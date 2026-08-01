8 trükk, amivel fel lehet venni a harcot a jet lag ellen

Rengetegen ismerik az érzést, amikor heteket, sőt hónapokat töltenek azzal, hogy várnak a jól megérdemelt nyaralásra. Már gondosan össze van állítva az úti terv, aztán az érkezést követően beüt a jet lag.
A jet lag a hosszú távú repülőutak egyik legfrusztrálóbb mellékhatása. A szakértők szerint az összes több időzónát átlépő utas 60-70 százalékát érinti ez a bioritmuszavar. Szerencsére van néhány trükk arra, hogy felvegyük ellene a harcot, sőt akár meg is előzzük.
Elhoztunk néhány trükköt a jet lag ellen
A 45 perces szabály
Ashley Hainsworth, alvásszakértő szerint van egy aranyszabály, amihez érdemes ragaszkodni, ha be akarjuk hozni az alvási lemaradásunkat: 45 perc. Ahelyett, hogy a lehető leghosszabb ideig aludnánk, miután megérkeztünk az úti célunkhoz, egyszerre csak 45 percet szabad szunyókálni.
Bár kimerültnek érezhetjük magunkat, ezek a rövid szunyókálások a legjobb módja annak, hogy megadjuk a nap átvészeléséhez szükséges energialöketet anélkül, hogy komolyan befolyásolnák az esti alvásunkat. Az időzítés is fontos: a tervezett lefekvés előtti nyolc órán belül kerüljük el ezeket a pihenéseket.
Ne várjunk az alvási ütemtervünk módosításával
Az utazók egyik legnagyobb hibája, hogy azt feltételezik, érkezésük után majd képesek lesznek alkalmazkodni az időeltolódáshoz. A valóságban a testünk sokkal jobban megbirkózik a helyzettel, ha indulás előtt felkészülünk.
Ha kelet felé repülünk, olyan úti célokra, mint Dubai, Thaiföld vagy Ausztrália, érdemes fokozatosan eltolni korábbra mind a lefekvés, mind az ébredés idejét az utazás előtt.
Nyugat felé tartó járatok esetén, például az Egyesült Államokba vagy a Karib-térségbe, az ellenkező megközelítést kell alkalmazni: később kell kelni és feküdni valamivel később a szokásosnál az utazás előtt.
Kiegészítők, amelyek segíthetnek aludni az út alatt
Ha a repülés ideje egybeesik az úti cél éjszakával, jó ötlet minél többet aludni az utazás alatt. Ezt azonban gyakran könnyebb mondani, mint megtenni. Sokszor a külső tényezők közbeszólhatnak a pihenésnek, így érdemes füldugókat és utazópárnát vinni gépre, illetve egy alvómaszk sem rossz ötlet.
Ne töltsük az egész repülést mozdulatlanul
A szakértők óva intenek attól, hogy valaki órákon át ülve maradjon, különösen, ha nappal repülnek. A rendszeres felállás a lábak nyújtóztatása érdekében nemcsak az ébren maradásban segít, hanem megelőzheti az emésztési problémákat és az izommerevséget is, amelyet sok utazó tapasztal a hosszú ülés után.
Az óránkénti fel-alá séta a folyosón csökkentheti a vérrögök kialakulásának kockázatát is. A vérkeringés további javítása érdekében mindig jó ötlet, ha van egy pár kompressziós zokni, ami könnyen elérhető a kézipoggyászban.
Fényviszonyok
A szervezet új időzónához való alkalmazkodásának egyik leggyorsabb módja a fényviszonyok szabályozása.
A jet lag akkor jelentkezik, amikor a szervezet természetes 24 órás belső órája, más néven cirkadián ritmusa felborul, és ezt a folyamatot nagymértékben befolyásolja a fényviszonyoknak való kitettség. A szabadban töltött idő az érkezés után segíthet a belső óra gyorsabb visszaállításában.
Kerülni kell az alkoholt és a koffeint
Sok utas egy itallal kezdi a nyaralását a repülőtéren, de a valóságban az alkohol súlyosbíthatja a jet lag hatásait.
A repülés alatti vagy az első estén elfogyasztott nagy mennyiségű alkohol jelentősen megzavarja az alvást, és másnap még fáradtabbak lehetünk. A koffeinfogyasztás is körültekintőbb megfontolást érdemel. Bár stratégiailag is használható az ébren maradáshoz, blokkolja az adenozint, azt a vegyületet, amely természetes módon felhalmozódik a nap folyamán, és álmosságot okoz.
Mind az alkohol, mind a koffein hozzájárulhat a kiszáradáshoz, ezért különösen fontos, hogy sok vizet fogyasztani az utazás során.
Melatonin
A melatonin az a hormon, amelyet a szervezet természetes módon termel sötétedés után, jelezve, hogy ideje aludni. Mivel a jet lag megzavarja a szervezet normális ciklusát, egyesek táplálékkiegészítőket szednek, hogy segítsenek visszaállítani alvási ritmusukat.
Bárki, aki fontolgatja a szedését, előtte konzultáljon háziorvosával, mivel mellékhatásai lehetnek, és kölcsönhatásba léphet bizonyos gyógyszerekkel.
Nem kell túlzásba vinni az első napot
Hainsworth azt tanácsolja, hogy ne zsúfoljuk tele programokkal az érkezés napját. Érdemes fokozatosan bele lendülni a nyaralásba, miközben a test még alkalmazkodik - írta a Daily Mail.