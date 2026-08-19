Így válassz iskolatáskát: a gyerek gerince bánhatja, ha rosszul döntesz az ortopéd szakorvos szerint

Nem mindegy a méret: a táska igazodjon a gyermek testalkatához, ne legyen túl nagy vagy nehéz.

a táska igazodjon a gyermek testalkatához, ne legyen túl nagy vagy nehéz. Fontos az ergonomikus kialakítás: a széles, párnázott pánt és a megfelelő hátfal kímélheti a gerincet.

a széles, párnázott pánt és a megfelelő hátfal kímélheti a gerincet. Pakoljunk okosan: a nehezebb könyvek kerüljenek a háthoz közelebb, és a táska súlya ne haladja meg a gyermek testsúlyának 10 százalékát.

a nehezebb könyvek kerüljenek a háthoz közelebb, és a táska súlya ne haladja meg a gyermek testsúlyának 10 százalékát. A biztonságra is figyeljünk: a fényvisszaverő elemek és a kulacstartó is hasznos kiegészítő lehet.

Dr. Moravcsik Bence Balázs ortopéd szakorvos, a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő orvosigazgatója hasznos tippeket adott az Origo olvasóinak az iskolatáska kiválasztása kapcsán.

Az iskolatáska kiválasztásakor ne a külcsín legyen a döntő.

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Az iskolatáska kiválasztása tudatos döntés legyen

Az iskolakezdés előtt az ortopéd szakorvos szerint érdemes odafigyelni arra, hogy a táska megfelelően illeszkedjen a gyermek testalkatához. A vállpántok legyenek szélesek és jól párnázottak, hogy ne csússzanak le, illetve ne vágják a gyermek vállát. Fontos az is, hogy állíthatók legyenek, így a táskát pontosan a gyermek hátához lehet igazítani. A szakember szerint előnyt jelenthet az is, ha a táskának derékpántja is van, mert ez segíthet a súly megfelelőbb elosztásában.

„Arra is figyeljünk, hogy a táska ne legyen túl nagy a gyermek méretéhez képest”

– hangsúlyozza Dr. Moravcsik Bence Balázs. A megfelelő megtámasztás érdekében a táska nagyjából a váll vonalától a medencecsontig érjen, és ne kerüljön a vállvonal fölé vagy a csípőlapát alá.

Nem mindegy, hogyan pakoljuk meg, kerüljük el a gerincferdülést

Az sem mindegy, milyen a táska belső kialakítása. A többrekeszes modellek nemcsak abban segítenek, hogy a könyvek és füzetek rendezettebben legyenek elhelyezve, hanem a súly megfelelő elosztását is megkönnyítik. A nehezebb könyveket érdemes a háthoz közelebb, a könnyebbeket pedig távolabb elhelyezni.

A szakember szerint különösen fontos, hogy a gyermek két vállon hordja a táskát. A napi tanszerek súlya ugyanis akár több kilogramm is lehet, ezért nem mindegy, hogyan nehezedik ez a súly a hátra.

„A válltáskák helyett mindenképpen a két vállra akasztható fazonokat részesítsük előnyben, hiszen így szimmetrikusabb lesz a terhelés”

– mondja az ortopéd szakorvos.