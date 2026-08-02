Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter: Vasárnap teljesen leáll a Paksi Atomerőmű

szív és érrendszer

Ezen múlik, mennyire viseli meg a szíved a kánikula

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Rendszeres visszatérői a nyári hónapoknak az úgynevezett hőhullámos időszakok, és egyre gyakrabban alakulnak ki olyan hosszabb ideig tartó meleg periódusok, amelyek miatt harmadfokú hőségriadót rendelnek el hazánkban. A kánikula különösen az idősebbekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, köztük a szívbetegekre jelent fokozott veszélyt. Vajon min múlik, hogy mennyire viseli meg a szívünket a kánikula? Kardiológus válaszol.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szív és érrendszeregészségfolyadékpótláskardiológiahőségriadókánikula
  • A tartós hőség fokozott munkára készteti a szívet, ami különösen megterhelő lehet idősebb korban és szívbetegségek esetén.
  • Az izzadással elvesztett folyadék és ásványi anyagok pótlása segít csökkenteni a rosszullétek és a keringési problémák kockázatát.
  • A szív- és vérnyomáscsökkentő gyógyszereket a meleg miatt sem szabad önállóan elhagyni, vagy az adagolásukat módosítani.

Egyre több az olyan éjszaka, amikor a hőmérséklet nem csökken 20 Celsius-fok alá, miközben a nappalok kibírhatatlanok a rekord erejű kánikulában. Ez több nap után különösen megterhelő a szervezet számára, mert a megfelelő éjszakai lehűlés hiányában a test nem tud kellően regenerálódni, és a szívnek fokozott munkát kell végeznie.

Idős nő ventilátor előtt kánikula idején
Az idősek számára a kánikula valóságos mumus, hiszen a szív- és érrendszerük nehezebben alkalmazkodik a hőséghez, mint a fiataloké. Fotó: fizkes / Shutterstock

Mit tesz a kánikula a szívünkkel?

A magas hőmérséklethez való alkalmazkodás összetett élettani folyamat, amelynek egyik kulcsszereplője a szív.

„Amikor melegszik az idő, a szervezet próbálja fenntartani a saját, korábban beállított hőmérsékletét, ezért a szívnek többször kell összehúzódnia, és egy perc alatt több vért kell keringetnie” – kezdte az Origónak dr. Becker Dávid kardiológus. „Ez idősebb korban, illetve krónikus betegségek mellett sokkal megterhelőbb a szervezet számára. Ezért van az, hogy akkor is fáradtnak érezzük magunkat, ha nem végzünk fizikai munkát, vagy ha csak árnyékban hűsölünk” – magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy ilyenkor jelentkezhet vérnyomás-ingadozás, gyengeség, szédülés vagy rosszullét. A nagy meleg ráadásul növelheti a szívritmuszavarok, az infarktus, valamint bizonyos keringési problémák, például az ödéma és a trombózis kialakulásának esélyét.

A folyadék- és sóvesztés komoly veszélyt jelenthet

Nem csak legenda, hogy a nagy hőség felboríthatja a szervezet folyadékháztartását.

Az izzadással jelentős mennyiségű folyadék és ásványi anyag, például nátrium és kálium távozik a szervezetből. Ha ezeket nem pótoljuk időben és megfelelően, a vér besűrűsödhet, ami növeli a vérrögképződés kialakulásának kockázatát, miközben a sóhiány görcsöket, szívritmuszavarokat idézhet elő

– figyelmeztetett a kardiológus.

Palackozott vizet fogyasztó kislány kánikula idején
A rendszeres folyadékpótlás a legnagyobb melegben is segít megőrizni a szervezet egyensúlyát. Fotó: MARIIA_MALYSHEVA / Shutterstock

Ezen múlik, mennyire viseli meg a szívünket a kánikula

Ha egyetlen tényezőt kell kiemelni, akkor a megfelelő folyadék- és sópótláson, azaz a hidratáción múlik, hogy mennyire viseli meg a szívünket a hőség. A szakember szerint a legmelegebb napokon nemcsak a betegeknek, hanem az egészséges embereknek is tudatosabban kell figyelniük a folyadékbevitelre. Hőségriadó idején a napi folyadékszükséglet akár 3-4 literre is emelkedhet az egyéni állapot, az életkor és az egészségi körülmények figyelembevételével.

A szív terhelése jelentősen csökkenthető, ha nem kerülünk dehidratált állapotba, és az elvesztett ásványi anyagokat is megfelelően pótoljuk

− hívta fel a figyelmet dr. Becker Dávid.

Mit igyunk kánikulában?

Semmiképpen se fogyasszunk kánikula idején alkoholt vagy cukros üdítőket! A hőségben az elvesztett nátriumot és káliumot leginkább vízzel, izotóniás italokkal, esetenként kókuszvízzel érdemes pótolni. Elektrolit oldatot házilag is készíthetünk: ehhez keverjünk össze 1 liter vizet fél teáskanál jó minőségű tengeri sóval és egy kevés citromlével. Magnéziumpótláshoz a leggyorsabb és leghatékonyabb megoldást a magas magnéziumtartalmú ásványvizek, a pezsgőtabletták, valamint a speciális folyékony étrend-kiegészítők jelentik.

Tudtad?

  • A nyári időszakban bizonyos gyógyszerek, például a vízhajtók, tovább fokozhatják a folyadékvesztést. Nem szabad azonban önhatalmúan csökkenteni a gyógyszeradagot – minden esetben a kezelőorvos tanácsát kell követni!
  • Ha a vizelet színe a világossárgánál sötétebb, már kevés a víz a szervezetben.
  • Akkor is dehidratációra kell gondolni, ha a kézfejünkön összecsípjük a bőrt, és annak elengedése után az nem ugrik vissza azonnal az eredeti állapotába.

Adalék a megfelelő nyári foyadékpótláshoz:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Fontos figyelmeztetést adott ki a rendőrség a kánikula miatt
Jön a rettegett hőkupola? Ismét lecsap a kánikula, hatalmas hőségre kell számítani
Teszteltük: ezek a legjobb házi praktikák izzadás ellen

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!