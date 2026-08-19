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iskolakezdés

Így válassz iskolatáskát: a gyerek gerince bánhatja, ha rosszul döntesz az ortopéd szakorvos szerint

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Hamarosan kezdődik a tanév, és ilyenkor az egyik legfontosabb teendő az iskolatáska kiválasztása. Dr. Moravcsik Bence Balázs ortopéd szakorvos, a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő orvosigazgatója elárulja, milyen szempontokat érdemes szem előtt tartani a vásárlás során.
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iskolakezdésiskolatáska választásgerincferdülés
  • Nem mindegy a méret: a táska igazodjon a gyermek testalkatához, ne legyen túl nagy vagy nehéz.
  • Fontos az ergonomikus kialakítás: a széles, párnázott pánt és a megfelelő hátfal kímélheti a gerincet.
  • Pakoljunk okosan: a nehezebb könyvek kerüljenek a háthoz közelebb, és a táska súlya ne haladja meg a gyermek testsúlyának 10 százalékát.
  • A biztonságra is figyeljünk: a fényvisszaverő elemek és a kulacstartó is hasznos kiegészítő lehet.

Dr. Moravcsik Bence Balázs ortopéd szakorvos, a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő orvosigazgatója hasznos tippeket adott az Origo olvasóinak az iskolatáska kiválasztása kapcsán. 

iskolatáska kiválasztása
Az iskolatáska kiválasztásakor ne a külcsín legyen a döntő.
Fotó: shutterstock / Shutterstock

Az iskolatáska kiválasztása tudatos döntés legyen

Az iskolakezdés előtt az ortopéd szakorvos szerint érdemes odafigyelni arra, hogy a táska megfelelően illeszkedjen a gyermek testalkatához. A vállpántok legyenek szélesek és jól párnázottak, hogy ne csússzanak le, illetve ne vágják a gyermek vállát. Fontos az is, hogy állíthatók legyenek, így a táskát pontosan a gyermek hátához lehet igazítani. A szakember szerint előnyt jelenthet az is, ha a táskának derékpántja is van, mert ez segíthet a súly megfelelőbb elosztásában.

„Arra is figyeljünk, hogy a táska ne legyen túl nagy a gyermek méretéhez képest”

 – hangsúlyozza Dr. Moravcsik Bence Balázs. A megfelelő megtámasztás érdekében a táska nagyjából a váll vonalától a medencecsontig érjen, és ne kerüljön a vállvonal fölé vagy a csípőlapát alá.

Nem mindegy, hogyan pakoljuk meg, kerüljük el a gerincferdülést

Az sem mindegy, milyen a táska belső kialakítása. A többrekeszes modellek nemcsak abban segítenek, hogy a könyvek és füzetek rendezettebben legyenek elhelyezve, hanem a súly megfelelő elosztását is megkönnyítik. A nehezebb könyveket érdemes a háthoz közelebb, a könnyebbeket pedig távolabb elhelyezni.

A szakember szerint különösen fontos, hogy a gyermek két vállon hordja a táskát. A napi tanszerek súlya ugyanis akár több kilogramm is lehet, ezért nem mindegy, hogyan nehezedik ez a súly a hátra.

„A válltáskák helyett mindenképpen a két vállra akasztható fazonokat részesítsük előnyben, hiszen így szimmetrikusabb lesz a terhelés”

 – mondja az ortopéd szakorvos.

A megfelelő hátfal szintén sokat számít. Érdemes olyan iskolatáskát választani, amelynek ergonomikus, a gerinc vonalához igazodó kialakítása van, és megfelelően megtámasztja a hátat. Ez segíthet abban is, hogy a gyermek ne görnyedjen előre a táska súlya miatt és ne alakuljon ki gerincferdülés

Az iskolatáska súlya

Az iskolatáska kiválasztásakor a súlyra különösen érdemes figyelni. Egy kisiskolás ugyanis nap mint nap több kilogrammnyi tanszert is cipelhet magával.

Ideális esetben a megpakolt táska nem lehet több a gyermek testsúlyának 10 százalékánál”

 – hívja fel a figyelmet Dr. Moravcsik Bence Balázs. Ez egy kisebb gyermek esetében körülbelül 2,5–3 kilogrammot jelenthet. Bár a tankönyvek súlyán nem tudunk változtatni, egy könnyű táskával már önmagában is jelentős terhet vehetünk le a gyermek válláról.

A gurulós iskolatáska bizonyos esetekben szintén praktikus megoldás lehet, főleg ha a gyermek gyalog jár iskolába, és rendszeresen haza kell vinnie a könyveit. Ilyenkor azonban fontos figyelembe venni az útviszonyokat és azt is, hogy a táska húzása ne jelentsen újabb kényelmetlenséget.

A kényelem mellett a biztonság is fontos

A melegebb napokon az is számít, hogy mennyire szellőzik a táska hátulja. A légáteresztő anyagból készült hátrész csökkentheti az izzadást, ami különösen akkor fontos, ha a gyermek gyalog jár haza az iskolából.

A fényvisszaverő elemekről sem érdemes megfeledkezni. A táska hátulján, oldalán vagy a pántokon elhelyezett fényvisszaverő csíkok, matricák vagy akár kulcstartók sötétben is láthatóbbá tehetik a gyermeket az autósok számára. Az őszi-téli időszakban ez különösen fontos lehet, hiszen a gyerekek sokszor már sötétben indulnak vagy érkeznek haza.

Tanszerek védelme az eső ellen

Egy kiadós eső pillanatok alatt tönkreteheti a táskában lévő füzeteket és tankönyveket, ezért praktikus lehet vízálló anyagból készült modellt választani. Ha maga a táska nem vízálló, külön esővédő huzattal is megóvhatjuk a tanszereket.

Arra is érdemes figyelni, hogy a kulacs ne a könyvek között kapjon helyet. Egy rosszul lezárt palack teljes tartalma könnyen a füzeteken és tankönyveken köthet ki. Ezért praktikus, ha a táskán kívül, külön palacktartó zsebben tudjuk elhelyezni a kulacsot.

A megfelelő iskolatáska kiválasztásakor tehát nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy melyik a legszebb modell. A gyermek méretéhez igazodó, könnyű, kényelmes és ergonomikus táska hosszú távon sokkal fontosabb lehet, mint az, hogy melyik mesefigura vagy szuperhős szerepel rajta.

 

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