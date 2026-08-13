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népszerű úti cél

Régen és most: így változtak meg kedvenc nyaralóhelyeink – Retró galéria

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Tengerpartok, elegáns villák, legendás szállodák és zsúfolt promenádok – kedvenc nyaralóhelyeink ma már egészen más arcukat mutatják, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Vajon mennyit változott a Balaton, az Adria vagy éppen a mediterrán üdülővárosok világa? Időutazásra fel, nézd végig a magyarok kedvenc nyaralóhelyeiről készített retró galériánkat!
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népszerű úti célVelencei-tóBalatonnyaralásretró
  • Velencei-tó: a régi családi strandolások és vízi programok világa mára jelentősen megváltozott.
  • Antalya: a korábbi tengerparti üdülőhelyből mára hatalmas szállodakomplexumokkal teli turistaparadicsom lett.
  • Barcelona: a tömegturizmus komoly feszültségeket okoz a helyiek és a látogatók között.
  • Amalfi-part: az egykor nyugodtabb mediterrán vidék ma a luxusturizmus egyik felkapott célpontja.
  • Opatija: monarchia korabeli villái és elegáns sétányai ma is őrzik a város régi üdülőhelyi hangulatát.
  • Santorini: a festői szigetet ma már óriási turistaforgalom és zsúfoltság jellemzi.
  • Balaton: a tó körüli ikonikus épületek és nyaralóhelyek a történelem különböző korszakainak emlékeit őrzik.

A nyaralás sokak számára nemcsak pihenés, hanem időutazás is. Egy-egy ikonikus üdülőhely neve hallatán régi képeslapok, monarchia korabeli villák, retró strandok és családi nyaralások emlékei elevenednek fel. Az elmúlt évtizedekben azonban a turizmus, az épített környezet és az utazási szokások is sokat változtak. Megnéztük, hogyan alakultak át kedvenc nyaralóhelyeink, amelyek generációk óta a nyári vakáció kedvencei.

kedvenc nyaralóhelyeink egyike, a keszthelyi kastély
Retró galéria a kedvenc nyaralóhelyeinkről. A keszthelyi kastély látszólag nem változott sokat

Kedvenc nyaralóhelyeink elképesztő átalakuláson mentek keresztül

Hogy festett a Velencei-tó, mielőtt idén jelentősen lecsökkent a vízszintje? Jól emlékszünk még rá, amikor családok és baráti társaságok ha csak egy napra is, de örömmel kerekedtek fel, hogy fürdőzzenek, kajakozzanak a tóban, de ma már egészen más kép tárul a szemünk elé. Törökország a magyarok egyik kedvenc úti célja, Antalya varázslatos tengerpartja azonban anno nem volt tele égig érő szállodákkal. 

Barcelonában manapság nem kedvelik a turistákat, a helyiek több tüntetést is tartanak a turizmus által előidézett lakhatási válság miatt, azonban ez sem volt mindig így. Az olaszországi Amalfi-partot a világ egyik legszebb helyszínének tartják, nem véletlenül vett ott több hollywoodi sztár is luxusvillát. A történelem formálta a horvátországi Opatija (Abbázia) városát, melynek egyik fő vonzerejét az Osztrák-Magyar Monarcia korabeli sétányokon látható villák adják.

Santorini az egyik legfelkapottabb görög sziget, ahová nap mint nap turistáktól hemzsegő óceánjárók kötnek ki. A kék-fehér házak, a macskaköves utcácskák, a gyönyörű panoráma még a földrengésveszély ellenére is vonzó úti céllá teszik a magyarok számára is. De vajon mennyit változtatott rajta az eltelt idő?

A Castro-villa a magyar tenger partján, Balatonaligán áll. Az épület Fidel Castro magyarországi látogatására épült, de a kubai diktátor mellett a szocialista elit tagjainak is szállást nyújtott. Keszthely a Balaton észak-nyugati partján fekszik. Leghíresebb látnivalója a Festetics-kastély, ahol viszont mintha megállt volna az idő.

Nézd meg retró galériánkban, hogy festettek ezek az ikonikus úti célok régen és ma:

Barcelona főbb nevezetességei nem újkeletűek.
Santorini egy törésvonalnál fekszik, tavaly kimenekítették az ott élőket és turisták sem látogathattak egy ideig a szigetre.
Antalya évszázadok óta kedvelt üdülőhely, ami a kereskedelemben is fontos szerepet töltött be.
Többek között George Clooney és Madonna is vett villát az Amalfi-parton.
Abbázia már az Osztrák-Magyar Monarchia idején is kedvelt nyaralóhelynek számított, elsősorban az elit körében.
A Castro-villában nemcsak Fidel Castro, hanem Kádár János, Aczél György, Gagarin és Hofi Géza is pihentek.
A Velencei-tó fénykorában és jelenlegi szomorú állapotában...
Keszthely, ahol szinte megállt az idő.
Galéria: Így változtak meg kedvenc nyaralóhelyeink – Retró galéria
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Barcelona főbb nevezetességei nem újkeletűek.

 

Fedezd fel a Castro-villa titkait:

 

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