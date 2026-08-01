Kertgondozás hőségben? Teszteld hobbikertészeti tudásod kvízünkben

Kánikulában kulcsfontosságú az öntözés megfelelő időzítése.

A muskátli és a leander jól bírja a nyári meleget, de a rendszeres víz- és tápanyag-utánpótlásra érdemes figyelni.

A kertészkedés kellemes kikapcsolódást és feltöltődést nyújt, főleg ha egy izgalmas kvízzel is összekötöd. Teszteld a tudásod!

Kánikula idején az egyik legfontosabb a kertgondozásban az okos öntözés. A legjobb, ha kora reggel vagy késő este locsolunk, nem pedig délben, a legnagyobb hőségben. Este kisebb a párolgás, így a víz valóban a növények gyökereihez jut.

A hőség kihívás elé állítja a kertészeket. Rajtad vajon kifog a kertgondozásról készített kvízünk?

Fotó: RomanR / Shutterstock

Kertgondozás hőségben – a kánikula hősei a szárazságtűrő növények

Ha hosszabb ideig nem várható csapadék, a szárazságtűrő növények jóval kevesebb gondoskodást igényelnek. A muskátli nem véletlenül az egyik legkedveltebb nyári balkon- és kerti növény: jól viseli a meleget, bőségesen virágzik, és megfelelő öntözés mellett a legforróbb napokon is látványos marad.

A rendszeres tápoldatozás, az elnyílt virágok eltávolítása és az egyenletes vízellátás segíti abban, hogy egész nyáron újabb és újabb virágokat hozzon. Arra azonban figyelni kell, hogy a pangó vizet nem kedveli.

A leander mediterrán kedvenc, szintén kifejezetten szereti a napsütést. A hőségben rendkívül vízigényes, ezért naponta is szüksége lehet öntözésre, különösen akkor, ha dézsában neveljük. A rendszeres tápanyag-utánpótlás bőséges virágzást eredményez, ugyanakkor ügyeljünk rá, hogy a növény minden része mérgező, ezért metszéskor érdemes kesztyűt viselni, kisgyerekek és háziállatok közelében pedig fokozott óvatosság ajánlott.

A kertészkedés nemcsak a növényeknek tesz jót, hanem nekünk, a lelkünknek is. A szabad levegőn végzett munka kellemes testmozgás, csökkentheti a stresszt, kikapcsol, és sikerélményt ad – persze csak kalapban, fényvédő krémmel és napszemüveggel felszerekezve álljunk neki, és lehetőleg ne a legnagyobb forróságban.

Teszteld tudásod kertgondozási kvízünkkel

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