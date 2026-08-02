Ezen múlik, mennyire viseli meg a szíved a kánikula

A tartós hőség fokozott munkára készteti a szívet, ami különösen megterhelő lehet idősebb korban és szívbetegségek esetén.

Az izzadással elvesztett folyadék és ásványi anyagok pótlása segít csökkenteni a rosszullétek és a keringési problémák kockázatát.

A szív- és vérnyomáscsökkentő gyógyszereket a meleg miatt sem szabad önállóan elhagyni, vagy az adagolásukat módosítani.

Egyre több az olyan éjszaka, amikor a hőmérséklet nem csökken 20 Celsius-fok alá, miközben a nappalok kibírhatatlanok a rekord erejű kánikulában. Ez több nap után különösen megterhelő a szervezet számára, mert a megfelelő éjszakai lehűlés hiányában a test nem tud kellően regenerálódni, és a szívnek fokozott munkát kell végeznie.

Az idősek számára a kánikula valóságos mumus, hiszen a szív- és érrendszerük nehezebben alkalmazkodik a hőséghez, mint a fiataloké. Fotó: fizkes / Shutterstock

Mit tesz a kánikula a szívünkkel?

A magas hőmérséklethez való alkalmazkodás összetett élettani folyamat, amelynek egyik kulcsszereplője a szív.

„Amikor melegszik az idő, a szervezet próbálja fenntartani a saját, korábban beállított hőmérsékletét, ezért a szívnek többször kell összehúzódnia, és egy perc alatt több vért kell keringetnie” – kezdte az Origónak dr. Becker Dávid kardiológus. „Ez idősebb korban, illetve krónikus betegségek mellett sokkal megterhelőbb a szervezet számára. Ezért van az, hogy akkor is fáradtnak érezzük magunkat, ha nem végzünk fizikai munkát, vagy ha csak árnyékban hűsölünk” – magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy ilyenkor jelentkezhet vérnyomás-ingadozás, gyengeség, szédülés vagy rosszullét. A nagy meleg ráadásul növelheti a szívritmuszavarok, az infarktus, valamint bizonyos keringési problémák, például az ödéma és a trombózis kialakulásának esélyét.

A folyadék- és sóvesztés komoly veszélyt jelenthet

Nem csak legenda, hogy a nagy hőség felboríthatja a szervezet folyadékháztartását.

Az izzadással jelentős mennyiségű folyadék és ásványi anyag, például nátrium és kálium távozik a szervezetből. Ha ezeket nem pótoljuk időben és megfelelően, a vér besűrűsödhet, ami növeli a vérrögképződés kialakulásának kockázatát, miközben a sóhiány görcsöket, szívritmuszavarokat idézhet elő

– figyelmeztetett a kardiológus.