Régen és most: így változtak meg kedvenc nyaralóhelyeink – Retró galéria

- Velencei-tó: a régi családi strandolások és vízi programok világa mára jelentősen megváltozott.
- Antalya: a korábbi tengerparti üdülőhelyből mára hatalmas szállodakomplexumokkal teli turistaparadicsom lett.
- Barcelona: a tömegturizmus komoly feszültségeket okoz a helyiek és a látogatók között.
- Amalfi-part: az egykor nyugodtabb mediterrán vidék ma a luxusturizmus egyik felkapott célpontja.
- Opatija: monarchia korabeli villái és elegáns sétányai ma is őrzik a város régi üdülőhelyi hangulatát.
- Santorini: a festői szigetet ma már óriási turistaforgalom és zsúfoltság jellemzi.
- Balaton: a tó körüli ikonikus épületek és nyaralóhelyek a történelem különböző korszakainak emlékeit őrzik.
A nyaralás sokak számára nemcsak pihenés, hanem időutazás is. Egy-egy ikonikus üdülőhely neve hallatán régi képeslapok, monarchia korabeli villák, retró strandok és családi nyaralások emlékei elevenednek fel. Az elmúlt évtizedekben azonban a turizmus, az épített környezet és az utazási szokások is sokat változtak. Megnéztük, hogyan alakultak át kedvenc nyaralóhelyeink, amelyek generációk óta a nyári vakáció kedvencei.
Kedvenc nyaralóhelyeink elképesztő átalakuláson mentek keresztül
Hogy festett a Velencei-tó, mielőtt idén jelentősen lecsökkent a vízszintje? Jól emlékszünk még rá, amikor családok és baráti társaságok ha csak egy napra is, de örömmel kerekedtek fel, hogy fürdőzzenek, kajakozzanak a tóban, de ma már egészen más kép tárul a szemünk elé. Törökország a magyarok egyik kedvenc úti célja, Antalya varázslatos tengerpartja azonban anno nem volt tele égig érő szállodákkal.
Barcelonában manapság nem kedvelik a turistákat, a helyiek több tüntetést is tartanak a turizmus által előidézett lakhatási válság miatt, azonban ez sem volt mindig így. Az olaszországi Amalfi-partot a világ egyik legszebb helyszínének tartják, nem véletlenül vett ott több hollywoodi sztár is luxusvillát. A történelem formálta a horvátországi Opatija (Abbázia) városát, melynek egyik fő vonzerejét az Osztrák-Magyar Monarcia korabeli sétányokon látható villák adják.
Santorini az egyik legfelkapottabb görög sziget, ahová nap mint nap turistáktól hemzsegő óceánjárók kötnek ki. A kék-fehér házak, a macskaköves utcácskák, a gyönyörű panoráma még a földrengésveszély ellenére is vonzó úti céllá teszik a magyarok számára is. De vajon mennyit változtatott rajta az eltelt idő?
A Castro-villa a magyar tenger partján, Balatonaligán áll. Az épület Fidel Castro magyarországi látogatására épült, de a kubai diktátor mellett a szocialista elit tagjainak is szállást nyújtott. Keszthely a Balaton észak-nyugati partján fekszik. Leghíresebb látnivalója a Festetics-kastély, ahol viszont mintha megállt volna az idő.
Nézd meg retró galériánkban, hogy festettek ezek az ikonikus úti célok régen és ma:
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