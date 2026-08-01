8 trükk, amivel fel lehet venni a harcot a jet lag ellen

Rengetegen ismerik az érzést, amikor heteket, sőt hónapokat töltenek azzal, hogy várnak a jól megérdemelt nyaralásra. Már gondosan össze van állítva az úti terv, aztán az érkezést követően beüt a jet lag.

Elhoztunk néhány trükköt a jet lag ellen. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A jet lag a hosszú távú repülőutak egyik legfrusztrálóbb mellékhatása. A szakértők szerint az összes több időzónát átlépő utas 60-70 százalékát érinti ez a bioritmuszavar. Szerencsére van néhány trükk arra, hogy felvegyük ellene a harcot, sőt akár meg is előzzük.

Elhoztunk néhány trükköt a jet lag ellen

A 45 perces szabály

Ashley Hainsworth, alvásszakértő szerint van egy aranyszabály, amihez érdemes ragaszkodni, ha be akarjuk hozni az alvási lemaradásunkat: 45 perc. Ahelyett, hogy a lehető leghosszabb ideig aludnánk, miután megérkeztünk az úti célunkhoz, egyszerre csak 45 percet szabad szunyókálni.

Bár kimerültnek érezhetjük magunkat, ezek a rövid szunyókálások a legjobb módja annak, hogy megadjuk a nap átvészeléséhez szükséges energialöketet anélkül, hogy komolyan befolyásolnák az esti alvásunkat. Az időzítés is fontos: a tervezett lefekvés előtti nyolc órán belül kerüljük el ezeket a pihenéseket.

Ne várjunk az alvási ütemtervünk módosításával

Az utazók egyik legnagyobb hibája, hogy azt feltételezik, érkezésük után majd képesek lesznek alkalmazkodni az időeltolódáshoz. A valóságban a testünk sokkal jobban megbirkózik a helyzettel, ha indulás előtt felkészülünk.

Ha kelet felé repülünk, olyan úti célokra, mint Dubai, Thaiföld vagy Ausztrália, érdemes fokozatosan eltolni korábbra mind a lefekvés, mind az ébredés idejét az utazás előtt.

Nyugat felé tartó járatok esetén, például az Egyesült Államokba vagy a Karib-térségbe, az ellenkező megközelítést kell alkalmazni: később kell kelni és feküdni valamivel később a szokásosnál az utazás előtt.

Kiegészítők, amelyek segíthetnek aludni az út alatt

Ha a repülés ideje egybeesik az úti cél éjszakával, jó ötlet minél többet aludni az utazás alatt. Ezt azonban gyakran könnyebb mondani, mint megtenni. Sokszor a külső tényezők közbeszólhatnak a pihenésnek, így érdemes füldugókat és utazópárnát vinni gépre, illetve egy alvómaszk sem rossz ötlet.