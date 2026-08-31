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tanévkezdés

Tanácsok iskolakezdéshez: ezeket mindenképp pakold be a gyerek táskájába

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Kedden megkezdődik a 2026-2027-es tanév. A legtöbb diák még nem szokott vissza a feszes és behatárolt iskolai ritmusba, így nem árt, ha az elején mi szülők is segítünk nekik, hogy semmi se maradjon otthon. Ebben nyújtunk segítséget a következő iskolakezdési tanácsokkal!
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tanévkezdésIskolatáskajótanácsok
  • Sokak számára nehézséget jelent, hogy megjegyezzék, milyen eszközökre és füzetekre van szükség az iskolakezdés idején.
  • Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a tanévkezdéshez szükséges eszközökről, és praktikus tippeket adunk, amelyek segítségével gyors és gondtalan lesz az iskolatáska bepakolása.
  • Tanácsainkat diákok és szülők is alkalmazhatják!

Egy elfelejtett füzet, tornazsák vagy kulacs könnyen stresszessé teheti a reggelt, ezáltal a diákok egész napját. Néhány egyszerű trükkel és tudatos pakolással elkerülhető a kapkodás. Mutatjuk a legfontosabb iskolakezdési tanácsokat!

Iskolakezdési tanácsoknak megfelelően bepakolt iskolatáskák egy tanterem padjaira aggatva
Iskolakezdési tanácsok: összeszedtük, mi mindenre lehet szüksége minden egyes diáknak. Fotó: VIS DE ANIMALIS / Shutterstock

Iskolakezdési tanácsok: így kerülhetitek le a reggeli rohanást

A legtöbb reggeli probléma abból adódik, hogy az iskolatáska bepakolása az utolsó percekre marad. Sokkal nyugodtabban indulna a nap, ha a gyerekek már előző este összekészítenék a másnapi felszerelést. A tanév első heteiben különösen fontos a rendszeresség, hiszen az új órarendhez és a megváltozott napi rutin megszokásához idő kell.

Mi kerüljön az iskolatáskába?

Első nap az iskolában, és tanácstalan vagy, mit kellene bepakolnod a gyereknek? Nem vagy egyedül! Sok szülő számára visszatérő kérdés, hogy mi való az iskolatáskába, illetve mit kell vinni a tanév első napjára.

Mit kell vinni első nap az iskolába?

  • Órarend szerinti tankönyvek és füzetek;
  • tolltartó írószerekkel, ha szükséges, akkor vonalzó és kis olló;
  • kulacs;
  • uzsonna, tízórai;
  • ellenőrző és üzenőfüzet;
  • különórákhoz szükséges felszerelés;
  • tornazsák, ha tesióra is várható.

Mindezen felül az iskolák kérhetnek külön a matekórához, rajzórához, vagy más tantárgyakhoz speciális eszközöket, de ezeket az első napra még biztosan nem kell magatokkal cipelnetek. 

Az első hetekben érdemes jobban odafigyelni a gyerekek kötelezettségeire

Az első hetekben ajánlott minden este röviden átnézni a táska tartalmát, így kisebb az esélye annak, hogy valami otthon marad. Ha úgy érzed, hogy valami hiányzik, nyugodtan kérdezz rá a gyerekednél; inkább kétszer is legyen valami ellenőrizve, mint egyszer sem. Emellett a tesipóló-rendelés, osztálypénz és ebédpénz befizetés, valamint a hasonló kötelezettségek a gyerekek számára nem mindig tűnhetnek fontosnak a tanév elején, úgyhogy nem rossz ötlet, ha egyeztetsz néha a többi szülővel is az osztályból, hogy biztos minden határidőt be tudj tartani.

Praktikus jótanácsok az iskolakezdéshez

Az egyik legjobb módszer egy egyszerű ellenőrzőlista használata. A gyerek így indulás előtt maga is ellenőrizheti, hogy minden szükséges eszköz nála van-e. Arra is figyelni kell, hogy az iskolatáska ne legyen túl nehéz. Érdemes rendszeresen kipakolni a felesleges tárgyakat, hogy csak azt vigye magával, amire valóban szüksége lesz az adott napon.

Iskolai ellenőrzőlista házilag

A szakértők szerint érdemes egy egyszerű, saját készítésű ellenőrzőlistát ragasztani a gyerekszoba ajtajára vagy a bejárat közelébe. Egy lefóliázott papírlapra vagy átlátszó műanyag tasakba helyezett listán filctollal minden este kipipálható, hogy bekerült-e a táskába a füzet, a tolltartó, a kulacs és a tornafelszerelés. Reggel a gyerek egy perc alatt átnézheti a pontokat, így önállóan is ellenőrizheti, hogy mindent összekészített-e. A nap végén a pipák egyszerűen letörölhetők, és másnap újra használható a lista.

Összefoglalva

Az iskolakezdési tanácsok szeptemberre nagyon egyszerűek: legyen állandó helye az iskolai felszerelésnek, történjen meg a bepakolás már előző este, és a gyereket is vondd be a felkészülésbe. Ha ezeket betartod, akkor napi néhány perc szervezéssel jelentősen csökkentheted a reggeli stresszt, és többé nem fog gondot jelenteni az iskolai bepakolás!

Ha kíváncsi vagy rá, mások miket szoktak bepakolni a táskájukba, akkor nézd meg ezt a videót:

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