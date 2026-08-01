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Kertgondozás hőségben? Teszteld hobbikertészeti tudásod kvízünkben

28 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A nyári hónapokban a kert igazi oázissá válhat, de csak akkor, ha megadjuk növényeinknek a szükséges törődést. Természetesen számolnunk kell a hőséggel is, ami komoly kihívások elé állítja a hobbikertészeket. Kvízünk kitöltésével pontos képet kaphatsz arról, mennyire vagy szakértője a kertgondozásnak kánikulában. Teszteld magad!
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kertészkedéskertgondozáskvízkánikulahőség
  • Kánikulában kulcsfontosságú az öntözés megfelelő időzítése.
  • A muskátli és a leander jól bírja a nyári meleget, de a rendszeres víz- és tápanyag-utánpótlásra érdemes figyelni.
  • A kertészkedés kellemes kikapcsolódást és feltöltődést nyújt, főleg ha egy izgalmas kvízzel is összekötöd. Teszteld a tudásod!

Kánikula idején az egyik legfontosabb a kertgondozásban az okos öntözés. A legjobb, ha kora reggel vagy késő este locsolunk, nem pedig délben, a legnagyobb hőségben. Este kisebb a párolgás, így a víz valóban a növények gyökereihez jut. 

Rózsa- és kertgondozás kesztyűben, hőségben
A hőség kihívás elé állítja a kertészeket. Rajtad vajon kifog a kertgondozásról készített kvízünk?
Fotó: RomanR / Shutterstock

Kertgondozás hőségben – a kánikula hősei a szárazságtűrő növények

Ha hosszabb ideig nem várható csapadék, a szárazságtűrő növények jóval kevesebb gondoskodást igényelnek. A muskátli nem véletlenül az egyik legkedveltebb nyári balkon- és kerti növény: jól viseli a meleget, bőségesen virágzik, és megfelelő öntözés mellett a legforróbb napokon is látványos marad. 

A rendszeres tápoldatozás, az elnyílt virágok eltávolítása és az egyenletes vízellátás segíti abban, hogy egész nyáron újabb és újabb virágokat hozzon. Arra azonban figyelni kell, hogy a pangó vizet nem kedveli.

A leander mediterrán kedvenc, szintén kifejezetten szereti a napsütést. A hőségben rendkívül vízigényes, ezért naponta is szüksége lehet öntözésre, különösen akkor, ha dézsában neveljük. A rendszeres tápanyag-utánpótlás bőséges virágzást eredményez, ugyanakkor ügyeljünk rá, hogy a növény minden része mérgező, ezért metszéskor érdemes kesztyűt viselni, kisgyerekek és háziállatok közelében pedig fokozott óvatosság ajánlott.

A kertészkedés nemcsak a növényeknek tesz jót, hanem nekünk, a lelkünknek is. A szabad levegőn végzett munka kellemes testmozgás, csökkentheti a stresszt, kikapcsol, és sikerélményt ad – persze csak kalapban, fényvédő krémmel és napszemüveggel felszerekezve álljunk neki, és lehetőleg ne a legnagyobb forróságban. 

Teszteld tudásod kertgondozási kvízünkkel

Derítsd ki, mennyire vagy felkészülve a forró napok kihívásaira!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mikor érdemes öntözni a kertet a legmelegebb nyári napokon?

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