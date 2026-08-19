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new york post

Egy mindennapi ital több mint kétszeresére növelheti a gyomorrák kockázatát

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Egy új kutatás szerint azoknál, akik naponta legalább egy hozzáadott cukrot tartalmazó italt fogyasztanak, több mint kétszer nagyobb eséllyel alakulhat ki gyomorrák, mint azoknál, akik egyáltalán nem isznak ilyen italokat – véli a New York Post.
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new york postitalkutató

A kutatók több mint 112 ezer ember adatait vizsgálták 1986 és 2022 között. Az eredmények szerint a rendszeresen cukrozott italokat fogyasztóknál 2,45-szer nagyobb volt a gyomorrák kialakulásának kockázata.

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Fotó: MARIIA_MALYSHEVA / Shutterstock

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A nőknél még erősebb összefüggést találtak: náluk háromszoros, míg a férfiaknál kétszeres volt a kockázat azokhoz képest, akik nem fogyasztottak hozzáadott cukrot tartalmazó italokat.

A vizsgálatba többek között a hagyományos üdítők, energiaitalok, sportitalok, limonádék és egyéb cukrozott italok tartoztak. Az Egyesült Államokban a felnőttek mintegy 63 százaléka fogyaszt naponta ilyen italt.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredmények összefüggést mutatnak, nem bizonyítják, hogy önmagában a cukros ital okozza a gyomorrákot. A betegség kialakulásában számos más tényező is szerepet játszhat.

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