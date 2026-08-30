Íme a trükk, így mentsd meg a kiszáradt növényeket egyszerűen!

Az idei nyár nemcsak minket, hanem a növényeinket, virágainkat is megviselte. A kiszáradt növények megmentése kapcsán már most leszögezzük, nem az extra locsolás a legjobb megoldás!

Lehetséges a kiszáradt növények megmentése!

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A gyökérrothadás jelei is lehetnek az elszáradt növények

A teljesen lekonyult, száraznak tűnő növény nem feltétlenül pusztult el, de nem mindegy, hogyan próbálunk meg segíteni. Azonnal sok vizet önteni a földre nem mindig jó megoldás. Ha a talaj csontszáraz, a cserép pedig szokatlanul könnyű, valóban vízhiány állhat a háttérben. Amennyiben viszont a föld nedves, más probléma – például gyökérrothadás – is okozhatja a hervadást.

Ellenőrizzük: mindenhol kiszáradtak a növények?

Körömmel vagy nagyon óvatosan egy tompa eszközzel karcoljuk meg a külső réteget egy vékonyabb részen. Ha alatta zöldes, nedves szövetet találunk, az azt mutatja, hogy az adott szakasz még él. De ha a szár belseje is barna, száraz és morzsalékos, az a rész valószínűleg elpusztult. Érdemes több ponton is ellenőrizni, mert előfordulhat, hogy a növény felső része már elhalt, miközben lejjebb még életképes.

Vizsgáljuk a kiszáradt növények gyökereit!

Ha cserepes növényről van szó, óvatosan emeljük ki a cserépből, és nézzük meg a gyökereket. Az egészséges gyökerek általában:

feszesek,

nem pépesek,

és nincs kellemetlen, rothadó szaguk.

A teljesen elhalt gyökerek ezzel szemben barnás-feketék, nyálkásak vagy könnyen szétesnek. Ha találunk még világos, egészségesnek tűnő gyökereket, érdemes megpróbálni a növény megmentését.

A rugalmas az ideális

Nemcsak a főszár, hanem a kisebb ágak állapota is fontos. Finoman hajlítsuk meg őket: az élő hajtások általában rugalmasabbak, míg a teljesen elszáradtak könnyen eltörnek vagy roppannak. Ha egy hajtás még hajlékony és zöld, ne vágjuk le csak azért, mert a levelei lekonyultak. A levelek ugyanis sokkal gyorsabban reagálnak a vízhiányra, mint ahogy a növény teljesen elpusztulna.

Intsünk búcsút az elszáradt növényrészeknek!

A teljesen barna, papírszerű, száraz levelek már nem fognak újra kizöldülni, ezért ezeket nyugodtan eltávolíthatjuk. Ugyanez igaz azokra a hajtásokra, amelyek már teljesen szárazak és törékenyek. Ha a szár egy része még zöld, hagyjuk meg, mert innen indulhat majd újra a növekedés.