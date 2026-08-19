Egy mindennapi ital több mint kétszeresére növelheti a gyomorrák kockázatát

A kutatók több mint 112 ezer ember adatait vizsgálták 1986 és 2022 között. Az eredmények szerint a rendszeresen cukrozott italokat fogyasztóknál 2,45-szer nagyobb volt a gyomorrák kialakulásának kockázata.
Káros ital: meglepő kapcsolatot találtak a gyomorrákkal
A nőknél még erősebb összefüggést találtak: náluk háromszoros, míg a férfiaknál kétszeres volt a kockázat azokhoz képest, akik nem fogyasztottak hozzáadott cukrot tartalmazó italokat.
A vizsgálatba többek között a hagyományos üdítők, energiaitalok, sportitalok, limonádék és egyéb cukrozott italok tartoztak. Az Egyesült Államokban a felnőttek mintegy 63 százaléka fogyaszt naponta ilyen italt.
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredmények összefüggést mutatnak, nem bizonyítják, hogy önmagában a cukros ital okozza a gyomorrákot. A betegség kialakulásában számos más tényező is szerepet játszhat.