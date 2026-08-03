Dübörög a kánikula: ezek most a legforróbb helyek a világon

- A világ több pontján rendszeresen 50 Celsius-fok körüli vagy annál magasabb hőmérsékletet mérnek.
- A szélsőséges hőség nemcsak kellemetlen, hanem komoly egészségügyi és gazdasági következményekkel is jár.
- A Death Valley továbbra is tartja a hivatalosan nyilvántartott legmagasabb léghőmérséklet rekordját.
Magyarországon már a 30-36 Celsius-fok feletti hőmérséklet is komoly megterhelést jelent a legtöbbünk számára, a világ több pontján azonban ez még egyáltalán nem számít szélsőséges hőmérsékletnek. Az elmúlt években világszerte egyre gyakoribb a kánikula: Görögországban a rendkívüli meleg az elmúlt 4 évben több ember életét is követelte, míg a 2023-as mekkai zarándoklat idején az 50 Celsius-fokot meghaladó hőség miatt ezrek szenvedtek hőgutától, és számos halálesetet is jelentettek. Léteznek olyan területek, ahol még ezeknél az értékeknél is magasabb hőmérsékleteket regisztráltak. Mutatjuk, melyek ezek!
Ahol még durvább a kánikula – ezek a legforróbb helyek a világon
Összegyűjtöttük azokat a területeket, ahol a legextrémebb hőséget mérték, és azt is, hogyan próbálnak alkalmazkodni az ott élők.
Death Valley, Egyesült Államok
A kaliforniai Halál-völgy neve mára összeforrt a szélsőséges hőséggel, amelyben még a mentőhelikopterek sem mernek felszállni. A Furnace Creek mérőállomáson 1913. július 10-én 56,7 Celsius-fokot regisztráltak, amelyet a mai napig a Föld hivatalosan elfogadott legmagasabb léghőmérsékletének tartanak.
Ami szinte hihetetlen, hogy itt rendezik meg minden év júliusában a Badwater 135 nevű versenyt, amelyet hivatalosan is a világ legkeményebb futóversenyeként tartanak számon.
A futóknak 217 kilométeres távot kell teljesíteniük a rekkenő hőségben. Lubics Szilvia ultrafutó megtette ezt a távot, dokumentumfilm is készült az eseményről. Nézőként az ember csak annyit tud mondani: Úristen, egy igazi fanatikus szupernő!
Munger városa, India
Az indiai fővárostól, Delhitől északra fekvő Munger városa 2024 májusában került a figyelem középpontjába, amikor 52,9 Celsius-fokot mértek a térségben. Az extrém hőség nemcsak a lakosság mindennapjait nehezíti meg, hanem a mezőgazdaságot is komoly kihívások elé állítja. A városokban a légkondicionáló szinte nélkülözhetetlen, a földeken dolgozók pedig a hajnali és esti órákra időzítik a munkát.
El-Azízia, Líbia
A líbiai főváros közelében, a Szahara északi részén található El-Azíziát sokáig a világ legforróbb helyeként tartották számon. Az 1922-ben feljegyzett 58 Celsius-fok később vitatottá vált, de a térség ma is rendkívül száraz és forró, egyes helyeken hosszú éveken át sem mértek számottevő csapadékot.
A helyiek túlélési stratégiaként tetőre épített, háromszögletű szélfogó szerkezeteket alkalmaznak, amelyek a hűsítő tengeri szellőt is képesek levezetni a házak belsejébe.
Lut-sivatag, Irán
Az iráni Lut-sivatagot a Föld legforróbb felszíni pontjaként tartják számon, ahol a talajhőmérséklet − a NASA műholdas mérései alapján − nappal meghaladja a 70-80 Celsius-fokot. A hőséget a hiányzó növényzet, a sötét vulkanikus kőzetek erős hőelnyelése, valamint a száraz medence forma okozza, éjszakára azonban a felhőtlen égbolt miatt a hőmérséklet akár több tíz Celsius-fokot is zuhan.
Wadi Halfa, Szudán
A szudáni Wadi Halfa szinte teljesen csapadékmentes terület. A nyári hónapokban az átlaghőmérséklet meghaladja a 40 Celsius-fokot, így a település a világ egyik legforróbb lakott helyének számít.
A helyiek vastag falú, hűvösebb vályogházakba húzódva és hagyományos, szellős pamutruházatot viselve védekeznek az extrém hőség ellen.
Az elintézendőket a kora reggeli és a késő esti órákra időzítik, a létfontosságú hidratációt pedig a közeli Nasszer-tó vízkészletével biztosítják.
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