolai alvásidőt. Bőven elég, ha esténként mindig 10 perccel korábban tesszük ágyba a gyermeket, így a szervezete fokozatosan fog hozzászokni, és elkerüljük a hisztiket is. Ugyanis a későbbi, 9 órás iskolakezdéssel kapcsolatban még mindig nincsen előrelépés.
2. Aranyat érő reggeli rutin
Ébresszük kicsit korábban, és kezdjük el újra azt a menetrendet követni, ami majd a tanévben is vár ránk. Minél ismerősebb lesz szeptemberig ez a ritmus, annál kevésbé lesz megterhelő az első iskolai hét.
3. Iskolakezdés játékos feladatokkal
Napi 10-20 perc olvasás, számolás, munkafüzetes gyakorlás éppen elég ahhoz, hogy a gyerek gondolkodása újra „iskola üzemmódba” kapcsoljon. Mindezt ráadásul anélkül, hogy valódi tanulásnak érezné. Az internet teli van ingyenes iskolakezdés feladatokkal.
4. Hozzuk szóba, beszéljünk róla
Kérdezzük meg, mit vár az új tanévtől, minek örül, vagy mi miatt izgul. Egy őszinte diskurzus sokat oldhat a bizonytalanságon, és lehetőséget ad arra is, hogy közösen megoldást találjunk az esetleges félelmekre. A felkészülés az iskolakezdésre nem lehet hatékony a gyerekek bevonása nélkül.
5. A képernyőidő visszaszorítása iskolakezdés előtt
A nyári lazább szabályokat fokozatosan váltsák fel az iskolai keretek, különösen az esti órákban. A kevesebb képernyőidő nemcsak a könnyebb elalvást segíti, de a napközbeni koncentrációra is pozitív hatással van. Itt olvashatsz bővebben róla, hogy mi pontosan a mobiltelefon káros hatása gyerekekre, de ahhoz is mutatunk praktikákat a gyeekpszichológustól, hogy hogyan csökkenthető a gyerekek képernyőidő használata.
6. Készüljünk elő az iskolakezdésre a tanszerekkel
Írjuk össze a tanszerlistát, állítsuk újra munkába az íróasztalt, szedjük rendbe a tolltartót és az iskolatáskát. Ezek a közös tevékenységek észrevétlenül segítenek ráhangolódni a tanévre, hiszen a gyermek is aktív részese a készülődésnek.
7. Kezdjünk el célzottan játszani
A társas- és memóriajátékok, a kirakók, vagy a kreatív feladatok szórakoztatva fejlesztik a logikát, a figyelmet és a kitartást. Épp azokat a készségeket, amelyekre az iskolában is szükség lesz - írja a Fanny magazin.
8. A nyár méltó elbúcsúztatása
Az augusztus vége ne csak az iskolai készülődésről szóljon. Szánjunk időt még egy utolsó nagy közös kirándulásra, családi összejövetelre, strandolásra vagy egy otthoni mozizós estére. Ha pozitív élményekkel zárjuk a vakációt, könnyebb lesz elfogadni a szeptemberi változásokat. Szerencsére sok szuper gyerekbarát kirándulóhely van Magyarországon.
Spórolási tippek az iskolakezdés bevásárláshoz
1. Csökkentsük a kiadásokat
Nem kell mindent augusztus utolsó hetében megvenni. Nézzük át az intézmény által kiadott listát, és amit nem kérnek az első tanítási napon, azt ráérünk később is beszerezni. Így az iskolakezdés nem egyszerre terheli meg a családi költségvetést, ráadásul a nagy bevásárlási rohamot is elkerülhetjük.
2. Nézzük át a tavalyit
Mielőtt elragadna minket az iskolakezdési láz, vegyük elő az előző évi tanszereket. Gyakran maradnak ugyanis használható füzetek, filcek, festékek vagy mappák, amelyeket teljesen felesleges újra megvenni. A tolltartót is érdemes ellenőrizni, hiszen sokszor csak néhány ceruzát vagy radírt kell pótolni. Ha a gyereket is bevonjuk a válogatásba, a későbbiekben jobban fog vigyázni a saját holmijára.
3. Mindig írjunk bevásárlólistát
A spontán, impulzív vásárlás a legdrágább. Ha előre lejegyezzük, mire van valóban szükség, sokkal könnyebb ellenállni a csábító ajánlatoknak. A boltokban mindig ragaszkodjunk a listához, és ne tegyünk a kosárba olyan termékeket, amelyekre valójában nincs szükség. Már néhány apróság elhagyásával is több maradhat a családi kasszában. Sokat segít ebben az is, ha a megcsillanó szemű gyerek nem kísér el minket az üzletbe.
4. Lessünk szét több helyen
Nem biztos, hogy minden terméket ugyanott kapjuk meg a legkedvezőbb áron. Érdemes átnézni az áruházak akciós újságait vagy online kínálatát, mert egy kis logisztikával akár több ezer forintot is megspórolhatunk. A nagyobb értékű tételeknél, mint például az iskolatáska, különösen megéri összehasonlítani az árakat, és figyelni a szezon előtti kedvezményeket is.
5. Múló trend helyett észszerű tudatosság
A boltok saját márkás füzetei, tollai vagy rajzeszközei gyakran épp olyan jó minőségűek, mint a jóval drágább változatok. Az árkülönbség egy teljes tanszercsomagnál igen jelentős lehet, miközben a használat során alig érezhető a különbség. Ajánlott csupán egy-két iskolai felszerelésnél engedni a divathullámnak, a többségnél pedig inkább a tartósságot és a praktikusságot szem előtt tartani.
6. Pénztárcabarát újrafelhasználás
A nagyobb testvér korábbi holmijai között igazi kincsekre bukkanhatunk, legyen szó akár körzőkészletről, vagy épp tornazsákról. Kérdezzünk körbe a rokonságban, barátoknál vagy szülői csoportokban is, hiszen sokaknál lapulhatnak alig használt felszerelések. Egy jó állapotú tolltartóval vagy iskolatáskával ráadásul úgy spórolhatunk, hogy közben még a környezetet is védjük.
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