Így válassz iskolatáskát: a gyerek gerince bánhatja, ha rosszul döntesz az ortopéd szakorvos szerint

- Nem mindegy a méret: a táska igazodjon a gyermek testalkatához, ne legyen túl nagy vagy nehéz.
- Fontos az ergonomikus kialakítás: a széles, párnázott pánt és a megfelelő hátfal kímélheti a gerincet.
- Pakoljunk okosan: a nehezebb könyvek kerüljenek a háthoz közelebb, és a táska súlya ne haladja meg a gyermek testsúlyának 10 százalékát.
- A biztonságra is figyeljünk: a fényvisszaverő elemek és a kulacstartó is hasznos kiegészítő lehet.
Dr. Moravcsik Bence Balázs ortopéd szakorvos, a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő orvosigazgatója hasznos tippeket adott az Origo olvasóinak az iskolatáska kiválasztása kapcsán.
Az iskolatáska kiválasztása tudatos döntés legyen
Az iskolakezdés előtt az ortopéd szakorvos szerint érdemes odafigyelni arra, hogy a táska megfelelően illeszkedjen a gyermek testalkatához. A vállpántok legyenek szélesek és jól párnázottak, hogy ne csússzanak le, illetve ne vágják a gyermek vállát. Fontos az is, hogy állíthatók legyenek, így a táskát pontosan a gyermek hátához lehet igazítani. A szakember szerint előnyt jelenthet az is, ha a táskának derékpántja is van, mert ez segíthet a súly megfelelőbb elosztásában.
„Arra is figyeljünk, hogy a táska ne legyen túl nagy a gyermek méretéhez képest”
– hangsúlyozza Dr. Moravcsik Bence Balázs. A megfelelő megtámasztás érdekében a táska nagyjából a váll vonalától a medencecsontig érjen, és ne kerüljön a vállvonal fölé vagy a csípőlapát alá.
Nem mindegy, hogyan pakoljuk meg, kerüljük el a gerincferdülést
Az sem mindegy, milyen a táska belső kialakítása. A többrekeszes modellek nemcsak abban segítenek, hogy a könyvek és füzetek rendezettebben legyenek elhelyezve, hanem a súly megfelelő elosztását is megkönnyítik. A nehezebb könyveket érdemes a háthoz közelebb, a könnyebbeket pedig távolabb elhelyezni.
A szakember szerint különösen fontos, hogy a gyermek két vállon hordja a táskát. A napi tanszerek súlya ugyanis akár több kilogramm is lehet, ezért nem mindegy, hogyan nehezedik ez a súly a hátra.
„A válltáskák helyett mindenképpen a két vállra akasztható fazonokat részesítsük előnyben, hiszen így szimmetrikusabb lesz a terhelés”
– mondja az ortopéd szakorvos.
A megfelelő hátfal szintén sokat számít. Érdemes olyan iskolatáskát választani, amelynek ergonomikus, a gerinc vonalához igazodó kialakítása van, és megfelelően megtámasztja a hátat. Ez segíthet abban is, hogy a gyermek ne görnyedjen előre a táska súlya miatt és ne alakuljon ki gerincferdülés.
Az iskolatáska súlya
Az iskolatáska kiválasztásakor a súlyra különösen érdemes figyelni. Egy kisiskolás ugyanis nap mint nap több kilogrammnyi tanszert is cipelhet magával.
Ideális esetben a megpakolt táska nem lehet több a gyermek testsúlyának 10 százalékánál”
– hívja fel a figyelmet Dr. Moravcsik Bence Balázs. Ez egy kisebb gyermek esetében körülbelül 2,5–3 kilogrammot jelenthet. Bár a tankönyvek súlyán nem tudunk változtatni, egy könnyű táskával már önmagában is jelentős terhet vehetünk le a gyermek válláról.
A gurulós iskolatáska bizonyos esetekben szintén praktikus megoldás lehet, főleg ha a gyermek gyalog jár iskolába, és rendszeresen haza kell vinnie a könyveit. Ilyenkor azonban fontos figyelembe venni az útviszonyokat és azt is, hogy a táska húzása ne jelentsen újabb kényelmetlenséget.
A kényelem mellett a biztonság is fontos
A melegebb napokon az is számít, hogy mennyire szellőzik a táska hátulja. A légáteresztő anyagból készült hátrész csökkentheti az izzadást, ami különösen akkor fontos, ha a gyermek gyalog jár haza az iskolából.
A fényvisszaverő elemekről sem érdemes megfeledkezni. A táska hátulján, oldalán vagy a pántokon elhelyezett fényvisszaverő csíkok, matricák vagy akár kulcstartók sötétben is láthatóbbá tehetik a gyermeket az autósok számára. Az őszi-téli időszakban ez különösen fontos lehet, hiszen a gyerekek sokszor már sötétben indulnak vagy érkeznek haza.
Tanszerek védelme az eső ellen
Egy kiadós eső pillanatok alatt tönkreteheti a táskában lévő füzeteket és tankönyveket, ezért praktikus lehet vízálló anyagból készült modellt választani. Ha maga a táska nem vízálló, külön esővédő huzattal is megóvhatjuk a tanszereket.
Arra is érdemes figyelni, hogy a kulacs ne a könyvek között kapjon helyet. Egy rosszul lezárt palack teljes tartalma könnyen a füzeteken és tankönyveken köthet ki. Ezért praktikus, ha a táskán kívül, külön palacktartó zsebben tudjuk elhelyezni a kulacsot.
A megfelelő iskolatáska kiválasztásakor tehát nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy melyik a legszebb modell. A gyermek méretéhez igazodó, könnyű, kényelmes és ergonomikus táska hosszú távon sokkal fontosabb lehet, mint az, hogy melyik mesefigura vagy szuperhős szerepel rajta.