Ezen múlik, mennyire viseli meg a szíved a kánikula

- A tartós hőség fokozott munkára készteti a szívet, ami különösen megterhelő lehet idősebb korban és szívbetegségek esetén.
- Az izzadással elvesztett folyadék és ásványi anyagok pótlása segít csökkenteni a rosszullétek és a keringési problémák kockázatát.
- A szív- és vérnyomáscsökkentő gyógyszereket a meleg miatt sem szabad önállóan elhagyni, vagy az adagolásukat módosítani.
Egyre több az olyan éjszaka, amikor a hőmérséklet nem csökken 20 Celsius-fok alá, miközben a nappalok kibírhatatlanok a rekord erejű kánikulában. Ez több nap után különösen megterhelő a szervezet számára, mert a megfelelő éjszakai lehűlés hiányában a test nem tud kellően regenerálódni, és a szívnek fokozott munkát kell végeznie.
Mit tesz a kánikula a szívünkkel?
A magas hőmérséklethez való alkalmazkodás összetett élettani folyamat, amelynek egyik kulcsszereplője a szív.
„Amikor melegszik az idő, a szervezet próbálja fenntartani a saját, korábban beállított hőmérsékletét, ezért a szívnek többször kell összehúzódnia, és egy perc alatt több vért kell keringetnie” – kezdte az Origónak dr. Becker Dávid kardiológus. „Ez idősebb korban, illetve krónikus betegségek mellett sokkal megterhelőbb a szervezet számára. Ezért van az, hogy akkor is fáradtnak érezzük magunkat, ha nem végzünk fizikai munkát, vagy ha csak árnyékban hűsölünk” – magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy ilyenkor jelentkezhet vérnyomás-ingadozás, gyengeség, szédülés vagy rosszullét. A nagy meleg ráadásul növelheti a szívritmuszavarok, az infarktus, valamint bizonyos keringési problémák, például az ödéma és a trombózis kialakulásának esélyét.
A folyadék- és sóvesztés komoly veszélyt jelenthet
Nem csak legenda, hogy a nagy hőség felboríthatja a szervezet folyadékháztartását.
Az izzadással jelentős mennyiségű folyadék és ásványi anyag, például nátrium és kálium távozik a szervezetből. Ha ezeket nem pótoljuk időben és megfelelően, a vér besűrűsödhet, ami növeli a vérrögképződés kialakulásának kockázatát, miközben a sóhiány görcsöket, szívritmuszavarokat idézhet elő
– figyelmeztetett a kardiológus.
Ezen múlik, mennyire viseli meg a szívünket a kánikula
Ha egyetlen tényezőt kell kiemelni, akkor a megfelelő folyadék- és sópótláson, azaz a hidratáción múlik, hogy mennyire viseli meg a szívünket a hőség. A szakember szerint a legmelegebb napokon nemcsak a betegeknek, hanem az egészséges embereknek is tudatosabban kell figyelniük a folyadékbevitelre. Hőségriadó idején a napi folyadékszükséglet akár 3-4 literre is emelkedhet az egyéni állapot, az életkor és az egészségi körülmények figyelembevételével.
A szív terhelése jelentősen csökkenthető, ha nem kerülünk dehidratált állapotba, és az elvesztett ásványi anyagokat is megfelelően pótoljuk
− hívta fel a figyelmet dr. Becker Dávid.
Mit igyunk kánikulában?
Semmiképpen se fogyasszunk kánikula idején alkoholt vagy cukros üdítőket! A hőségben az elvesztett nátriumot és káliumot leginkább vízzel, izotóniás italokkal, esetenként kókuszvízzel érdemes pótolni. Elektrolit oldatot házilag is készíthetünk: ehhez keverjünk össze 1 liter vizet fél teáskanál jó minőségű tengeri sóval és egy kevés citromlével. Magnéziumpótláshoz a leggyorsabb és leghatékonyabb megoldást a magas magnéziumtartalmú ásványvizek, a pezsgőtabletták, valamint a speciális folyékony étrend-kiegészítők jelentik.
Tudtad?
- A nyári időszakban bizonyos gyógyszerek, például a vízhajtók, tovább fokozhatják a folyadékvesztést. Nem szabad azonban önhatalmúan csökkenteni a gyógyszeradagot – minden esetben a kezelőorvos tanácsát kell követni!
- Ha a vizelet színe a világossárgánál sötétebb, már kevés a víz a szervezetben.
- Akkor is dehidratációra kell gondolni, ha a kézfejünkön összecsípjük a bőrt, és annak elengedése után az nem ugrik vissza azonnal az eredeti állapotába.
Adalék a megfelelő nyári foyadékpótláshoz:
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