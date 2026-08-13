Régen és most: így változtak meg kedvenc nyaralóhelyeink – Retró galéria

Velencei-tó: a régi családi strandolások és vízi programok világa mára jelentősen megváltozott.

a régi családi strandolások és vízi programok világa mára jelentősen megváltozott. Antalya: a korábbi tengerparti üdülőhelyből mára hatalmas szállodakomplexumokkal teli turistaparadicsom lett.

a korábbi tengerparti üdülőhelyből mára hatalmas szállodakomplexumokkal teli turistaparadicsom lett. Barcelona: a tömegturizmus komoly feszültségeket okoz a helyiek és a látogatók között.

a tömegturizmus komoly feszültségeket okoz a helyiek és a látogatók között. Amalfi-part: az egykor nyugodtabb mediterrán vidék ma a luxusturizmus egyik felkapott célpontja.

az egykor nyugodtabb mediterrán vidék ma a luxusturizmus egyik felkapott célpontja. Opatija: monarchia korabeli villái és elegáns sétányai ma is őrzik a város régi üdülőhelyi hangulatát.

monarchia korabeli villái és elegáns sétányai ma is őrzik a város régi üdülőhelyi hangulatát. Santorini: a festői szigetet ma már óriási turistaforgalom és zsúfoltság jellemzi.

a festői szigetet ma már óriási turistaforgalom és zsúfoltság jellemzi. Balaton: a tó körüli ikonikus épületek és nyaralóhelyek a történelem különböző korszakainak emlékeit őrzik.

A nyaralás sokak számára nemcsak pihenés, hanem időutazás is. Egy-egy ikonikus üdülőhely neve hallatán régi képeslapok, monarchia korabeli villák, retró strandok és családi nyaralások emlékei elevenednek fel. Az elmúlt évtizedekben azonban a turizmus, az épített környezet és az utazási szokások is sokat változtak. Megnéztük, hogyan alakultak át kedvenc nyaralóhelyeink, amelyek generációk óta a nyári vakáció kedvencei.

Retró galéria a kedvenc nyaralóhelyeinkről. A keszthelyi kastély látszólag nem változott sokat

Kedvenc nyaralóhelyeink elképesztő átalakuláson mentek keresztül

Hogy festett a Velencei-tó, mielőtt idén jelentősen lecsökkent a vízszintje? Jól emlékszünk még rá, amikor családok és baráti társaságok ha csak egy napra is, de örömmel kerekedtek fel, hogy fürdőzzenek, kajakozzanak a tóban, de ma már egészen más kép tárul a szemünk elé. Törökország a magyarok egyik kedvenc úti célja, Antalya varázslatos tengerpartja azonban anno nem volt tele égig érő szállodákkal.

Barcelonában manapság nem kedvelik a turistákat, a helyiek több tüntetést is tartanak a turizmus által előidézett lakhatási válság miatt, azonban ez sem volt mindig így. Az olaszországi Amalfi-partot a világ egyik legszebb helyszínének tartják, nem véletlenül vett ott több hollywoodi sztár is luxusvillát. A történelem formálta a horvátországi Opatija (Abbázia) városát, melynek egyik fő vonzerejét az Osztrák-Magyar Monarcia korabeli sétányokon látható villák adják.