Dübörög a kánikula: ezek most a legforróbb helyek a világon

A világ több pontján rendszeresen 50 Celsius-fok körüli vagy annál magasabb hőmérsékletet mérnek.

A szélsőséges hőség nemcsak kellemetlen, hanem komoly egészségügyi és gazdasági következményekkel is jár.

A Death Valley továbbra is tartja a hivatalosan nyilvántartott legmagasabb léghőmérséklet rekordját.

Magyarországon már a 30-36 Celsius-fok feletti hőmérséklet is komoly megterhelést jelent a legtöbbünk számára, a világ több pontján azonban ez még egyáltalán nem számít szélsőséges hőmérsékletnek. Az elmúlt években világszerte egyre gyakoribb a kánikula: Görögországban a rendkívüli meleg az elmúlt 4 évben több ember életét is követelte, míg a 2023-as mekkai zarándoklat idején az 50 Celsius-fokot meghaladó hőség miatt ezrek szenvedtek hőgutától, és számos halálesetet is jelentettek. Léteznek olyan területek, ahol még ezeknél az értékeknél is magasabb hőmérsékleteket regisztráltak. Mutatjuk, melyek ezek!

Az emberekkel ellentétben a tevéknek a kánikula meg sem kottyan. Fotó: Vixit / Shutterstock

Ahol még durvább a kánikula – ezek a legforróbb helyek a világon

Összegyűjtöttük azokat a területeket, ahol a legextrémebb hőséget mérték, és azt is, hogyan próbálnak alkalmazkodni az ott élők.

Death Valley, Egyesült Államok

A kaliforniai Halál-völgy neve mára összeforrt a szélsőséges hőséggel, amelyben még a mentőhelikopterek sem mernek felszállni. A Furnace Creek mérőállomáson 1913. július 10-én 56,7 Celsius-fokot regisztráltak, amelyet a mai napig a Föld hivatalosan elfogadott legmagasabb léghőmérsékletének tartanak.

Ami szinte hihetetlen, hogy itt rendezik meg minden év júliusában a Badwater 135 nevű versenyt, amelyet hivatalosan is a világ legkeményebb futóversenyeként tartanak számon.

A futóknak 217 kilométeres távot kell teljesíteniük a rekkenő hőségben. Lubics Szilvia ultrafutó megtette ezt a távot, dokumentumfilm is készült az eseményről. Nézőként az ember csak annyit tud mondani: Úristen, egy igazi fanatikus szupernő!

A kaliforniai Halál-völgy neve mára összeforrt a szélsőséges hőséggel. Fotó: Xiu Yu Photography / Shutterstock

Munger városa, India

Az indiai fővárostól, Delhitől északra fekvő Munger városa 2024 májusában került a figyelem középpontjába, amikor 52,9 Celsius-fokot mértek a térségben. Az extrém hőség nemcsak a lakosság mindennapjait nehezíti meg, hanem a mezőgazdaságot is komoly kihívások elé állítja. A városokban a légkondicionáló szinte nélkülözhetetlen, a földeken dolgozók pedig a hajnali és esti órákra időzítik a munkát.