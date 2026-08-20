Jólétet és jóllétet hoz a kenyérvarázslat

A kenyérhez kapcsolódó babonák, különböző szokások nagyon régre nyúlnak vissza, hiszen ennek az alapvető élelmiszernek igazán nagy a szimbolikus jelentősége spirituális értelemben. A kenyér a bőséget, a jóllétet és a termékenységet szimbolizálja, emellett magát az életet és a folytonosságot jelképezi. Iszet boszorkány nemrég elárulta, melyek a legfontosabb kenyérrel kapcsolatos babonák és szokások, amelyek annak idején úgy hitték, hogy jólétet és jóllétet hoznak. Ezenkívül egy kenyérrel végzett, bőséget hozó varázslatot is bemutatott.
Számos babona kapcsolódik a kenyérhez
Régen, amikor minden család saját maga számára sütötte a kenyeret, a sütést mindig szombatra időzítették, pénteken ugyanis tilos volt. Ha valaki mégis pénteken állt neki, arra a néphiedelem szerint szerencsétlenség várt. Ilyen és ehhez hasonló babonák kapcsolódtak régen a kenyérhez. Alább több olyan is pontokba szedtünk, amelyet talán még a nagymamáink is komolyan vettek.
- Aki kézzel söpri le az asztalról a kenyérmorzsát, annak a családnak szűkös lesz a megélhetése, vagyis csak morzsák jutnak számukra az életben.
- Ha valaki beteg volt, akkor úgy tartották, hogy egy fűzfa tövébe kell elásnia egy kenyérvéget, hogy meggyógyuljon.
- Amennyiben valakit kenyérrel kínálnak, akkor nem szabad elutasítania, mert ezzel a jólétet utasítja el.
- Ha valakit kenyérrel és sóval várnak a bejáratnál, akkor nagy tiszteletben tartják az illetőt. Kínálatukkal azt fejezik ki, hogy óvják és védelmezik a vendéget.
- A friss házasoknak gyakran ajándékoznak sót és kenyeret, a párnak pedig ennie kell egy-egy falat sóba mártott kenyeret, mert ezzel biztosítják a bőséget, termékenységet és a jóllétet a házasságban. Az is lényeges, hogy a kenyér kerek alakú legyen, és a közepén egy kis tálkában legyen a só. Emellett csak törhetnek a kenyérből, nem szabad késsel vágniuk. Ha egy-egy búzakalászt is megformálnak a kenyértésztából és azt is rásütik a pékárura, akkor biztosak lehetnek benne, hogy a házasság sikeres és szerencsés lesz.
- Régen úgy vélték, ha egy család kenyere nagyon morzsálódik, amikor szelnek belőle, akkor állandósul a veszekedés a családtagok közt.
- Ha valaki kidobott egy kenyeret, számíthatott rá, hogy szűkölködik majd a pénzben.
- Sokan úgy vélik, ha két különböző késsel vágunk a kenyérből, az nagy problémát okoz az asztalnál ülőkre nézve.
- Aki kint hagyja a kenyeret az asztalon, és kiszárad, azt elkerüli a boldogság. Ha mégsem pakoljuk el, akkor ajánlott legalább egy fehér kendővel letakarni.
- Amennyiben égett kenyeret eszik egy család, a következő évben morcos hangulatra számíthatnak minden nap.
- Annak idején úgy vélték, ha leesik egy darabka kenyér, akkor éhesek a halottak. Vagyis egy eltávozott szerettünk ezzel üzen nekünk, hogy nem viseltetünk kellő tisztelettel iránta.
- Ha azt tapasztaljuk, hogy sokszor megpenészedik a kenyér, ott a gonosz van jelen a családban. Vagy legalábbis irigység és rosszindulatú, ártó energiák uralkodnak.
Kenyérvarázslat a jólét és a jóllét érdekében
Újhold idején fogjunk egy kis darab kenyeret, amelyet csak törünk. Egy zöld gyertyát és némi sót tegyünk egy kis tálkába. A gyertyát gyújtsuk meg, és amikor már ég, háromszor körözzünk körülötte a kenyérrel az óramutató járásával megegyező irányban, majd mártsuk a sóba. Miután ezt megtettük, gondoljunk erősen a kívánságunkra, és fogyasszuk el a kenyerünket, végül fújjuk el a gyertyát.
Az is egy bárki számára biztonsággal elvégezhető mágikus praktika, ha egy kis darab kenyér közepébe állítjuk a gyertyát, és körbeszórjuk azt sóval. Ezután elmondjuk magunkban a kérésünket az ég felé, végül elfújjuk a gyertyát. Ezt a rituálét ismételjük meg a következő három napban.
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