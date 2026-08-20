Jólétet és jóllétet hoz a kenyérvarázslat

A kenyérhez kapcsolódó babonák, különböző szokások nagyon régre nyúlnak vissza, hiszen ennek az alapvető élelmiszernek igazán nagy a szimbolikus jelentősége spirituális értelemben. A kenyér a bőséget, a jóllétet és a termékenységet szimbolizálja, emellett magát az életet és a folytonosságot jelképezi. Iszet boszorkány nemrég elárulta, melyek a legfontosabb kenyérrel kapcsolatos babonák és szokások, amelyek annak idején úgy hitték, hogy jólétet és jóllétet hoznak. Ezenkívül egy kenyérrel végzett, bőséget hozó varázslatot is bemutatott.

Iszet boszorkány szerint a kenyér jólétet hozhat. Fotó: Mediaworks

Számos babona kapcsolódik a kenyérhez

Régen, amikor minden család saját maga számára sütötte a kenyeret, a sütést mindig szombatra időzítették, pénteken ugyanis tilos volt. Ha valaki mégis pénteken állt neki, arra a néphiedelem szerint szerencsétlenség várt. Ilyen és ehhez hasonló babonák kapcsolódtak régen a kenyérhez. Alább több olyan is pontokba szedtünk, amelyet talán még a nagymamáink is komolyan vettek.

Aki kézzel söpri le az asztalról a kenyérmorzsát, annak a családnak szűkös lesz a megélhetése, vagyis csak morzsák jutnak számukra az életben.

Ha valaki beteg volt, akkor úgy tartották, hogy egy fűzfa tövébe kell elásnia egy kenyérvéget, hogy meggyógyuljon.

Amennyiben valakit kenyérrel kínálnak, akkor nem szabad elutasítania, mert ezzel a jólétet utasítja el.

A kenyérnek szimbolikus jelentősége van. Fotó: 123RF