Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
időskori egészség

Az izomépítés 50 felett sem késő − így tehetsz érte

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A legtöbben már 40 évesen úgy vélik, elkezdődött az a bizonyos B oldal, amikor pedig valaki betölti az 50. életévét, már ki is választja a temetkezési helyet. Csakhogy az izomépítés 50 felett is kiemelten fontos. Természetesen a hangsúly ebben az időszakban nem a brutális terhelésen van. Olyan gyakorlatokat hoztunk, amelyek garantáltan megdolgoztatnak, ugyanakkor kímélik az ízületeket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időskori egészségizomerősitő50 felettizomépítésizomerő
  • A rendszeres súlyzós és saját testsúlyos edzés ötven év felett is bizonyítottan képes stimulálni az izomrostok növekedését.
  • A felépített izomtömeg védi az ízületeket, javítja az anyagcserét, valamint megelőzi az időskori eleséseket.
  • A minőségi fehérjebevitel és a célzott hátizom-erősítés kulcsfontosságú a helyes testtartás és a mozgásszabadság megőrzéséhez.

Bár a test idővel változik, az izomtömeg növelése egyáltalán nem elérhetetlen cél. Ha a te célod is az izomépítés 50 felett, akkor előre szólunk: a hangsúly ebben az időszakban nem a brutális terhelésen, hanem a tudatos, hosszú távon fenntartható edzéseken van.  Ebben a periódusban a test már nem tolerálja ugyanazt az ízületi terhelést, éppen ezért az igazán jó edzésprogram nem kifacsar, hanem megkímél a sérülésektől.

Félmeztelen idős férfi súlyzózik - izomépítés 50 felett.
Izomépítés 50 felett? Nem az erős terhelésen, hanem a hosszú távon is tartható edzéseken múlik
Fotó: FXQuadro / Shutterstock

Izomépítés 50 felett − de miért fontos, hogy izmosak legyünk?

Ne hidd, hogy az idő múlásával menthetetlenül elveszíted az erőnléted és a vitalitásod. Az izomépítés 50 felett nemcsak egy elérhető cél, hanem a hosszú, aktív élet záloga is. Soha nem késő elkezdeni a személyre szabott edzéseket az egészség megőrzése érdekében. Ha megfelelő mennyiségű izomzattal rendelkezünk, az hatékonyan szabályozza a vércukorszintet, javítja az inzulinérzékenységet, és segít megelőzni a kettes típusú cukorbetegséget, valamint az elhízást. Emellett az izmok egyfajta páncélként védik a csontokat és az ízületeket, drasztikusan csökkentve a csontritkulás és a sérülések kockázatát. 

Miért a hát a legfontosabb izomcsoport?

Az ülő életmód miatt a hátizmok hajlamosak megnyúlni és legyengülni, ami görnyedt testtartáshoz, hasi panaszokhoz, krónikus derék- és nyakfájáshoz vezet. A hát megerősítése tartja stabilan a törzset, biztosítja a helyes testtartást, ami vizuálisan is fiatalosabb megjelenést kölcsönöz. Mivel a hát egy hatalmas, összetett izomcsoport, edzése erőteljes hormonális választ vált ki, ami az egész test izomzatának fejlődését pozitívan befolyásolja.

Férfi a hátgépnél edz
A megfelelő mennyiségű izomzat hatékonyan szabályozza a vércukorszintet is
Fotó: pics five / Shutterstock

Milyen ételekkel tehetünk 50 felett az izmok szintentartásáért és építéséért?

Az izomzat megtartásához és növeléséhez az edzések mellett elengedhetetlen a megemelt, minőségi fehérjebevitel, mivel az idősödő szervezet már kevésbé hatékonyan hasznosítja az aminosavakat. Elsőrangú fehérjeforrásnak számítanak a sovány húsok, mint a csirke és a pulyka, a tengeri halak, a tojás, valamint a sovány túró és a tejsavófehérje.

A növényi opciók közül a lencse, a csicseriborsó és a tofu nyújtanak kiváló támogatást, amelyeket érdemes egészséges zsírokkal, például avokádóval, olívaolajjal és olajos magvakkal kombinálni. 

A mikrotápanyagok közül a D-vitamin és az omega-3 zsírsavak fogyasztása kiemelten fontos, mert ezek csökkentik a szervezetben a gyulladásokat, és támogatják az izomrostok regenerációját.

Hatékony gyakorlatok 50 felettieknek

A biztonságos és eredményes fejlődés érdekében olyan összetett, funkcionális alapgyakorlatokra kell fókuszálni, amelyek egyszerre több ízületet és nagy izomcsoportot mozgatnak meg. Ilyen többek között:

  • a guggolás székre saját testsúllyal
  • a jóga
  • a csípőemelés hanyattfekvésben
  • plank (alkartámasz): megdolgoztatja a teljes törzsizomzatot, ami kulcsfontosságú a gerinc védelméhez
  • vállból nyomás súlyzóval 
  • evezés evezőgépen

Ismerd meg Erika átalakulását, aki 55 év felett vállalta az izomépítést:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Emlékszel, mikor Arnold Schwarzenegger magyar testépítőt játszott? Ezek a születésnapos Terminátor elfeledett filmjei
50 felett is formába lehet lendülni: 5 széken végezhető gyakorlat, ami a hasizmot erősíti
Hosszú életre számíthatsz, ha tudod a választ ezekre a kérdésekre – Kvíz

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!