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extrém időjárás

Dübörög a kánikula: ezek most a legforróbb helyek a világon

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Egyre forróbbak a nyarak, a szakértők pedig régóta figyelmeztetnek, hogy az emberi tevékenység jelentősen hozzájárul a klímaváltozás felgyorsulásához. Vajon hol találhatók a Föld legforróbb helyei, és milyen elképesztő melegrekordokat mértek már ezeken a területeken? Mutatjuk, mi a valódi kánikula!
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extrém időjárásszudánrekordhőmérséklethőhullámkánikulaDeath Valley
  • A világ több pontján rendszeresen 50 Celsius-fok körüli vagy annál magasabb hőmérsékletet mérnek.
  • A szélsőséges hőség nemcsak kellemetlen, hanem komoly egészségügyi és gazdasági következményekkel is jár.
  • A Death Valley továbbra is tartja a hivatalosan nyilvántartott legmagasabb léghőmérséklet rekordját.

Magyarországon már a 30-36 Celsius-fok feletti hőmérséklet is komoly megterhelést jelent a legtöbbünk számára, a világ több pontján azonban ez még egyáltalán nem számít szélsőséges hőmérsékletnek. Az elmúlt években világszerte egyre gyakoribb a kánikula: Görögországban a rendkívüli meleg az elmúlt 4 évben több ember életét is követelte, míg a 2023-as mekkai zarándoklat idején az 50 Celsius-fokot meghaladó hőség miatt ezrek szenvedtek hőgutától, és számos halálesetet is jelentettek. Léteznek olyan területek, ahol még ezeknél az értékeknél is magasabb hőmérsékleteket regisztráltak. Mutatjuk, melyek ezek!

Tevék a Szaharán állandó kánikula idején
Az emberekkel ellentétben a tevéknek a kánikula meg sem kottyan. Fotó: Vixit / Shutterstock

Ahol még durvább a kánikula – ezek a legforróbb helyek a világon

Összegyűjtöttük azokat a területeket, ahol a legextrémebb hőséget mérték, és azt is, hogyan próbálnak alkalmazkodni az ott élők.

Death Valley, Egyesült Államok

A kaliforniai Halál-völgy neve mára összeforrt a szélsőséges hőséggel, amelyben még a mentőhelikopterek sem mernek felszállni. A Furnace Creek mérőállomáson 1913. július 10-én 56,7 Celsius-fokot regisztráltak, amelyet a mai napig a Föld hivatalosan elfogadott legmagasabb léghőmérsékletének tartanak. 

Ami szinte hihetetlen, hogy itt rendezik meg minden év júliusában a Badwater 135 nevű versenyt, amelyet hivatalosan is a világ legkeményebb futóversenyeként tartanak számon.

A futóknak 217 kilométeres távot kell teljesíteniük a rekkenő hőségben. Lubics Szilvia ultrafutó megtette ezt a távot, dokumentumfilm is készült az eseményről. Nézőként az ember csak annyit tud mondani: Úristen, egy igazi fanatikus szupernő!

Death Valley, Egyesült Államok
A kaliforniai Halál-völgy neve mára összeforrt a szélsőséges hőséggel. Fotó: Xiu Yu Photography / Shutterstock

Munger városa, India

Az indiai fővárostól, Delhitől északra fekvő Munger városa 2024 májusában került a figyelem középpontjába, amikor 52,9 Celsius-fokot mértek a térségben. Az extrém hőség nemcsak a lakosság mindennapjait nehezíti meg, hanem a mezőgazdaságot is komoly kihívások elé állítja. A városokban a légkondicionáló szinte nélkülözhetetlen, a földeken dolgozók pedig a hajnali és esti órákra időzítik a munkát.

Munger városának lakói
Az észak-indiai térségben sokan meghaltak már az elmúlt években a nyári hónapokban. Fotó: fivepointsix / Shutterstock

El-Azízia, Líbia

A líbiai főváros közelében, a Szahara északi részén található El-Azíziát sokáig a világ legforróbb helyeként tartották számon. Az 1922-ben feljegyzett 58 Celsius-fok később vitatottá vált, de a térség ma is rendkívül száraz és forró, egyes helyeken hosszú éveken át sem mértek számottevő csapadékot. 

A helyiek túlélési stratégiaként tetőre épített, háromszögletű szélfogó szerkezeteket alkalmaznak, amelyek a hűsítő tengeri szellőt is képesek levezetni a házak belsejébe. 

Lut-sivatag, Irán

Az iráni Lut-sivatagot a Föld legforróbb felszíni pontjaként tartják számon, ahol a talajhőmérséklet − a NASA műholdas mérései alapján − nappal meghaladja a 70-80 Celsius-fokot. A hőséget a hiányzó növényzet, a sötét vulkanikus kőzetek erős hőelnyelése, valamint a száraz medence forma okozza, éjszakára azonban a felhőtlen égbolt miatt a hőmérséklet akár több tíz Celsius-fokot is zuhan. 

Wadi Halfa, Szudán

A szudáni Wadi Halfa szinte teljesen csapadékmentes terület. A nyári hónapokban az átlaghőmérséklet meghaladja a 40 Celsius-fokot, így a település a világ egyik legforróbb lakott helyének számít. 

A helyiek vastag falú, hűvösebb vályogházakba húzódva és hagyományos, szellős pamutruházatot viselve védekeznek az extrém hőség ellen.

 Az elintézendőket a kora reggeli és a késő esti órákra időzítik, a létfontosságú hidratációt pedig a közeli Nasszer-tó vízkészletével biztosítják.

Wadi Halfa, Szudán
A Nílus partján fekvő sivatagi településen a nyári hőség gyakran meghaladja a 40 Celsius-fokot.
Fotó: Galyna Andrushko / Shutterstock

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